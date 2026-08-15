Kiderült, mivel tölti napjait Lázár János a választások óta

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A képviselő Orbán Viktor megbízásából járja az országot, s méri fel a Fidesz állapotát. Szeptemberre végeznie kell a munkával.
Bár a parlamentben nem túl aktív, Lázár János pártja megbízásából az országot járta, hogy felmérje, milyen állapotban vannak a Fidesz vidéki szervezetei az áprilisban elszenvedett választási vereség után, és mi maradt egyáltalán a pártból – írja a Telex. A lapnak a részletekről a képviselő, volt miniszter ugyan nem, ám Havasi Bertalan nyilatkozott is.
A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta:
Igen, meg tudom erősíteni, Lázár János feladata – amire a pártelnök és a Fidesz elnöksége együttesen kérte fel – egy általános állapotfelmérés.”
Havasi szerint Lázár a teljes, országos párt-infrastruktúra állapotát fel kell mérnie. Azt is közölte, ő már túl van vele egy személyes egyeztetésen, ami „nagyon részletes, professzionális és optimista hangulatú, egyórás konzultáció volt”.
Havasi azt is megerősítette, hogy Lázár határidőt is kapott. „Jelenleg a munka gőzerővel zajlik, a határidő: szeptember” – tudatta. Ennél többet nem árult el, azt írta a Telexnek, ha a későbbiekben szükséges lesz, majd tájékoztatják a közvéleményt, de ez alapvetően belső pártügy.
V. Németh Zsolt, a párt vas megyei országgyűlési képviselője a Népszavának nyilatkozott, szerinte a „pártelnök bárkit bármire felkérhet”, és elárulta, hogy maga Orbán Viktor is több hasonló találkozót tartott a vereség óta, sőt, intenzíven dolgozik a párt megújításán. Úgy fogalmazott,
a Fidesz minden szintjén megtörtént a választási eredmény értékelése.
nyitókép: Lázár János FB-oldala