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DK Magyarország Varju László Dobrev Klára baloldal

Döntött a DK: kiderült, ki lesz Dobrev Klára utódja

2026. június 08. 13:09

Varju László lett a befutó.

2026. június 08. 13:09
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Varju László lesz a Demokratikus Koalíció elnöke azt követően, hogy Dobrev Klára és vele együtt a teljes elnökség lemondott a katasztrofális választási vereség után április 12-én – számolt be róla a HVG.

Az elnöki pozícióért Varju Lászlón kívül Bakk István és Nógrádi Róbert József indult a rendkívüli tisztújításon,

de végül csak Varju László és Bakk István közül lehetett választani a június 3. és 7. között megtartott online szavazáson. Bakk István azonban visszalépett a jelöltségtől, így Varju László lesz a párt elnöke.

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Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára

 

Összesen 49 komment

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Sorrend:
kobi40
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2026. június 08. 15:34 Szerkesztve
DobreVécser Klára visszavonult belső termeibe? Nem hiába fetrengett az MTVA székházban? Ez a krumpliorrú Varnyú úgy néz ki, mintha egy Rejtő Jenő regény katakombájából ugrott volna ki. 😂😂😂
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 08. 15:28
Vargyú Varjúnak nem nem vájja ki a szemét. Pont olyan szemét....
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Canadian
2026. június 08. 15:27
Azzal a félnótással nem sokra mennek. Kár, mert ha megerősödne a DK, akkor gyengülne a Tisza. Lehet kéne nekik adakozni. :)))
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Dorset Naga
2026. június 08. 15:16
Megnyugodtam. Jó elvtárs.
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