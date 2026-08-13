„Hegyvidék Fidel Castroja nem csak beszélni tud sokat, de komoly, MÉJ gondolatai is vannak. Nem csak influenzás, messiás, válságkezelő, hanem valódi gondolkodó. Is. Emitt demonstrálja.

Korábban ugyan nem függtek össze a dolgok egymással, de ma már igen, sőt.

Nemsoká ugyanitt felfedezi a hálózatelemzések nagy felismerését is, ti. hogy az emberek kapcsolatban állnak egymással.

Dr. Unoka nem csak az ország működését forradalmasítja emberséges es működő irányba, de a gondolkodást is. Ne maradj le, oszd meg, lájkold, hogy mindenkihez eljusson, micsoda kivételes gondolkodó - is! - dr. Unoka!”

Nyitókép forrása: Facebook