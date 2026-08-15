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lannert judit diákok hangja oktatási miniszter

Facebook-videóban szólítja meg az óvodásokat az oktatási miniszter

2026. augusztus 15. 07:01

Lannert Judit az iskolásokhoz is szól, felhívva a figyelmet minisztériumának legújabb kezdeményezésére. A diákok és az óvodások megmondhatják azt is, milyen a jó tanulás.

2026. augusztus 15. 07:01
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Miután bemutatta a minisztériumi irodáját, Lannert Judit oktatási miniszter – Kaderják Anita kolléganőjével közösen – Facebook-videóban fordult a diákokhoz. A megszólítás kapásból érdekes: a tárcavezető arra kiváncsi, „mit gondoltok az óvodátokról és az iskolátokról”?

Vagyis

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a közösségi médiafelületektől jó eséllyel távol tartott gyerekeket is így kívánja elérni a tiszás politikus, illetve felhívni a figyelmet a minisztérium legújabb kezdeményezésére.

A „Gyermekek és diákok hangja” projektnaphoz az intézmények önkéntesen csatlakozhatnak 2026. szeptember 14. és október 22. között. A hivatalos tájékoztató szerint a „részvételi program biztonságos, nyitott keretet teremt ahhoz, hogy a gyermekek és diákok megfogalmazhassák tapasztalataikat, véleményüket, ötleteiket és javaslataikat az őket érintő óvodai és iskolai kérdésekről”.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium választható és szabadon alakítható foglalkozástervekkel segíti a megvalósítást, de az intézmények saját programot is kidolgozhatnak, a projektnapok eredményeit pedig a minisztérium összegyűjti és feldolgozza, majd „Gyermekek és diákok hangja 2026” címmel összefoglaló jelentést készít és tesz közzé a résztvevők legfontosabb gondolatairól és javaslatairól. 

További részletek: a projhekt az óvodai csoportokat, valamint az általános és középiskolák 1–13. évfolyamának tanulóit szólítja meg a főbb kérdésekkel: 

  • Milyen a jó óvoda, iskola?
  • Mire jó a tanulás?
  • Mi mindent és hogyan szeretnénk tanulni?

 

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Összesen 118 komment

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ipolypart2
2026. augusztus 15. 10:15
A szabad tankönyvválasztás, az út a káoszba. Ugyanis a tankönyíró akar önmegvalósítani és tudományoskodni akar. Merthogy nem elég "tudást" közvetít a tananyag. Nem ba@d, annak nem, aki döcögve ír, olvas, mert úgy akartátok a népet megtanítani,mint pl. Angliában, ahol teljesen más a nyelv szerkezete. Itt az analfabéta nemzedék, akik lassan csak képről tudnak olvasni. Az egyentankönyv biztosítja azt az esélyegyenlőséget, hogy a kicsi faluban is és a nagyváros elit iskolájában is ugyanazt kapják. ( megsűgom, a finneknél ez van). Aztán, attól függően, hogy milyen a csapat kell kiegészíteni. pl. egy zömmel hátrányos helyzetű gyereket, akinek minimális a szókincse, azt mondókáztatom és nem olvastatok velük. ugyanez minden tárggyal.
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haxima
2026. augusztus 15. 10:07
Az ovis lányom szerint cica kell az oviba. Fekete. Meg egy fehér. Meg egy cápa.
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3
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Cogito ergo sum
2026. augusztus 15. 10:06
Egyetlen magyar iskolának sem lehet célja a puszta szakismeretközlés. Valamennyiünknek elsőrendű feladata a magyar életre való céltudatos előkészítés, az ifjúság erkölcsi nevelése, jellemének szilárdítása, kötelességtudatának fejlesztése, valláserkölcsi és nemzeti alapon nyugvó egészséges magyar világszemléletének kialakítása. Az államnak és a társadalomnak tervszerűen kell a magyar nép minden rétegében feltalálható jeles tehetségeket kiválasztaniok és felemelniök s a nép minden fiát tehetsége irányához, képességei terjedelméhez, műveltsége színvonalához illő hivatás felé terelniök. Hóman Bálint
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Cogito ergo sum
2026. augusztus 15. 10:06
Óriási hiba az elméletnek szembeállítása a gyakorlattal, mert ha valamely elmélet nem válik be a gyakorlatban, az nem azt jelenti, hogy elméletre nincs szükség, hanem vagy azt, hogy az elmélet rossz, vagy azt, hogy a szerencsétlen kísérletező, aki azt alkalmazni akarja, nem teoretikus, hanem impraktikus ember. Viszont a gyakorlat, amely nem nyugszik megfelelő elméleti alapon, üres rutinná válik és legritkább esetben emelkedik csak a puszta mesterség fölé. Klebelsberg Kuno
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