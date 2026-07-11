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lannert judit iskolai szegregáció szegregáció cigányság oktatás

Nem engedi Lannert Judit oktatási miniszter egy református gimnázium bővítését

2026. július 11. 14:19

A minisztérium szerint szegregációhoz vezetne a tiszavasvári református gimnázium bővítése.

2026. július 11. 14:19
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A Roma Sajtóközpont azt közölte: Lannert Judit, a Tisza-kormány oktatási minisztere nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. 

A tárca szerint a tervezett átalakítás tovább erősítené a helyi iskolai elkülönülést.

Glonczi László, a Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesületének elnöke tette közzé azt a miniszteri szakvéleményt, amelyben az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium elutasította a tiszavasvári református iskola bővítési kérelmét. A dokumentum szerint a Tiszavasvári Református Egyházközség azt kezdeményezte, hogy a fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnázium nyilvántartását módosítsák. A kérelem alapján a 2026/2027-es tanévtől a már engedélyezett 4 évfolyamos gimnáziumi képzés mellett 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás indult volna az intézményben.

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A közlés szerint a minisztérium több ponton is hiányosságokat állapított meg. A szakvélemény szerint a kérelmező nem csatolta azokat az iratokat, amelyek igazolnák a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés megszervezéséhez szükséges külön feltételeket. A szakképzési feladatoknál pedig a tárca szerint nem állapítható meg, hogy az intézmény rendelkezik-e a szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételekkel.

A döntés legfontosabb része azonban a helyi oktatási helyzetre vonatkozik. A miniszteri szakvélemény kimondja: a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola jelenleg integrált iskolaként működik. A minisztérium szerint, 

ha a református intézmény megkezdené vagy bővítené működését, az elsősorban a jobb társadalmi helyzetben lévő, nem roma családok gyermekeinek jelentene vonzó lehetőséget.

A levél szerint ez ahhoz vezetne, hogy a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola „szegregált iskolaként működne tovább”. A minisztérium arra is utal, hogy hasonló helyzet korábban már kialakult egy másik településen: az egyházi iskola elindulása után a térségben, a pozitív elbírálás ellenére, visszafordíthatatlan helyzet jött létre. A szakvélemény külön hivatkozik a volt nemzetiségi ombudsmanhelyettes állásfoglalására is, amely szerint az ilyen folyamatok a köznevelési intézmények közötti szelekcióhoz, rendszerszintű szegregációhoz vezethetnek. A levél szerint ez sérti az egyenlő bánásmód követelményét, valamint a gyermekek jogait az integrált és minőségi oktatáshoz való hozzáférésben.

A minisztérium végül arra jutott, hogy a nyilvántartás módosításához szükséges hozzájárulást nem adja meg.

Ez azt jelenti, hogy az intézményben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés és a tervezett szakképzési alapfeladatok bevezetése a közzétett levél alapján nem indulhat el – áll a Roma Sajtóközpont közleményében.

 

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Fotó: Hegedüs Róbert

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Összesen 100 komment

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Sorrend:
egyszeri
2026. július 11. 17:20
Minden, NEM állami és magán iskolában az van az egész világon, hogy az anyagi helyzetüknek megfelelőt válasszák a szülők gyerekeiknek. Mindenki addig takaródzik amíg a takarója ér! Akiknek meg megfelel az állami iskola, ahol fennáll az esélye, hogy esetleg gendernek vagy másnak nevelik a gyereket, amit nem minden szülő szeretne! Ha most a gyerekek szülei nem vigyáznak eléggé, néhány év múlva megnézhetik a gyereküket mit csinált velük ez az őrült miniszter és kormány!
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1
0
Szerintem
2026. július 11. 16:55
Zsótinéni kérem tessék mondani, a tehetségesebb cigányok se járjanak oda, ahol nagyobb eséllyel tudnának fejlődni? Mert ugye egyúttal erre is törekedni tetszik.
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5
0
Palatin
2026. július 11. 16:52
EGYET NE FELEJTSÜNK ! A demokrácia legfelsöbb fóruma a népfelkelés. Poloska csak azt tudja megtenni, amit az egyesült magyarság enged neki.Akire ma szükségünk van: Egy középkorú bátor, bölcs vezetésre termett hazafi, aki szembe tud szállni az újabb diktatórikus önkénnyel, és maga mögé tudja állítani a magyarságot. A szélhámosokat ma már ki tudjuk szürni, mert megismertük azoknak egy brutálisan paranoid példányát és ebböl remélem, hogy még az idióták is tanultak. Ez a vezetö személy elö fog kerülni, mert ha a nép nagy bajban van, akkor többnyire elöbb-utóbb feltünik az a vezetö aki megtalálja a kivezetö utat. Ennek a személynek nem kell semmilyen párthoz tartozni, csak igazi hazafinak, bölcsnek, tisztességesnek és bátornak kell lennie. Az hiszem, hogy ma már minden hamis, ócska, politikai szélhámost azonnal fel tudunk ismerni, mégegyszer nem megyünk bele a csapdába.
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5
0
q-q-ri-q
•••
2026. július 11. 16:52 Szerkesztve
Nagyon helyes. De akkor kezdje el az intézkedést a közvetlen környezetében is. Hol vannak a parlamentben a kvótacigány és kvótanéger tiszás képviselők? A minisztereik közül ki a roma és ki az afromagyar? Csak úgy érdekelne.
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3
0
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