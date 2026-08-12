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Hazug propagandával vádolja a Tisza-kormányt a KDNP: Latorcai Csaba jogi lépéseket fontolgat a gyógyszeráfa miatt

2026. augusztus 12. 18:43

A kormány hirdetésében általános áfamentességről beszél, ami nem felel meg a valóságnak.

2026. augusztus 12. 18:43
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„Ott ordít a hazugság” – jelentette ki Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke legfrissebb videós nyilatkozatában, amelyben élesen kritizálta a Tisza-kormány gyógyszeráfát érintő hirdetései ellen. A kereszténydemokrata politikus szerint Magyar Péterék kampányígéretükkel ellentétben csak a készítmények egy elenyésző részét tették adómentessé, a tájékoztatásban mégis általános áfamentességről beszélnek. Latorcai felszólította a kormányt a hirdetések azonnali cseréjére, ellenkező esetben jogi elégtételt helyezett kilátásba, a lakosságot pedig arra buzdította: kérjék vissza a pénzüket a minisztériumokban.

A Tisza Párt és a kormány nemrégiben jelentette be, hogy 2026. szeptember 1-jétől 0 százalékra csökkenti a vényköteles gyógyszerek áfáját. A KDNP szerint azonban az erről szóló kormányzati kommunikáció szándékosan félrevezeti a választókat, mivel azt a látszatot kelti, mintha minden orvosság olcsóbbá válna.

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A tiszások azt ígérték, nem lesz hazug propaganda”

Latorcai Csaba közösségi oldalán közzétett bejegyzésében közvetlenül szembesítette a kormánypártot a korábbi ígéreteivel:

„A tiszások azt ígérték, hogy nem lesznek hazug kormányzati propagandákra, és ehhez képest mit látunk? Ott ordít a hazugság, hogy áfamentesek lettek a gyógyszerek.”

A politikus rámutatott, hogy a valóság köszönőviszonyban sincs a hirdetések sugallta tartalommal:

„Miközben csak a vényköteles gyógyszerek, ami a gyógyszerforgalomnak csak egy elenyésző kis része, az lett áfamentes.”

Jogi elégtétel és fogyasztói demonstráció a minisztériumoknál

A KDNP ügyvezető alelnöke szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, ezért határozott lépéseket követel a kabinettől, és kilátásba helyezte a hivatalos jogi procedúrák elindítását is.

„Felszólítjuk a kormányt, hogy azonnal cserélje ki a hazug propagandát, és hitelesen tájékoztassák az embereket. Ezt ellenkező esetben jogi segítséget fogunk kérni, és jogi elégtételt fogunk venni”

– figyelmeztetett a képviselő.

Latorcai egy szokatlan és közvetlen fogyasztóvédelmi akcióra is felszólította a magyar állampolgárokat arra az esetre, ha a patikákban szembesülnek az adóterhekkel. A politikus azt tanácsolja a vevőknek, hogy közvetlenül a kormányzati döntéshozókon hajtsák be a beígért mentességet: „Az embereket pedig arra kérjük, hogyha ezentúl a gyógyszertárban vásárolnak, és a gyógyszer után a blokkon azt találják, hogy volt benne áfa, akkor erre a kormányzati hirdetésre hivatkozva menjenek el nyugodtan a miniszterelnökségnek az Alkotmány utcai székházába, vagy a pénzügyminisztériumnak a József nádor téri székházába, mutassák be ezt a hazug kormányzati hirdetést, és kérjék vissza az áfa tartalmat.”

Nyitóképünk illusztráció: Gyógyszerek a Korányi Patika komissiós robotjában az átadásán a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszertárában, a főváros VIII. kerületében 2024. július 22-én. MTI/Mónus Márton

 

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Összesen 32 komment

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Sorrend:
namégmitnem
2026. augusztus 13. 19:52
"Nem lesz hazug propaganda!' Nos, ezt hirdetni körülbelül annyit jelent, mint azt állitani: "Nincs hazug tiszás" - holott általános tapasztalat bizonyitja, hogy CSAK AZ VAN.
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florin
2026. augusztus 13. 11:16
A tiszások azt ígérték, “nem lesz hazug propaganda!” ……. CSAK AZ VAN!
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3
0
rizotto
2026. augusztus 13. 11:15
Csak tisztánlátás végett: A vényköteles gyógyszerek ÁFA-ja jelenleg 5%, azaz öt százalék! Azt csökkentette a poloska rezsim 0%-ra 2026. 09. 01-től. A látványpolitizálás része, a jelentéktelent 0%-ra csökkenteni és félrevezetően általánosként hazudni. Aki ezt beveszi, az meg is érdemli, hogy a választási kampányban becsapják. Miért nem tudja ezt sem a cikket író firkász, sem a KDNP és Latorcai Csaba érthetően kommunikálni.
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Sándor
•••
2026. augusztus 13. 09:36 Szerkesztve
A bűntársai által mentelmi joggal védett mentelmi mögött lapitó áruló 💩-házi ávósivadék facebook huszár éjjel nappal a facebookra gyárt össze vissza hazudozva ócska propagandaanyagot a válságban is, ám több hónapja nem kormányoz...🤮
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