Hazug propagandával vádolja a Tisza-kormányt a KDNP: Latorcai Csaba jogi lépéseket fontolgat a gyógyszeráfa miatt

„Ott ordít a hazugság” – jelentette ki Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke legfrissebb videós nyilatkozatában, amelyben élesen kritizálta a Tisza-kormány gyógyszeráfát érintő hirdetései ellen. A kereszténydemokrata politikus szerint Magyar Péterék kampányígéretükkel ellentétben csak a készítmények egy elenyésző részét tették adómentessé, a tájékoztatásban mégis általános áfamentességről beszélnek. Latorcai felszólította a kormányt a hirdetések azonnali cseréjére, ellenkező esetben jogi elégtételt helyezett kilátásba, a lakosságot pedig arra buzdította: kérjék vissza a pénzüket a minisztériumokban.

A Tisza Párt és a kormány nemrégiben jelentette be, hogy 2026. szeptember 1-jétől 0 százalékra csökkenti a vényköteles gyógyszerek áfáját. A KDNP szerint azonban az erről szóló kormányzati kommunikáció szándékosan félrevezeti a választókat, mivel azt a látszatot kelti, mintha minden orvosság olcsóbbá válna.