Nem engedi Lannert Judit oktatási miniszter egy református gimnázium bővítését

A Roma Sajtóközpont azt közölte: Lannert Judit, a Tisza-kormány oktatási minisztere nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak.

A tárca szerint a tervezett átalakítás tovább erősítené a helyi iskolai elkülönülést.

Glonczi László, a Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesületének elnöke tette közzé azt a miniszteri szakvéleményt, amelyben az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium elutasította a tiszavasvári református iskola bővítési kérelmét. A dokumentum szerint a Tiszavasvári Református Egyházközség azt kezdeményezte, hogy a fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnázium nyilvántartását módosítsák. A kérelem alapján a 2026/2027-es tanévtől a már engedélyezett 4 évfolyamos gimnáziumi képzés mellett 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás indult volna az intézményben.