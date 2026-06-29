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lannert judit pedagógusok szakszervezete Magyar Péter

Nyílt levelet írt a kormánynak a pedagógusok két szakszervezete két ügyben

2026. június 29. 17:49

A miniszterelnökhöz és az oktatási és gyermekügyi miniszterhez szóltak.

2026. június 29. 17:49
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Az elmaradt jubileumi, illetve köznevelési foglalkoztatotti jutalmak kifizetését, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők béremelését kéri a miniszterelnökhöz és az oktatási és gyermekügyi miniszterhez írt hétfői nyílt levelében a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).

Az érdekképviseletek az MTI-hez is eljuttatott dokumentumban felhívták Magyar Péter és Lannert Judit figyelmét arra: a jubileumi, illetve köznevelési foglalkoztatotti jutalmakat nem kapták meg azok a pedagógusok, akik 2023. december 31-én még nem voltak jogosultak a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti jubileumi jutalomra. Ám a 2024. január 1-jén életbe lépett, a pedagógusok életpályájáról szóló törvény alapján már beszámíthatóvá vált az egyházi vagy magánfenntartású intézményben szerzett szakmai gyakorlat időtartalma is a jutalom megszerzéséhez szükséges szolgálati időbe. A jogosultságot pedig már bírósági ítélet is megerősíti.

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Az érdekképviseletek szerint azért volna szükség sürgős politikai döntésre, mert ellenkező esetben rövid időn belül több száz vagy akár több ezer pedagógus kényszerülhet arra, hogy kizárólag az elévülés megakadályozása érdekében bírósághoz forduljon, ami nem érdeke sem az érintetteknek, sem a fenntartóknak, sem az igazságszolgáltatásnak. A visszamenőlegesen kifizetendő jutalmak költsége pedig nem érné el a kétmilliárd forintot – tették hozzá.

A továbbiakban a szakszervezetek felhívták arra a figyelmet, hogy halaszthatatlan a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, nem pedagógus végzettségű, az oktatásban dolgozó munkavállalók 40 százalékos béremelése, ami a szaktárcának megküldött számítások szerint éves szinten 134,6 milliárd forintos többletforrást igényelne. Ez a központi költségvetés kiadási főösszegének mindössze mintegy 0,3 százalékát jelenti.

Tisztában vannak azzal – folytatták –, hogy a költségvetési mozgástér szűkebb lehet, mint korábban volt. Ugyanakkor már egy első 20–25 százalékos azonnali béremelés is számottevő javulást eredményezne az érintettek helyzetében, ami éves szinten mintegy 67 milliárd forintos többletforrást igényelne.

Kiemelték: az oktatást segítő munkatársak és az egyéb munkakörökben dolgozók hosszú ideje méltatlanul alacsony bérek mellett végzik a köznevelés működtetéséhez nélkülözhetetlen munkájukat. Megbecsülésük és anyagi elismerésük nélkül viszont a rendszer hosszú távon nem működtethető megfelelő színvonalon.

A PDSZ vezetője, Nagy Erzsébet és a PSZ elnöke, Totyik Tamás által szignált levélben arra kérték a miniszterelnököt és a minisztert, hogy mindkét ügyben mielőbb szülessen döntés, és tájékoztassák őket a megtett intézkedésekről, illetve a tervezett lépésekről.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

Összesen 27 komment

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londonbaby
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2026. június 29. 19:59 Szerkesztve
levél ide levél oda levél az egész világnak !!!! . nem kéne már rájönni hogy annak semmi értelme mert évek óta amióta balos tetves zsidók meg hazaárulók ülnek ott ahol ezt elolvassák illetve lehet el se olvassák, egyből kukázzák !!!..bele kell taposn a tetves szájukba úgy hogy a foguk is menjenek a levéllel együtt !!!!! . Zsidók ??? mi a faszt foglalkozzanak Magyarországgal ..mikor ők ...ZSIDÓK !!!! a saját érdekeit védik, meg tömik a zsebeiket . . HAZAÁRULLÓ TETVES TAKNYOK ????? Ők a külföld érdekeit nézik akikkel szimpatizálnak és árulják el Magyarországot !! . Mindkettőt ki kéne belezni ahhoz hogy :_ . .......MAGYARORSZÁGOT MAGYAR EMBEREK IRÁNYÍTSÁK NE ILYEN TETVES TAKNYOK !!!!!!!! ..
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Almassy
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2026. június 29. 19:56 Szerkesztve
Jól értem az aktivista-pedagógusok szakszervete O1G-s időkből származó törvényre hivatkozva szeretne pénzt?! Ja kérem, az már nem érvényes. Tessék beérni a buzi-csíkos reklámhordozók iskolai felvonásával.
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bituman
2026. június 29. 19:51
Kockás ingem pulóverem, kezemben késem revolverem, Augusztusi hulló csillagok, Tiszás tanár vagyok !!!! 😂
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londonbaby
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2026. június 29. 19:51 Szerkesztve
...
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