A focivébé árnyékában: elstartol a klubidény

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Megkezdődnek a nemzetközi labdarúgókupa-selejtezők, amelyek során négy magyar klubcsapatnak is szurkolhatunk. A bajnok ETO mellett a kupagyőztes Ferencváros, illetve a tabella harmadik és negyedik helyezettje, a Paks és a Debrecen készülhet a kalandra.
Idén is nagyon rövid, de annál sűrűbb nyara volt a futballélet hazai szereplőinek. A május közepén trónfosztással záruló élvonalbeli bajnokságot követő szünet után a kiválasztottak már mehettek is Marco Rossi szövetségi kapitány válogatott-összetartására. Az aranyérmestől Csinger Márk, Tóth Rajmund és Vitális Milán, a ferencvárosi játékosok közül Osváth Attila és Gruber Zsombor, Debrecenből pedig Szűcs Tamás kapott meghívót a nemzeti csapatba – a felsoroltak közül utóbbi azóta aláírt a portugál élvonalban szereplő Famalicão együtteséhez, így eggyel bővült a külföldön játszó magyarok kontingense.
Hivatalosan a finnek és a kazahok elleni győztes válogatottviadalokkal lett vége a szezonnak, ám a Ferencvárosnál már egy nappal korábban elkezdték a felkészülést az idényre az új vezetőedzővel.
Robbie Keane távozása után sikerült visszacsalogatni a győrieket bajnoki címig vezető, korábban három szezont az FTC utánpótlásánál töltő szakembert, Borbély Balázst.
„Nem titok, hogy húsz éve ismerjük egymást, jó barátok vagyunk, sok mindent átéltünk közösen, ezért a felelősség is nagy, hogy jól csináljuk. Úgy gondoljuk, ez a megfelelő pillanat arra, hogy egy ilyen tehetséges edző vezesse a csapatunkat. Régóta figyeltük, és vártuk, mikor jön el a hazatérés ideje, hogy már a felnőttcsapatot vezethesse” – fogalmazott Hajnal Tamás, a ferencvárosiak sportigazgatója. Borbély a szokásos felmérések után a Kazahsztán elleni válogatottmeccs napján már két edzést vezényelt a némiképp hiányos keret tagjainak, majd Ausztriában, Fieberbrunnban tartott egy kőkemény tíznapos edzőtábort. A válogatottnál számításba vett labdarúgók értelemszerűen csak később csatlakoztak, a Haiti válogatottjával a világbajnokságra utazó Lenny Joseph visszatérésére még többet kellett várni.
De megérte, mert történelmi találat fűződik a támadó nevéhez: a csoportkörben országa első gólját jegyezte a vb-n
– bár utólag a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a marokkói kapus, Bono öngóljaként véste be a statisztikába, mert a labda megpattant a hátán.
Nemcsak Fradi-játékos lehet büszke vb-gólra, hanem az ETO algériai támadója, Nadir Benbuali is: a bajnokság záró fordulójában Kisvárdán győztes találatot jegyző labdarúgó a Jordánia elleni csoportmeccsen fejelte a hálóba Rijad Mahrez szögletét. Algériának áttörést jelentett a győri légiós találata és a San Franciscóban kiharcolt győzelem – az ország válogatottja tizenkét év és egy nap után nyert újra vb-meccset, legutóbb Brazíliában Dél-Koreát győzte le.
Közben a Győrnél is elkezdődött a felkészülés, de rendhagyó módon vezetőedző nélkül. Néhány nappal később sikerült megállapodni egy egzotikus szakmai stábbal. A sportigazgató a nemzetközi tapasztalattal bíró belga Sander Van Praet, a vezetőedző a 38 éves mexikói Efraín Juárez lett. Utóbbi szakember a mexikóvárosi Club Universidad Nacional akadémiáján nevelkedett, Európában a skót Celticben és a spanyol Zaragozában is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára. Részt vett a 2010-es világbajnokságon, három meccsen szerepelt. Dolgozott New Yorkban, majd Belgiumban is, vezetőedzőként a kolumbiai Atlético Nacionalnál debütált, néhány hónapon belül kupát és bajnoki címet nyert. Egy évvel ezelőtt aztán visszatért nevelőegyesületéhez, idén bajnoki döntőt vívott.
