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Sydney válogatott vízilabda

Világkupa-döntőben a magyarok: csak egy esélyünk volt a házigazda ausztrálok ellen

2026. július 25. 15:36

A magyar férfi vízilabda-válogatott 2018 után játszhat újra Világkupa-finálét.

2026. július 25. 15:36
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A magyar férfi vízilabda-válogatott 13–12-re nyert a házigazda ausztrál csapat ellen a Sydneyben zajló Világkupa szuperdöntő szombati elődöntőjében. Varga Zsolt együttese a vasárnapi fináléban a görögökkel találkozik.

A találkozó elején érezni lehetett, hogy az ausztrálok „élvezik” a hazai környezet adta előnyöket, ennek is köszönhetően egygólos előnyükkel zárult a nyitónegyed (2–3). A folytatásban is bátran játszottak Matt Byrnesék, de mintha a negyed végére kicsit elfáradtak volna, a magyarok így fordítottak (6–5). A fordulást követően hárommal elléptek a magyarok, az első meccsen egy korábbi eltiltását letöltő Nagy Ádám harmadik találatát jegyezte egy csodálatos ejtéssel. A hazaiak két emberelőnyös góllal felzárkóztak, a túloldalon viszont Varga Zsolt időkérése után Zalánki Gergő is értékesítette a fórt. A játékrész hajrájában mindkét oldalon volt még egy-egy sikeres emberelőnyös helyzet (10–8). Az ausztrálok másfél perc alatt eltüntették a különbséget a negyedik negyed elején, Zalánki azonban egy villámgyors szabaddobással betalált. Az újabb ausztrál emberelőnyös gólra aztán Manhercz válaszolt szabaddobásból. A hazaiak azonban ismét betaláltak, erre Zalánki reagált fórból.

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Az ausztrálok 9 másodperccel a vége előtt megkapták a lehetőséget az újabb egyenlítésre, emberelőnyt harcoltak ki, de Gyapjas Viktor hárította az utolsó lövést, így a magyar csapat 2018 után újra Világkupa-döntőt játszhat.

„Nagyon kemény, fizikális meccs volt. Azt előre tudtam, hogy óriási szerepe lesz az erőállapotnak, és ebben a tekintetben az ausztrálok előnyben voltak, hiszen egy hosszabb felkészülést tudtak csinálni, míg nálunk a játékosoknak a rendkívül sűrű klubszezon végén kellett egy komolyabb pihenő, így mi sokkal kevesebbet edzettünk erre a tornára. Viszont nagyon fegyelmezetten és jól játszottuk le ezt a mérkőzést.

Gratulálok a játékosaimnak, hogy egy ennyire lelkes, a hazaiakat tűzben tartó közönség előtt végig koncentráltak tudtak maradni, csakis így lehetett megnyerni a mai elődöntőt”

– értékelt Varga Zsolt szövetségi kapitány.

Világkupa, szuperdöntő, férfiak, elődöntő
Magyarország–Ausztrália 13–12 (2–3, 4–2, 4–3, 3–4)
gólszerzők: Nagy Ád., Zalánki 3-3, Manhercz 2, Vigvári Ve. 2, Nagy Ák., Vismeg, Fekete 1-1, illetve Byrnes 4, Constantin-Bicari 3, Mercep 2, Putt, Berehulak, Edwards 1-1

a másik elődöntőben: Görögország–Olaszország 10–9 (1–2, 4–2, 2–2, 3–3)

(MTI)

Fotó: Facebook/waterpolo.hu

 

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