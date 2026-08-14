„A pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei” – így szólt vissza a Fidesz a kormányfőnek

a kormányfő nem a frakcióvezetőket, hanem kifejezetten a pártelnököket invitálja, így Orbán mellett Semjén Zsoltot és Toroczkai Lászlót.

A Mi Hazánk vezetője X-oldalán reagált. Mint írta, bár örül annak, hogy Magyar Péter ezek szerint ismét hajlandó szóba állni vele, a paksi egyeztetésen személyesen nem fog részt venni.

„Értem, hogy most azt akarja bemutatni, hogy szabadságra mentem (miután az egyhetes parlamenti szünet alatt most éppen valóban nyaralni vittem a három kislányomat, ha már a miniszterelnök nyaralhatott nemrég a három fiával), hiszen erről volt tegnap egy nyilvános szóváltásunk is” – jegyezte meg, hozzátéve, „valahogy ugyanis ki kell köszörülnie a csorbát, hogy több hetes késéssel most mégis a kigúnyolt Mi Hazánk javaslatait valósítja meg Paksnál. Mutatni, hogy ő most éppen nem nyaral a gyermekeivel, ott van Pakson, bezzeg a Toroczkai...”