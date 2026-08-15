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havasi bertalan lázár jános orbán viktor

Kiderült, mivel tölti napjait Lázár János a választások óta

2026. augusztus 15. 07:34

A képviselő Orbán Viktor megbízásából járja az országot, s méri fel a Fidesz állapotát. Szeptemberre végeznie kell a munkával.

2026. augusztus 15. 07:34
Lázár János telefonál

Bár a parlamentben nem túl aktív, Lázár János pártja megbízásából az országot járta, hogy felmérje, milyen állapotban vannak a Fidesz vidéki szervezetei az áprilisban elszenvedett választási vereség után, és mi maradt egyáltalán a pártból – írja a Telex. A lapnak a részletekről a képviselő, volt miniszter ugyan nem, ám Havasi Bertalan nyilatkozott is.

Havasi megerősít

A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta:

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Igen, meg tudom erősíteni, Lázár János feladata – amire a pártelnök és a Fidesz elnöksége együttesen kérte fel – egy általános állapotfelmérés.” 

Havasi szerint Lázár a teljes, országos párt-infrastruktúra állapotát fel kell mérnie. Azt is közölte, ő már túl van vele egy személyes egyeztetésen, ami „nagyon részletes, professzionális és optimista hangulatú, egyórás konzultáció volt”.

Havasi azt is megerősítette, hogy Lázár határidőt is kapott. „Jelenleg a munka gőzerővel zajlik, a határidő: szeptember” – tudatta. Ennél többet nem árult el, azt írta a Telexnek, ha a későbbiekben szükséges lesz, majd tájékoztatják a közvéleményt, de ez alapvetően belső pártügy.

Orbán kérte

V. Németh Zsolt, a párt vas megyei országgyűlési képviselője a Népszavának nyilatkozott, szerinte a „pártelnök bárkit bármire felkérhet”, és elárulta, hogy maga Orbán Viktor is több hasonló találkozót tartott a vereség óta, sőt, intenzíven dolgozik a párt megújításán. Úgy fogalmazott,

a Fidesz minden szintjén megtörtént a választási eredmény értékelése.

nyitókép: Lázár János FB-oldala

 

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Összesen 38 komment

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bagira004
2026. augusztus 15. 10:20
brokenwoodi4 2026. augusztus 15. 10:19 Öreg apám most is élne ha megnem halt volna . :-)
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brokenwoodi4
2026. augusztus 15. 10:14
Lázár 100 milliárd forinttal többért szerződött volna Mészárosékkal egy újabb autópályaszakasz koncessziójára
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3
brokenwoodi4
2026. augusztus 15. 10:13
A fidesz állapotát? Nem lesz nehéz dolga.
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2
nyugalom
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2026. augusztus 15. 10:09 Szerkesztve
Szegeny minipaszuly meg Pakson egeti magát a napon, a kamerak, fotosok előtt, megfeszítetten mond vegtelen monologot, követeli Orbant, meg szidja. Hiaba, öaljassaga Paks hőse. Vmilyen, meg sohanemvolt érdemet érdemel az orszagert küzdő legújabb rakosink. Az origon megjelent egy fotó, nyitott kocsiban, sapkaban napszemüveben ilikevel!nem tudom, mikori kep, amolyan filmszineszi!
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