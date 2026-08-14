„A pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei” – így szólt vissza a Fidesz a kormányfőnek

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A miniszterelnök meghívta az ellenzéki pártelnököket Paksra, Orbán mellett Toroczkai László sem lesz ott a helyszínen.
„Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az Országgyűlést kell!” – reagált az Index megkeresésére Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Előzőleg Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán közölte: szombat 10 órára Paksra hívja a parlamenti pártok elnökeit, hogy tájékoztassa őket „az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást”.
Érdekesség, hogy
a kormányfő nem a frakcióvezetőket, hanem kifejezetten a pártelnököket invitálja, így Orbán mellett Semjén Zsoltot és Toroczkai Lászlót.
A Mi Hazánk vezetője X-oldalán reagált. Mint írta, bár örül annak, hogy Magyar Péter ezek szerint ismét hajlandó szóba állni vele, a paksi egyeztetésen személyesen nem fog részt venni.
„Értem, hogy most azt akarja bemutatni, hogy szabadságra mentem (miután az egyhetes parlamenti szünet alatt most éppen valóban nyaralni vittem a három kislányomat, ha már a miniszterelnök nyaralhatott nemrég a három fiával), hiszen erről volt tegnap egy nyilvános szóváltásunk is” – jegyezte meg, hozzátéve, „valahogy ugyanis ki kell köszörülnie a csorbát, hogy több hetes késéssel most mégis a kigúnyolt Mi Hazánk javaslatait valósítja meg Paksnál. Mutatni, hogy ő most éppen nem nyaral a gyermekeivel, ott van Pakson, bezzeg a Toroczkai...”
„De
ez így pontosan olyan ócska politikai színjáték, mint a méregdrága helikopterezése. Ide nem Magyar Péter, nem Orbán Viktor, nem Toroczkai László kell holnap, a haza jelenlegi helyzete nem egy showműsor”
– folytatta, majd azt javasolta, a kormányfő maga helyett Kapitány István energetikai minisztert küldje a helyszínre, ő maga pedig Tóth Máté energiajogászt, energiaügyi főtanácsadóját, a Mi Hazánk köztársaságielnök-jelöltjét hatalmazta fel arra, hogy képviselje a paksi egyeztetésen.