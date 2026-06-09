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integráció lannert judit iskola roma egyházi iskola oktatás

Bejelentette Lannert Judit, egy feltétellel maradhatnak meg az egyházi iskolák

2026. június 09. 16:36

Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”

2026. június 09. 16:36
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Az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket a nem roma gyerekek mellé – szögezte le az új oktatási és gyermekügyi miniszter, aki a Qubitnek adott interjújában többek közt arról beszélt, miként lehetne elérni azt, hogy az egyházi és nem egyházi iskolák együttműködésében valamennyire kiegyenlítettebbé tegyék a tanulói összetételt. Lannert Judit annak kapcsán beszélt az iskolák heterogén összetételéről, hogy a riporter arra „a különösen felháborító jelenségre” hívta fel a miniszter figyelmét, miszerint 

„egy olyan településen, ahol a gyereklétszám egyáltalán nem indokolná, az egyetlen iskola mellé egy másik, egyházi iskolát is megnyitnak.” 

Forrás: Facebook, Lannert Judit oldala

Az újságíró szerint „sokszor ennek az a kimondott vagy kimondatlan célja, hogy a helyi nem roma, középosztályi családok ne vigyék el a gyerekeiket a 20 kilométerre lévő nagyobb városba, hanem legyen számukra helyben is egy menekülő út. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy a településen létrejön két iskola: egy teljesen szegregált állami iskola és egy gyakorlatilag romák nélküli egyházi iskola.” Azt is hozzátette, hogy „az Orbán-rendszer idején az egyházi iskolákat könnyen meg lehetett nyitni, miközben korábban ez jóval szigorúbban volt szabályozva.”

A miniszter ezekre válaszul egyértelművé tette, hogy „ezt biztosan nem fogjuk hagyni.” Közölte, ezért vett föl egy költségvetési szakembert, aki közigazgatási államtitkár-helyettes lesz, és aki segíteni fog áttekinteni, hogy a közpénzeket jól költik-e el. 

Ez az eset épp erről szól, és az adófizetők forintjaiból nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára. 

– mondta, hozzátéve, hogy a meghallgatásán ezért is említette a kritériumorientált finanszírozási rendszert, ahol adatok alapján lehet majd szakmai javaslatokat tenni arra, hogy indokolt-e egy új iskola nyitása vagy sem, illetve az egyik ilyen kritérium pontosan az lesz, hogy az iskola heterogén összetételű legyen. 

Az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket a nem roma gyerekek mellé

– hangsúlyozta a miniszter.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

Összesen 27 komment

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olvaso9
2026. június 09. 17:07
Nem hiszem, hogy ez általános jelenség. Nagy kár egyedi példa alapján ítéletet mondani az egész társadalomról. Különben pedig: az egyházak kifejezetten sokat tettek eddig is a romák felzárkózásáért. Mintha egyidejűleg hergelné a kutató vénájú miniszter a romákat a nem romák ellen, az átlagpolgárt az egyházak ellen. Rossz kezdés...
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0
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Oliver89
2026. június 09. 17:05
aradion…
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0
mlotta
2026. június 09. 17:02
LMBTQIP Migránsok Ukrajna Keresztényellenesség Tisza kormány 1 hónapi pusztító munkája
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1
0
nzoltan-818
•••
2026. június 09. 16:58 Szerkesztve
Ezzel eddig sem volt semmi probléma, csak a megkövetelt felkészültség és fegyelme betartatása miatt nem igazán működött. Mostantól ez a soha sem volt effektív "pedagógus"-banya ezt mégis hogy akarná megvalósítani? Kötelező kvóta alapján, felvételi vizsga nélkül és az eddigi működési szabályok eltörlésével, valamint az tanulmányi eredmény és magaviselet miatti osztályismétlés eltörléséve, na meg a 20 perc utáni szabad séta bevezetésével? Katasztrófa ez a nő!
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