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Ecseg Palotás halfesztivál DK Gyurcsány Ferenc

Gyurcsányékat zavarba hozták a palotási Halfesztiválon

2026. július 19. 19:02

A volt DK-elnök csapata harcsapaprikás szekcióban megvédte a tavalyi első helyezésüket, és az övék lett a legfinomabb desszert, valamint a leglátogatottabb sátor címe is. Igaz, Gyurcsány Ferenc ezúttal nem főzött, csak beszélgetett, kedves volt a vendégekkel, palacsintát kent és kiszolgált.

2026. július 19. 19:02
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Második alkalommal rendezték meg a palotási hagyományőrző Halfesztivált, amelyen a környékbeli települések csapatai mérték össze főzőtudományukat és vendéglátói képességeiket. A nógrádi község „egy nagyobb kőhajításra fekszik Ecsegtől”, amelyet Gyurcsány Ferenc új otthonául választott. Az eseményről a visszavonult politikus számolt be a közösségi oldalán.

 

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„Lelkes ecsegi újlakosként saját csapatunk tagjaiként próbáltunk hozzátenni valamit a versenyhez, hiszen – mint az kiderült – komoly küzdelmet folytattak a benevezett települések csapatai. Hogy végül győztünk-e? Mi az hogy, nagyon is! Harcsapaprikás szekcióban megvédtük a tavalyi első helyezésünket, és a miénk lett továbbá a legfinomabb desszert és a leglátogatottabb sátor címe is” – fogalmaz posztjában Gyurcsány, hozzátéve, kedvesével, ÁgnesÉvával nagyon fontos dolgokat tettek a siker érdekében: beszélgettek, kedvesek voltak a vendégekkel, palacsintát kentek, kiszolgáltak. 

Igaz, nem főztünk. Talán ezért is győztünk

– hangsúlyozta, majd azt is megjegyezte, hogy 

a házigazda palotási csapat asszonyai énekeltek nekik, amivel zavarba hozták őket.

Az Indexnek nyilatkozva az egykori kormányfő megerősítette, az új, ecsegi házukhoz továbbra sem nyúltak még, de készülnek a felújításokra, már vettek motoros láncfűrészt és rotációs kapát is, az ingatlannak ugyanis elég nagy az udvara és a kertje.

Az egykori malomház, amit megvásárolt, egyes források szerint 200, más források szerint pedig legalább 250 éves. A munkálatokat, amit ő is meg tud oldani, maga kívánja elvégezni, kezdve az utakkal, ágyásokkal vagy éppen a hajópadlóval – részletezte a cikk.

A portál azt is megjegyezte, hogy Gyurcsány először mutatkozott nyilvánosan új kedvesével. 

 Nyitókép: Gyurcsány Ferenc/ Facebook

 

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Összesen 21 komment

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Sorrend:
Szuperszig
2026. július 19. 21:08
Ezt kellett volna csinálnia egész életében, sokkal előrébb tartanánk.
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4
1
kisskiss-6
2026. július 19. 21:04
🍓 H​e​​l​y​i​​ ​​​c​s​a​​j​ok ​szexre ​​​m​​​á​r​a​​​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​​.​𝗧​​​𝗢​​​𝗣
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0
0
daidalos
2026. július 19. 21:02
Hogy mit tesz a relativitás... elnézve a jelenlegi kínálatot, az Öszödi Böszme viszonylagosan egyre elfogadhatóbbnak tűnik. OK, a rendőrattakot, a Fitellinát-Altust, Sukorót, a rablógazdálkodást és a többit sosem felejtjük el, nade ő legalább emberi lénynek tűnik, van egy stílusa, kiállása, és nyilván nem fog összefosott gatyával tinilányok lába közt kajtatni és telefont lopni, meg teherautóplatóról keresztényeket gyalázni. Még az is lehet, hogyha a pénz, a karrier és saját jólfelfogott érdeke miatt nem nősül be az Apró-maffiába, egy egész normális kommunista lehetett volna belőle (már persze, ha létezik olyan). Kádár is elfogadhatónak tűnt Rákosipajtáshoz képest.
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5
0
kérdés
2026. július 19. 20:25
Igazi életművész.
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3
0
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