Rövid karrierje során tehát ért el kiemelkedő sikereket a kispadon, ám számos botrány is kötődik a nevéhez:
a válogatottban azután kapott eltiltást, hogy fiatal hölgyeket szervezett a csapat szállodájába, Kolumbiában az ellenfél szurkolóinak provokációja miatt három évre kitiltották az ország valamennyi stadionjából, és rivális edzőkkel vívott csörték is szegélyezték a szakmai útját. Maradjunk annyiban, temperamentumos edző hírében áll.
A dobogóról éppen csak lemaradó Debrecennél Bogdán Ádám sportigazgató a távozó vezetőedző, Sergio Navarro utódjaként az észt Gert Remmelt, az akadémia új igazgatójaként pedig egykori kollégáját, Kemenes Szabolcsot mutatta be.
A szurkolók mégis a Dzsudzsák Balázzsal kapcsolatos híreknek örülhettek a legjobban: a remek formában lévő csapatkapitány újabb egy évvel meghosszabbította szerződését.
„Nem volt nehéz meghozni a döntést egy ilyen jól sikerült szezon után. Mivel már 40 éves leszek, valószínűleg ez lesz pályafutásom utolsó idénye” – fogalmazott. Szerinte szimbolikus lenne jövőre visszavonulnia, hiszen amikor ő 40 éves lesz, a klub 125.
A nemzetközi kupában indulók közül egyedül Pakson uralkodik állandóság. A sztoikus nyugalmat árasztó klubvezetésnek sikerült meggyőznie Bognár György edzőt, így a folytatásnak is vele fut neki a csapat. A 64 éves tréner egy évre írt alá. Elégedettséggel töltheti el, hogy továbbra is számíthat örökifjú támadójára, az NB I. örökranglistájának csúcsára vágyó Böde Dánielre,
aki tíz másodperces tárgyalás végén kötelezte el magát.
A saját nevelésű veterán csatár a huszonegyedik idényére készülhet a magyar élvonalban, 528 bajnoki meccset számlál, innen az éllovas Végh Zoltán 570-es mérföldköve sem tűnik elérhetetlennek.
A sportklubok jövőtervezése – a közéleti viszonyok átalakulásának ismeretében – fokozottabb odafigyelést igényel a felelős klubvezetőktől. Az előző hetekben kulcsfontosságú egyeztetéseket tartottak a kiemelt látványcsapatsportágak szövetségeinek és klubjainak képviselőivel. Pósfai Gábor belügyminiszter és Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár bejelentése után ismeretessé vált, hogy minden sportágnál szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, emellett kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést. Abban az esetben járulnak hozzá a nagyobb események megrendezéséhez, ha a költségvetés átlátható, valamint észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra vonatkozóan.
Az átalakítások tükrében a Mandinernek nyilatkozó Szabados Gábor sportközgazdász vázolta, milyen változásokra kell számítaniuk a klubok vezetőinek: „A profi sport finanszírozásában biztosnak látszik az átalakítás. A hírek szerint a taótámogatás összegszerűen megmarad, a folyamat azonban átalakul. Eddig a cégek közvetlenül utaltak a sportszervezeteknek, a folytatásban a központi költségvetésből táplálnák a rendszert, amivel az ellenőrizhetőséget és az elszámoltathatóságot kívánják elősegíteni. Az NB I. közvetítési joga a 9,8 milliárd forintos értékével messze túl volt árazva, ez egyértelműen nem piaci alapú bevétel, bár úgy volt elkönyvelve. Az új szerződés sajtóban megjelenő, 6 milliárd forintos összege sokkal közelebb áll a realitásokhoz. Ezt osztotta szét a Magyar Labdarúgó Szövetség, a 40 százalékos csökkenés pedig jelentős kiesés. A Szerencsejáték Zrt. 7,7 milliárd forintot fizetett évente, ez jóval közelebb volt a valós piaci értékhez, de itt is elképzelhető csökkenés. Racionalizálásra és valódi, piaci alapú szponzorációs szerződésekre kell készülni.”
