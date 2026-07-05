„Magyar Péter valóságos népmozgalmat építve 2026-ban megállította, vagy legalábbis szüneteltette az ország további fasizálódását. A NER-bukásának voltak objektív feltételei is, a neoliberalizmus válságára adott „illiberális” válasz mostanra ellentmondások tömkelegét termelte ki, erről mások máshol már sokat értekeztek. Ezeket a meglátásokat foglalja keretbe és egészíti ki Scheiring Gábor gondolatébresztő cikke, melyre válaszként születik az alábbi írás. A NER belső ellentmondásai helyett azonban arról írnék, röviden, hogy szerintem mi most a baloldal dolga, mi lehet potenciálisan az a vezérmotívum, amely segíthet talpra állítani egy olyan országban a baloldali politikát, ahol jelenleg a parlament csak jobboldali és szélsőjobboldali pártokból áll.

Az, hogy a NER válságba került, nem vesz el semmit a Tisza érdemeiből: a lehetőségmező átrendeződése sosem jelent szükségszerű változást, a történelmi szükségszerűség nem természeti szükségszerűség.

Mivel a történelmet végső soron az emberek alakítják, így valakinek, valahogyan élnie is kell a lehetőségekkel – ez az alapvető különbség a történelmi és a természeti okság között. Utólag már könnyű belátni, hogy milyen helyesen járt el Magyar és csapata, pontosan megtalálták a rendszer gyenge pontjait. Előre receptet adni viszont, pont az emberi alakító tényező miatt, sosem lehet, utólag rendeződnek el a lokális összefüggések, mutatkozik meg, hogy miért az történt, ami. A feladat számunkra, baloldaliak számára sem az, hogy tuti recepteken dolgozzunk, nincs végső megoldás a történelmi feladványra, nincs egyenes út a jobb világ felé.