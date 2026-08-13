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Hanem valódi gondolkodó. Is. Emitt demonstrálja.
„Hegyvidék Fidel Castroja nem csak beszélni tud sokat, de komoly, MÉJ gondolatai is vannak. Nem csak influenzás, messiás, válságkezelő, hanem valódi gondolkodó. Is. Emitt demonstrálja.
Korábban ugyan nem függtek össze a dolgok egymással, de ma már igen, sőt.
Nemsoká ugyanitt felfedezi a hálózatelemzések nagy felismerését is, ti. hogy az emberek kapcsolatban állnak egymással.
Dr. Unoka nem csak az ország működését forradalmasítja emberséges es működő irányba, de a gondolkodást is. Ne maradj le, oszd meg, lájkold, hogy mindenkihez eljusson, micsoda kivételes gondolkodó - is! - dr. Unoka!”
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