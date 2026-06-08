Döntött a DK: kiderült, ki lesz Dobrev Klára utódja

Varju László lesz a Demokratikus Koalíció elnöke azt követően, hogy Dobrev Klára és vele együtt a teljes elnökség lemondott a katasztrofális választási vereség után április 12-én – számolt be róla a HVG.

Az elnöki pozícióért Varju Lászlón kívül Bakk István és Nógrádi Róbert József indult a rendkívüli tisztújításon,

de végül csak Varju László és Bakk István közül lehetett választani a június 3. és 7. között megtartott online szavazáson. Bakk István azonban visszalépett a jelöltségtől, így Varju László lesz a párt elnöke.