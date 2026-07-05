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ner Magyar Péter baloldal

Az kiderült, hogy a NER nem örök, de hogyan terjedhet ennél tovább a politikai fantáziánk?

2026. július 05. 14:08

A baloldal feladata most a társadalmiság tapasztalatának visszaadása: olyan ellenhegemonikus intézmények, közösségek és gyakorlatok lassú építése, amelyek puszta létükkel bizonyítják, hogy van alternatíva.

2026. július 05. 14:08
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Kőszeghy Ferenc
Kőszeghy Ferenc
Mérce

„Magyar Péter valóságos népmozgalmat építve 2026-ban megállította, vagy legalábbis szüneteltette az ország további fasizálódását. A NER-bukásának voltak objektív feltételei is, a neoliberalizmus válságára adott „illiberális” válasz mostanra ellentmondások tömkelegét termelte ki, erről mások máshol már sokat értekeztek. Ezeket a meglátásokat foglalja keretbe és egészíti ki Scheiring Gábor gondolatébresztő cikke, melyre válaszként születik az alábbi írás. A NER belső ellentmondásai helyett azonban arról írnék, röviden, hogy szerintem mi most a baloldal dolga, mi lehet potenciálisan az a vezérmotívum, amely segíthet talpra állítani egy olyan országban a baloldali politikát, ahol jelenleg a parlament csak jobboldali és szélsőjobboldali pártokból áll.

Az, hogy a NER válságba került, nem vesz el semmit a Tisza érdemeiből: a lehetőségmező átrendeződése sosem jelent szükségszerű változást, a történelmi szükségszerűség nem természeti szükségszerűség.

Mivel a történelmet végső soron az emberek alakítják, így valakinek, valahogyan élnie is kell a lehetőségekkel – ez az alapvető különbség a történelmi és a természeti okság között. Utólag már könnyű belátni, hogy milyen helyesen járt el Magyar és csapata, pontosan megtalálták a rendszer gyenge pontjait. Előre receptet adni viszont, pont az emberi alakító tényező miatt, sosem lehet, utólag rendeződnek el a lokális összefüggések, mutatkozik meg, hogy miért az történt, ami. A feladat számunkra, baloldaliak számára sem az, hogy tuti recepteken dolgozzunk, nincs végső megoldás a történelmi feladványra, nincs egyenes út a jobb világ felé.

Olyan közösségek megteremtése kell hogy legyen a cél, amelyek képesek lehetnek majd a jövőben, az adott lokális összefüggések erdejében megtalálni az utat. Úgy hiszem, ehhez a legelső lépés a társadalmiság tapasztalatának megerősítése. A baloldali gondolat, amelyből általában és ebben a cikkben is kiindulok, azt előfeltételezi, hogy az ember (mint nembeli lény, tehát nem az egyes ember, hanem együtt mind) rendezi be a saját világát. A baloldal egyik alapvető állítása, hogy van társadalom, sőt, hogy lényegében csak az van, hogy az emberi lét elsődleges kontextusa egy második, maga teremtette természet, melyet társadalomnak nevezünk. A konzervatív felfogás ezt a második természetet tényleg természetnek veszi, rögzített törvényszerűségekkel.”

(Nyitókép: AFP)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

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kbs-real
2026. július 05. 16:01
Szegény vén hülye.
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csicseriborso3
2026. július 05. 15:50
Azt hiszem nagyon téved az úr. A vagyonvisszaszerzési hivatal / megfoszalak mindenedtől min Rákosi alatt /nem társadalmasítani ? fogja a vagyonokat, hanem újraosztani a megfelelő valakiknek, bankoknak, multicégeknek. Nem a választó fog a híres batidai kastélyba, a budai villákba költözni oda a megbízható káderek kerülnek, miközben megszüntetik a gyerekes támogatádokat, adókedvezményeket, stb. A Nyugdíjbiztosítónál már tudják hogy megszűni a Nők 40. Nem lesz itt társadalmasítás, rablás lesz.
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kovsa2
2026. július 05. 15:39
youtube.com/watch?v=GSJSNEEpzhE Nos, egy újabb érdekes videó. Idézetekkel alátámasztva, miért volt Hitler és a pártja baloldali. Kapitalizmus ellenes, kapitalista zsidókat olyan vehemenciával gyűlölő, gyilkoló, szocialista diktátor. Szerintem érdemes figyelmesen végighallgatni, nézni.
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zakar zoltán béla
2026. július 05. 15:34
LYércze
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