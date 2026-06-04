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nyugdíj Gyurcsány Ferenc miniszterelnök

Fordulóponthoz ért Gyurcsány Ferenc élete: hivatalosan is nyugdíjba mehet a volt miniszterelnök

2026. június 04. 20:37

Az is kiderült, mennyi pénzt kaphat havonta.

2026. június 04. 20:37
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Hatvanöt éves lett, ezzel pedig elérte a hivatalos nyugdíjkorhatárt Gyurcsány Ferenc. A politizálástól tavaly májusban visszavonult korábbi miniszterelnök már nem közszereplő, így nem köteles vagyonnyilatkozatot tenni, de az biztos, hogy az átlaghoz képest magas nyugdíjjal számolhat – állapította meg a Blikk.

A lap azt igyekezett kideríteni Karácsony Mihállyal, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület nevű civil szervezet elnökével, hogy mekkora összeg futhat be havonta a volt miniszterelnök számlájára, amennyiben felveszi a nyugdíját.

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A szakértő meglátása szerint, ha csak a közelmúltbeli parlamenti fizetését, a bruttó 3,5 millió forintot vennénk alapul, abból is gond nélkül kijönne egy havi 1-1,5 millió forintos nyugdíj. A valóságban azonban Gyurcsány Ferenc életútja ennél régebbi jövedelmeket is „rejt”.

A volt kormányfő nyugdíja szerintem közelebb lehet a 2 millió forinthoz”

– vélekedett Karácsony Mihály.

Nyitókép: Mandiner / Mátrai Dávid

 

Összesen 29 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. június 04. 21:35
Na tessék! A szemkilövető haja szála sem görbült.
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1
0
Toronyőr
2026. június 04. 21:30
Ismerjük el, Fletó egy finom úriember volt ehhez az összefosott, drogos, hazudozó, arrogáns biszex előemberhez képest.
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3
1
Ízisz
2026. június 04. 21:30
Ízisz 2026. június 04. 21:17 🧡🇭🇺 "Brüsszel végrehajtja a migrációs paktumot – Lengyel rendőrök kísérik Magyarországra az első migránsokat. Súlyos, a közvélemény elől eltitkolt események zajlanak a háttérben: belső informátortól származó értesülések szerint megkezdődött a brüsszeli migrációs paktum gyakorlati végrehajtása Magyarországon. A kecskeméti légibázison titokban landoló repülőgépekből közel-keleti migránscsoportokat szállítottak ismeretlen helyre – méghozzá külföldi katonai kísérettel. Úgy tűnik, minden eddigi aggodalom beigazolódott, és a háttérben már megindult a bevándorlók betelepítése." https:// internetfigyelo.com/brusszel-vegrehajtja-a-migracios-paktumot-lengyel-rendorok/ Minden, sorban történik meg, amit Orbán és a Fidesz előre megmondott!!! Remélem tárt karokkal várják az iszlamista kecskebaszókat a pedofilsimogatótisza faszszopó kurvák!!! Ezt👆 nem lehet visszacsinálni!!! 💯🤬😖❗
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2
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Hobby024
2026. június 04. 21:22
A Fidesz örök hálával tartozik neki. Ő volt az, aki hozta a győzelmeket. Évtizedeken keresztül a fő gonosz. Ahogy véget ért a politikai pályája a Fidesz is beadta a kulcsot.
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