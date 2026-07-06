A focivébé árnyékában: elstartol a klubidény

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ragadós lehetne a jó példa

Mindezek ismeretében különös jelentőségük van a nemzetközi kupában megkereshető kiemelkedő bevételeknek, amelyek ugyan hosszú évek óta kecsegtették a klubokat, ám a zsinórban hét bajnoki címet szerző Ferencváros volt az egyetlen csapat, amely üzletileg is sikeresnek bizonyult az állandó nemzetközi szerepléssel. A Bajnokok Ligájában és a Konferencialigában egyszer jött össze a csoportkör, az Európa-ligában viszont ötször is sikerült fellépnie a főtáblára – sőt, a német Bayer Leverkusen és a portugál Braga ellen még a nyolcaddöntős szereplés is összejött az FTC-nek. Ezek a sikerek nagyban hozzájárultak, hogy a nemzetközi piacon ismertebb lett a Fradi márkaneve, előszeretettel válogatnak a játékosai közül az európai klubok, és tisztességes összegeket utalnak az aláírásért cserébe. Jó példa a Varga Barnabásért kapott 4,5, a Lisztes Krisztiánért leszurkolt 6 vagy a Tóth Alex játékjogáért járó 12 millió euró.

Fotó: Mandiner-archív

A hazai bajnoki szereplésnél jóval nagyobb a szorzó, ha az európai színpadon is kirakatba kerül egy értékes játékos mint csillogó „portéka”. Egy éve az ETO az osztrák Rapid ellen már a főtábla küszöbén állt a Konferencialigában, 2024-ben pedig a Puskás Akadémia talán még közelebb volt az olasz Fiorentina elleni párharccal, de egyik esetben sem jött össze a bravúr. Most ha egynél több magyar csapat jutna a főtáblára, az a gazdasági siker és a presztízs mellett az UEFA-koefficiens szempontjából sem lenne elhanyagolható.

Fotó: A Győr hivatalos Facebook-oldala

Az Európai Labdarúgó-szövetség nyoni sorsolásán először a bajnok kapott ellenfelet: a győriek Reykjavíkban a Knattspyrnufélagið Víkingur ellen kezdik meg szereplésüket a legrangosabb európai kupában. Amennyiben továbbjutnak, a BL második körében az izraeli Hapóél Beér-Sevával játszhatnak, ha kiesnek, a Konferencialiga 2. selejtezőkörében bizonyíthatnak a feröeri Klaksvíkar Ítróttarfelag vagy a luxemburgi Atert Bissen ellen. A Ferencvárosra nem vár könnyű út a főtábláig, elsőként a magyar válogatott védővel, Szűcs Kornéllal felvértezett újvidéki gárda, a nigériai támadó, Bamidele Yusuf korábbi együttese, a Vojvodina következhet, továbbjutás esetén pedig a holland Twente lesz az ellenfél. Ha elhasalnak a ferencvárosiak, szintén a Konferencialigában folytatják, a nagy múltú holland Ajax ellen. A Paks együttesére sem vár egyszerű feladat: a januárban a Fradival meccselő görög Panathinaikosz látogat Magyarországra a Konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyarja, a Debrecen a máltai Marsaxlokk és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze.

Fotó: A Győr hivatalos Facebook-oldala

A magyar csapatok eddig ismert programja a nemzetközi kupák selejtezőiben BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ július 7. 21.00 Knattspyrnufélagið Víkingur (izlandi) – ETO július 14. 19.00 ETO – Knattspyrnufélagið Víkingur EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ július 9. 20.00 Vojvodina (szerbiai) – Ferencváros július 16. 20.15 Ferencváros – Vojvodina KONFERENCIALIGA-SELEJTEZŐ július 23. Paks – Panathinaikosz (görög) július 23. Debrecen – Marsaxlokk (máltai) / Pjunik (örmény) július 30. Panathinaikosz – Paks július 30. Marsaxlokk / Pjunik – Debrecen

Fotó: A Győr hivatalos Facebook-oldala

Nyitókép: A Győr támadója, Nadir Benbuali Jordánia elleni találatával az algériai válogatott tizenkét év után nyert újra vb-meccset. Az egyenes kieséses szakaszban Svájcot kapta

Fotó: AFP/Tayfun Coskun