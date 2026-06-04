Fordulóponthoz ért Gyurcsány Ferenc élete: hivatalosan is nyugdíjba mehet a volt miniszterelnök

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Hatvanöt éves lett, ezzel pedig elérte a hivatalos nyugdíjkorhatárt Gyurcsány Ferenc. A politizálástól tavaly májusban visszavonult korábbi miniszterelnök már nem közszereplő, így nem köteles vagyonnyilatkozatot tenni, de az biztos, hogy az átlaghoz képest magas nyugdíjjal számolhat – állapította meg a Blikk.
A lap azt igyekezett kideríteni Karácsony Mihállyal, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület nevű civil szervezet elnökével, hogy mekkora összeg futhat be havonta a volt miniszterelnök számlájára, amennyiben felveszi a nyugdíját.
A szakértő meglátása szerint, ha csak a közelmúltbeli parlamenti fizetését, a bruttó 3,5 millió forintot vennénk alapul, abból is gond nélkül kijönne egy havi 1-1,5 millió forintos nyugdíj. A valóságban azonban Gyurcsány Ferenc életútja ennél régebbi jövedelmeket is „rejt”.
A volt kormányfő nyugdíja szerintem közelebb lehet a 2 millió forinthoz”
– vélekedett Karácsony Mihály.
Nyitókép: Mandiner / Mátrai Dávid