Mindezek ismeretében különös jelentőségük van a nemzetközi kupában megkereshető kiemelkedő bevételeknek, amelyek ugyan hosszú évek óta kecsegtették a klubokat, ám a zsinórban hét bajnoki címet szerző Ferencváros volt az egyetlen csapat, amely üzletileg is sikeresnek bizonyult az állandó nemzetközi szerepléssel. A Bajnokok Ligájában és a Konferencialigában egyszer jött össze a csoportkör, az Európa-ligában viszont ötször is sikerült fellépnie a főtáblára – sőt, a német Bayer Leverkusen és a portugál Braga ellen még a nyolcaddöntős szereplés is összejött az FTC-nek. Ezek a sikerek nagyban hozzájárultak, hogy a nemzetközi piacon ismertebb lett a Fradi márkaneve, előszeretettel válogatnak a játékosai közül az európai klubok, és tisztességes összegeket utalnak az aláírásért cserébe. Jó példa a Varga Barnabásért kapott 4,5, a Lisztes Krisztiánért leszurkolt 6 vagy a Tóth Alex játékjogáért járó 12 millió euró.
A hazai bajnoki szereplésnél jóval nagyobb a szorzó, ha az európai színpadon is kirakatba kerül egy értékes játékos mint csillogó „portéka”. Egy éve az ETO az osztrák Rapid ellen már a főtábla küszöbén állt a Konferencialigában, 2024-ben pedig a Puskás Akadémia talán még közelebb volt az olasz Fiorentina elleni párharccal, de egyik esetben sem jött össze a bravúr. Most ha egynél több magyar csapat jutna a főtáblára, az a gazdasági siker és a presztízs mellett az UEFA-koefficiens szempontjából sem lenne elhanyagolható.
Az Európai Labdarúgó-szövetség nyoni sorsolásán először a bajnok kapott ellenfelet: a győriek Reykjavíkban a Knattspyrnufélagið Víkingur ellen kezdik meg szereplésüket a legrangosabb európai kupában. Amennyiben továbbjutnak, a BL második körében az izraeli Hapóél Beér-Sevával játszhatnak, ha kiesnek, a Konferencialiga 2. selejtezőkörében bizonyíthatnak a feröeri Klaksvíkar Ítróttarfelag vagy a luxemburgi Atert Bissen ellen. A Ferencvárosra nem vár könnyű út a főtábláig, elsőként a magyar válogatott védővel, Szűcs Kornéllal felvértezett újvidéki gárda, a nigériai támadó, Bamidele Yusuf korábbi együttese, a Vojvodina következhet, továbbjutás esetén pedig a holland Twente lesz az ellenfél. Ha elhasalnak a ferencvárosiak, szintén a Konferencialigában folytatják, a nagy múltú holland Ajax ellen. A Paks együttesére sem vár egyszerű feladat: a januárban a Fradival meccselő görög Panathinaikosz látogat Magyarországra a Konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyarja, a Debrecen a máltai Marsaxlokk és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze.
BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ
július 7. 21.00 Knattspyrnufélagið Víkingur (izlandi) – ETO
július 14. 19.00 ETO – Knattspyrnufélagið Víkingur
EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ
július 9. 20.00 Vojvodina (szerbiai) – Ferencváros
július 16. 20.15 Ferencváros – Vojvodina
KONFERENCIALIGA-SELEJTEZŐ
július 23. Paks – Panathinaikosz (görög)
július 23. Debrecen – Marsaxlokk (máltai) / Pjunik (örmény)
július 30. Panathinaikosz – Paks
július 30. Marsaxlokk / Pjunik – Debrecen
Nyitókép: A Győr támadója, Nadir Benbuali Jordánia elleni találatával az algériai válogatott tizenkét év után nyert újra vb-meccset. Az egyenes kieséses szakaszban Svájcot kapta
Fotó: AFP/Tayfun Coskun