Lionel Messi belengette visszavonulását

Édesapja halála után az idén az argentin válogatottat világbajnoki ezüstéremre vezető Lionel Messi kételkedik abban, hogy még sokáig fog futballozni.

A 39 éves sztár először nyilvánult meg Jorge Messi szombati halála óta, és érzelmes posztban köszönt el 68 évesen elhunyt apjától.

„Papa, még mindig nem tudom elhinni és elfogadni, hogy már nem vagy itt, hogy nem látlak többé és többet nem beszélünk. Tudom, hogy szenvedtél, és neked most így a legjobb, de akkor is túl korán mentél el” – írta a 2022-ben világbajnok csatár. „A vb-n minden meccs után vártam a híreket otthonról, mert tudtam, hogy nagy a baj. A döntőben, amelyre már nem tudtál eljönni, már nem engedelmeskedtek a lábaim, harcoltam a szervezetemmel, de nem éreztem jól magam.”