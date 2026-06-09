Bejelentette Lannert Judit, egy feltétellel maradhatnak meg az egyházi iskolák

Az újságíró szerint „sokszor ennek az a kimondott vagy kimondatlan célja, hogy a helyi nem roma, középosztályi családok ne vigyék el a gyerekeiket a 20 kilométerre lévő nagyobb városba, hanem legyen számukra helyben is egy menekülő út. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy a településen létrejön két iskola: egy teljesen szegregált állami iskola és egy gyakorlatilag romák nélküli egyházi iskola.” Azt is hozzátette, hogy „az Orbán-rendszer idején az egyházi iskolákat könnyen meg lehetett nyitni, miközben korábban ez jóval szigorúbban volt szabályozva.”