Kiderült, mivel tölti napjait Lázár János a választások óta

Igen, meg tudom erősíteni, Lázár János feladata – amire a pártelnök és a Fidesz elnöksége együttesen kérte fel – egy általános állapotfelmérés.”

Havasi szerint Lázár a teljes, országos párt-infrastruktúra állapotát fel kell mérnie. Azt is közölte, ő már túl van vele egy személyes egyeztetésen, ami „nagyon részletes, professzionális és optimista hangulatú, egyórás konzultáció volt”.

Havasi azt is megerősítette, hogy Lázár határidőt is kapott. „Jelenleg a munka gőzerővel zajlik, a határidő: szeptember” – tudatta. Ennél többet nem árult el, azt írta a Telexnek, ha a későbbiekben szükséges lesz, majd tájékoztatják a közvéleményt, de ez alapvetően belső pártügy.