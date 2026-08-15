Facebook-videóban szólítja meg az óvodásokat az oktatási miniszter

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Lannert Judit az iskolásokhoz is szól, felhívva a figyelmet minisztériumának legújabb kezdeményezésére. A diákok és az óvodások megmondhatják azt is, milyen a jó tanulás.
Miután bemutatta a minisztériumi irodáját, Lannert Judit oktatási miniszter – Kaderják Anita kolléganőjével közösen – Facebook-videóban fordult a diákokhoz. A megszólítás kapásból érdekes: a tárcavezető arra kiváncsi, „mit gondoltok az óvodátokról és az iskolátokról”?
Vagyis
a közösségi médiafelületektől jó eséllyel távol tartott gyerekeket is így kívánja elérni a tiszás politikus, illetve felhívni a figyelmet a minisztérium legújabb kezdeményezésére.
A „Gyermekek és diákok hangja” projektnaphoz az intézmények önkéntesen csatlakozhatnak 2026. szeptember 14. és október 22. között. A hivatalos tájékoztató szerint a „részvételi program biztonságos, nyitott keretet teremt ahhoz, hogy a gyermekek és diákok megfogalmazhassák tapasztalataikat, véleményüket, ötleteiket és javaslataikat az őket érintő óvodai és iskolai kérdésekről”.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium választható és szabadon alakítható foglalkozástervekkel segíti a megvalósítást, de az intézmények saját programot is kidolgozhatnak, a projektnapok eredményeit pedig a minisztérium összegyűjti és feldolgozza, majd „Gyermekek és diákok hangja 2026” címmel összefoglaló jelentést készít és tesz közzé a résztvevők legfontosabb gondolatairól és javaslatairól.
További részletek: a projhekt az óvodai csoportokat, valamint az általános és középiskolák 1–13. évfolyamának tanulóit szólítja meg a főbb kérdésekkel: