Hazug propagandával vádolja a Tisza-kormányt a KDNP: Latorcai Csaba jogi lépéseket fontolgat a gyógyszeráfa miatt

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A kormány hirdetésében általános áfamentességről beszél, ami nem felel meg a valóságnak.
„Ott ordít a hazugság” – jelentette ki Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke legfrissebb videós nyilatkozatában, amelyben élesen kritizálta a Tisza-kormány gyógyszeráfát érintő hirdetései ellen. A kereszténydemokrata politikus szerint Magyar Péterék kampányígéretükkel ellentétben csak a készítmények egy elenyésző részét tették adómentessé, a tájékoztatásban mégis általános áfamentességről beszélnek. Latorcai felszólította a kormányt a hirdetések azonnali cseréjére, ellenkező esetben jogi elégtételt helyezett kilátásba, a lakosságot pedig arra buzdította: kérjék vissza a pénzüket a minisztériumokban.
A Tisza Párt és a kormány nemrégiben jelentette be, hogy 2026. szeptember 1-jétől 0 százalékra csökkenti a vényköteles gyógyszerek áfáját. A KDNP szerint azonban az erről szóló kormányzati kommunikáció szándékosan félrevezeti a választókat, mivel azt a látszatot kelti, mintha minden orvosság olcsóbbá válna.
A tiszások azt ígérték, nem lesz hazug propaganda”
Latorcai Csaba közösségi oldalán közzétett bejegyzésében közvetlenül szembesítette a kormánypártot a korábbi ígéreteivel:
„A tiszások azt ígérték, hogy nem lesznek hazug kormányzati propagandákra, és ehhez képest mit látunk? Ott ordít a hazugság, hogy áfamentesek lettek a gyógyszerek.”
A politikus rámutatott, hogy a valóság köszönőviszonyban sincs a hirdetések sugallta tartalommal:
„Miközben csak a vényköteles gyógyszerek, ami a gyógyszerforgalomnak csak egy elenyésző kis része, az lett áfamentes.”
A KDNP ügyvezető alelnöke szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, ezért határozott lépéseket követel a kabinettől, és kilátásba helyezte a hivatalos jogi procedúrák elindítását is.
„Felszólítjuk a kormányt, hogy azonnal cserélje ki a hazug propagandát, és hitelesen tájékoztassák az embereket. Ezt ellenkező esetben jogi segítséget fogunk kérni, és jogi elégtételt fogunk venni”
– figyelmeztetett a képviselő.
Latorcai egy szokatlan és közvetlen fogyasztóvédelmi akcióra is felszólította a magyar állampolgárokat arra az esetre, ha a patikákban szembesülnek az adóterhekkel. A politikus azt tanácsolja a vevőknek, hogy közvetlenül a kormányzati döntéshozókon hajtsák be a beígért mentességet: „Az embereket pedig arra kérjük, hogyha ezentúl a gyógyszertárban vásárolnak, és a gyógyszer után a blokkon azt találják, hogy volt benne áfa, akkor erre a kormányzati hirdetésre hivatkozva menjenek el nyugodtan a miniszterelnökségnek az Alkotmány utcai székházába, vagy a pénzügyminisztériumnak a József nádor téri székházába, mutassák be ezt a hazug kormányzati hirdetést, és kérjék vissza az áfa tartalmat.”
Nyitóképünk illusztráció: Gyógyszerek a Korányi Patika komissiós robotjában az átadásán a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszertárában, a főváros VIII. kerületében 2024. július 22-én. MTI/Mónus Márton