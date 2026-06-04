Fordulóponthoz ért Gyurcsány Ferenc élete: hivatalosan is nyugdíjba mehet a volt miniszterelnök

Hatvanöt éves lett, ezzel pedig elérte a hivatalos nyugdíjkorhatárt Gyurcsány Ferenc. A politizálástól tavaly májusban visszavonult korábbi miniszterelnök már nem közszereplő, így nem köteles vagyonnyilatkozatot tenni, de az biztos, hogy az átlaghoz képest magas nyugdíjjal számolhat – állapította meg a Blikk.

A lap azt igyekezett kideríteni Karácsony Mihállyal, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület nevű civil szervezet elnökével, hogy mekkora összeg futhat be havonta a volt miniszterelnök számlájára, amennyiben felveszi a nyugdíját.