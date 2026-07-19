Gyurcsányékat zavarba hozták a palotási Halfesztiválon

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A volt DK-elnök csapata harcsapaprikás szekcióban megvédte a tavalyi első helyezésüket, és az övék lett a legfinomabb desszert, valamint a leglátogatottabb sátor címe is. Igaz, Gyurcsány Ferenc ezúttal nem főzött, csak beszélgetett, kedves volt a vendégekkel, palacsintát kent és kiszolgált.
Második alkalommal rendezték meg a palotási hagyományőrző Halfesztivált, amelyen a környékbeli települések csapatai mérték össze főzőtudományukat és vendéglátói képességeiket. A nógrádi község „egy nagyobb kőhajításra fekszik Ecsegtől”, amelyet Gyurcsány Ferenc új otthonául választott. Az eseményről a visszavonult politikus számolt be a közösségi oldalán.
„Lelkes ecsegi újlakosként saját csapatunk tagjaiként próbáltunk hozzátenni valamit a versenyhez, hiszen – mint az kiderült – komoly küzdelmet folytattak a benevezett települések csapatai. Hogy végül győztünk-e? Mi az hogy, nagyon is! Harcsapaprikás szekcióban megvédtük a tavalyi első helyezésünket, és a miénk lett továbbá a legfinomabb desszert és a leglátogatottabb sátor címe is” – fogalmaz posztjában Gyurcsány, hozzátéve, kedvesével, ÁgnesÉvával nagyon fontos dolgokat tettek a siker érdekében: beszélgettek, kedvesek voltak a vendégekkel, palacsintát kentek, kiszolgáltak.
Igaz, nem főztünk. Talán ezért is győztünk
– hangsúlyozta, majd azt is megjegyezte, hogy
a házigazda palotási csapat asszonyai énekeltek nekik, amivel zavarba hozták őket.
Az Indexnek nyilatkozva az egykori kormányfő megerősítette, az új, ecsegi házukhoz továbbra sem nyúltak még, de készülnek a felújításokra, már vettek motoros láncfűrészt és rotációs kapát is, az ingatlannak ugyanis elég nagy az udvara és a kertje.
Az egykori malomház, amit megvásárolt, egyes források szerint 200, más források szerint pedig legalább 250 éves. A munkálatokat, amit ő is meg tud oldani, maga kívánja elvégezni, kezdve az utakkal, ágyásokkal vagy éppen a hajópadlóval – részletezte a cikk.
A portál azt is megjegyezte, hogy Gyurcsány először mutatkozott nyilvánosan új kedvesével.
Nyitókép: Gyurcsány Ferenc/ Facebook