Gyurcsányékat zavarba hozták a palotási Halfesztiválon

„Lelkes ecsegi újlakosként saját csapatunk tagjaiként próbáltunk hozzátenni valamit a versenyhez, hiszen – mint az kiderült – komoly küzdelmet folytattak a benevezett települések csapatai. Hogy végül győztünk-e? Mi az hogy, nagyon is! Harcsapaprikás szekcióban megvédtük a tavalyi első helyezésünket, és a miénk lett továbbá a legfinomabb desszert és a leglátogatottabb sátor címe is” – fogalmaz posztjában Gyurcsány, hozzátéve, kedvesével, ÁgnesÉvával nagyon fontos dolgokat tettek a siker érdekében: beszélgettek, kedvesek voltak a vendégekkel, palacsintát kentek, kiszolgáltak.

Igaz, nem főztünk. Talán ezért is győztünk

– hangsúlyozta, majd azt is megjegyezte, hogy