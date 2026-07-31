Szeptember elsejével indul a tanév: az is eldőlt, mikor lesz az őszi, téli és tavaszi szünet

Pénteken kikerült a Magyar Közlönyben a miniszteri rendelet, amely a 2026-27-es tanév rendjéről szól. Lannert Judit miniszter döntése értelmében a tanév idén szeptember elsején, kedden kezdődik, míg az utolsó tanítási nap jövő június 18-án, pénteken lesz.

A tanítási napok száma száznyolcvan nap.

A rendelettel az is eldőlt, mikor lesznek a szünetek. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő).