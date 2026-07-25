Világkupa-döntőben a magyarok: csak egy esélyünk volt a házigazda ausztrálok ellen

A magyar férfi vízilabda-válogatott 13–12-re nyert a házigazda ausztrál csapat ellen a Sydneyben zajló Világkupa szuperdöntő szombati elődöntőjében. Varga Zsolt együttese a vasárnapi fináléban a görögökkel találkozik.

A találkozó elején érezni lehetett, hogy az ausztrálok „élvezik” a hazai környezet adta előnyöket, ennek is köszönhetően egygólos előnyükkel zárult a nyitónegyed (2–3). A folytatásban is bátran játszottak Matt Byrnesék, de mintha a negyed végére kicsit elfáradtak volna, a magyarok így fordítottak (6–5). A fordulást követően hárommal elléptek a magyarok, az első meccsen egy korábbi eltiltását letöltő Nagy Ádám harmadik találatát jegyezte egy csodálatos ejtéssel. A hazaiak két emberelőnyös góllal felzárkóztak, a túloldalon viszont Varga Zsolt időkérése után Zalánki Gergő is értékesítette a fórt. A játékrész hajrájában mindkét oldalon volt még egy-egy sikeres emberelőnyös helyzet (10–8). Az ausztrálok másfél perc alatt eltüntették a különbséget a negyedik negyed elején, Zalánki azonban egy villámgyors szabaddobással betalált. Az újabb ausztrál emberelőnyös gólra aztán Manhercz válaszolt szabaddobásból. A hazaiak azonban ismét betaláltak, erre Zalánki reagált fórból.