Ft
Ft
32°C
18°C
Ft
Ft
32°C
18°C
08. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
fenékküszöb Bardóczi Sándor vízlépcső víz paks duna vélemény

A fenékküszöb nem lehet végleges megoldás

2026. augusztus 13. 08:05

Ahogy a vízlépcső sem az.

2026. augusztus 13. 08:05
null
Bardóczi Sándor
Bardóczi Sándor
Facebook

„Egy ország kezdi megtanulni (újra), mi is az a fenékküszöb, utoljára ilyen 1995-ben, a szigetközi vízpótlás részleges és máig nem teljes kiépítésekor történt. A Duna várható vízszintjei továbbra sem emelkednek, s lehet, hogy ez szeptemberig így marad, az energiabiztonság szempontjából logikus, hogy a vízszint mesterséges és ideiglenes megemelésével legalább most az a biztonság meglegyen, hogy elég vizet kapjon az az erőmű ahhoz, hogy legalább egy blokkot életben lehessen tartani. De a fenékküszöb nem lehet végleges megoldás. Ahogy a vízlépcső sem az. 
Miért? Mert a duzzasztott víz szivattyúzható vízmagasságot ugyan ad, de hozamot ő sem tud. Ha kevés a víz a Dunában, akkor melegebb lesz, a hulladékhő tovább melegíti. Az erőművet középtávon le kell tudni választani a Dunáról, hűtőtoronynak hívják a megoldást. Nem két fillérbe és nem két percbe kerül.
Tudom, hogy ez az energetikai krízisnél sokkal kevesebbeket érdekel vagy hat meg, de egy fenékküszöb éppen olyan ökológiai gát, mint egy vízlépcső: a vízi élőlények szabad áramlását gátolja. Meg ugye a hajókét is egy nemzetközi hajóúton. Ha a fenékküszöb állandósul, s itt Közép-Kelet Európában az ideiglenesnek induló dolgok a legállandóbbak a hazánkban ideiglenesen állomásozó hadseregektől az ideiglenes építményekig, szóval ha állandósul, majd kerül rá egy ikerzsilip is hamarost, s már készen is van a vízlépcső. 
Aztán itt van az a probléma, hogy egy fenékküszöb megfogja a hordalékot és feliszapolódik. Lehet majd szépen kotorni. Az alvizen meg ez a hordalék hiányozni fog, szóval a Paks alatti meder tovább mélyül, vele együtt a térség talajvize is. 
Elővettem a mesterséges elmét, s rajzoltattam vele a víztestet szintén lokálisan emelő, de ökológiai gátat, hajózási akadályt, hordalékfelhalmozási problémát viszont nem jelentő alternatívákat. Amelyeket akár ismételgetni is lehet végig a Duna mentén. A folyó ilyeneket régen is csinált, magától, csak szabályoztuk. Ezekhez a mederszűkítő párhuzamművekhez, chevron-gátakhoz, mesterséges szigetekhez csak a kontúron kell kőanyag, a többit lassan elvégzi a folyó. Bepakolja többek között a hordalékot, rátelepülnek a parti füzek, jöhetnek az ebihalak, a hódok és kárókatonák, készen is vagyunk. Nyilván ezek is tudnak egy csomó medermorfológiai problémát okozni, de kevesebbet, mint bármely keresztgát vagy fenékküszöb. Multifunkcionálisabbak, emelik a talajvízszinteket is és még élőhely szerepük is lehet. A mára parkká, rekreációs felületté vált Kopaszi-gát egy párhuzamműként kezdte a pályafutását, ami Pest-Buda alatt szétterült gázlós Duna szakaszon emelte meg a vízszinteket, míg az északi feltöltött részén áll az ELTE és a Műegyetem egyetemi tömbje, benne olyan szakértőkkel, akik lefedik azt a tudást, amit a folyóról tudni kell. Ökológiától hidrológián át vízépítészetig. 
Most dől el pontosan, hogy csak az energetika és a vízépítés, vagy a vizminőség, a talajvízszint emelés, a vízbázisok, az ökológia és a fenntarthatóság is számít-e. Egy válságnak vannak gyors beavatkozási pontjai, de mögötte mindig kell lennie hosszútávú stratégiának is. Hogy mit gondolunk egy komplex problémáról. Mindannyian tanultuk, hogy mi történt azzal, aki a gordiuszi csomót késsel vágta el.”

Nyitókép forrása: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 79 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
barang-2
2026. augusztus 14. 08:54
ez a jó ember ahhoz sem ért amit csinál, de most már erőműveket is tervez?
Válasz erre
0
0
gogeka
2026. augusztus 14. 01:36
Orbány nem gondolt rá előre, hogy mi lesz ha nem megint ő lesz kormányon.
Válasz erre
0
2
gogeka
2026. augusztus 14. 00:30
Az összes tiszást oda kell pakolni és fel kell velük duzzasztani a Dunát. Azt hiszem, erre mondják, hogy Dunát lehet rekeszteni velük. Ha erre sem jók, akkor tényleg semmire.
Válasz erre
2
0
Kormánypárti2
2026. augusztus 13. 20:11
Hülye vagy mint hat pár rendőrcsizma! Víz jeleneg is van, csak nem az üzemvíz csatornában folyik.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!