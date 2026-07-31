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lannert judit magyar közlöny rendelet

Szeptember elsejével indul a tanév: az is eldőlt, mikor lesz az őszi, téli és tavaszi szünet

2026. július 31. 21:31

Kijött a miniszteri rendelet a Magyar Közlönyben.

2026. július 31. 21:31
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Pénteken kikerült a Magyar Közlönyben a miniszteri rendelet, amely a 2026-27-es tanév rendjéről szól. Lannert Judit miniszter döntése értelmében a tanév idén szeptember elsején, kedden kezdődik, míg az utolsó tanítási nap jövő június 18-án, pénteken lesz. 

A tanítási napok száma száznyolcvan nap.

A rendelettel az is eldőlt, mikor lesznek a szünetek. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő).

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Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
kvantum2026
2026. július 31. 22:27
Január elsején pedig kezdődik az újév....Komolyan.
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cutcopy
2026. július 31. 22:18
És melyik szünetben kapják meg az iskolakezdési támogatást..?
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1
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Vata Aripeit
2026. július 31. 21:49
Ez remek. Azért megkérdezném, hogy miből, és mit fognak tanítani? Mivel mindenki ki van rúgva, az újak meg még nincsenek meg... a tankönyvek nyomtatása hogy áll? Ingyenes lesz? Miért? Miért nem? Milyen tankönyvek lesznek? Tudtommal az eddigi oktatás embertelen volt most meg emberséges lesz. Hogyan? 1 hónap múlva becsengetnek. Nekem teljes káosznak tűnik ez. Ami eddig volt , az volt a rossz. Mi lesz? Lannert egy idióta. Nagyon sajnálom a 2027-ben érettségizőket, viszont rohadtul nem sajnálom a lázadó pedagógusokat. Ezt drágáim paszhatjátok. Ja és szeptemberben víz sem , világítás sem lesz, mert takarékoskodni kell. Csak gratulálni tudok. Csak azt.
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Szuperszig
2026. július 31. 21:46
Jövő évi költségvetés is egy hónappal újév előtt lesz?
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