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Tisza Párt Fidel Castro Magyar Péter Megadja Gábor vélemény

Nem csak influenzás, messiás, válságkezelő

2026. augusztus 13. 09:25

Hanem valódi gondolkodó. Is. Emitt demonstrálja.

2026. augusztus 13. 09:25
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Megadja Gábor
Megadja Gábor
Facebook

„Hegyvidék Fidel Castroja nem csak beszélni tud sokat, de komoly, MÉJ gondolatai is vannak. Nem csak influenzás, messiás, válságkezelő, hanem valódi gondolkodó. Is. Emitt demonstrálja. 
Korábban ugyan nem függtek össze a dolgok egymással, de ma már igen, sőt. 
Nemsoká ugyanitt felfedezi a hálózatelemzések nagy felismerését is, ti. hogy az emberek kapcsolatban állnak egymással. 
Dr. Unoka nem csak az ország működését forradalmasítja emberséges es működő irányba, de a gondolkodást is. Ne maradj le, oszd meg, lájkold, hogy mindenkihez eljusson, micsoda kivételes gondolkodó - is! - dr. Unoka!”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 26 komment

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Sorrend:
Palatin
2026. augusztus 13. 12:37
A tudományok döntö többsége nagyon távol áll Poloskától, de a légtávolabb nyilvánvalóan a filozófía, - a bölcsesség tudománya -, áll töle.
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9
0
Palatin
2026. augusztus 13. 12:33
Poloskát pontosan azok fogják elzavarni, akik megválasztották. Mert azokat csapta be a legjobban, azok lesznek a legdühösebbek rá. A jobboldalnak elég lenne egyszerüen csak várni. A probléma az, hogy ez a kifutási idö hosszú is lehet és iszonyatosan sok kárt fog okozni. Magyarország nem teheti meg az a luxust, hogy ilyen politikai kalandokba, valakiknak a személyes kisérleteibe bele menjen. Szegények vagyunk anélkül is, - nemcsak saját hibánkból, hanem az objektív körülményeik miatt is. Aki itt Kánaánt igér a népnek, azt azonnal le kellene tartóztatni. Kánaán még a legfejlettebb országokban is csak a legfelsöbb elitnek jár. Nyilván Poloskai is így gondolja ezt magában, de a csürhét használja arra, hogy ezt elérje.
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13
0
hernadvolgyi-2
2026. augusztus 13. 11:49
Eljön az idő, amikor az aranyszájú, aranyköpéseit, díszpalackba zárva, aranyáron árulják. A tőzsdén fogják adni-venni, drágább lesz mint az arany, a "NÉP" viszi mint a cukrot,cukor nem lesz.
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16
0
fernandvix
2026. augusztus 13. 11:12
google-2fernandvix 2026. augusztus 13. 11:02 A Fidesz nem rezzentett meg, de a TSZ megfog. Teged lehet de engem nem. Ja sorozási behívódat megkaptad már fideszbuzi?
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0
19
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