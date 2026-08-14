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havasi bertalan toroczkai lászló Magyar Péter paks

„A pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei” – így szólt vissza a Fidesz a kormányfőnek

2026. augusztus 14. 10:44

A miniszterelnök meghívta az ellenzéki pártelnököket Paksra, Orbán mellett Toroczkai László sem lesz ott a helyszínen.

2026. augusztus 14. 10:44
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„Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az Országgyűlést kell!” – reagált az Index megkeresésére Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Előzőleg Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán közölte: szombat 10 órára Paksra hívja a parlamenti pártok elnökeit, hogy tájékoztassa őket „az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást”.

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Érdekesség, hogy

a kormányfő nem a frakcióvezetőket, hanem kifejezetten a pártelnököket invitálja, így Orbán mellett Semjén Zsoltot és Toroczkai Lászlót.

A Mi Hazánk vezetője X-oldalán reagált. Mint írta, bár örül annak, hogy Magyar Péter ezek szerint ismét hajlandó szóba állni vele, a paksi egyeztetésen személyesen nem fog részt venni.

„Értem, hogy most azt akarja bemutatni, hogy szabadságra mentem (miután az egyhetes parlamenti szünet alatt most éppen valóban nyaralni vittem a három kislányomat, ha már a miniszterelnök nyaralhatott nemrég a három fiával), hiszen erről volt tegnap egy nyilvános szóváltásunk is” – jegyezte meg, hozzátéve, „valahogy ugyanis ki kell köszörülnie a csorbát, hogy több hetes késéssel most mégis a kigúnyolt Mi Hazánk javaslatait valósítja meg Paksnál. Mutatni, hogy ő most éppen nem nyaral a gyermekeivel, ott van Pakson, bezzeg a Toroczkai...”

„De

ez így pontosan olyan ócska politikai színjáték, mint a méregdrága helikopterezése. Ide nem Magyar Péter, nem Orbán Viktor, nem Toroczkai László kell holnap, a haza jelenlegi helyzete nem egy showműsor”

– folytatta, majd azt javasolta, a kormányfő maga helyett Kapitány István energetikai minisztert küldje a helyszínre, ő maga pedig Tóth Máté energiajogászt, energiaügyi főtanácsadóját, a Mi Hazánk köztársaságielnök-jelöltjét hatalmazta fel arra, hogy képviselje a paksi egyeztetésen.

 

 

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Összesen 363 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 15. 10:15
Amúgy az energetikáért felelős miniszter most mi a bánatossal van elfoglalva? Soha egyetlen egy szakmai tájékoztatást nem tartott. Nekem az a gyanúm erről is le van tiltva.
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google-2
2026. augusztus 15. 09:42
Péterke, dübörögj egyedül, te szürke kisegér! Cin, cin, tik-tak!
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Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 15. 08:31
Jó fenekű tiszás hölgyeket a Dunába azonnal fenékküszöbnek! A hűség kötelez!
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0
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csigabus
2026. augusztus 15. 08:15
Peti Bohóc játsza az eszét! Szégyen,hogy ilyen kutyaütő miniszterelnökünk van!
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