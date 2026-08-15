Facebook-videóban szólítja meg az óvodásokat az oktatási miniszter

A „Gyermekek és diákok hangja” projektnaphoz az intézmények önkéntesen csatlakozhatnak 2026. szeptember 14. és október 22. között. A hivatalos tájékoztató szerint a „részvételi program biztonságos, nyitott keretet teremt ahhoz, hogy a gyermekek és diákok megfogalmazhassák tapasztalataikat, véleményüket, ötleteiket és javaslataikat az őket érintő óvodai és iskolai kérdésekről”.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium választható és szabadon alakítható foglalkozástervekkel segíti a megvalósítást, de az intézmények saját programot is kidolgozhatnak, a projektnapok eredményeit pedig a minisztérium összegyűjti és feldolgozza, majd „Gyermekek és diákok hangja 2026” címmel összefoglaló jelentést készít és tesz közzé a résztvevők legfontosabb gondolatairól és javaslatairól.

További részletek: a projhekt az óvodai csoportokat, valamint az általános és középiskolák 1–13. évfolyamának tanulóit szólítja meg a főbb kérdésekkel: