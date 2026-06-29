Nyílt levelet írt a kormánynak a pedagógusok két szakszervezete két ügyben

Az érdekképviseletek szerint azért volna szükség sürgős politikai döntésre, mert ellenkező esetben rövid időn belül több száz vagy akár több ezer pedagógus kényszerülhet arra, hogy kizárólag az elévülés megakadályozása érdekében bírósághoz forduljon, ami nem érdeke sem az érintetteknek, sem a fenntartóknak, sem az igazságszolgáltatásnak. A visszamenőlegesen kifizetendő jutalmak költsége pedig nem érné el a kétmilliárd forintot – tették hozzá.

A továbbiakban a szakszervezetek felhívták arra a figyelmet, hogy halaszthatatlan a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, nem pedagógus végzettségű, az oktatásban dolgozó munkavállalók 40 százalékos béremelése, ami a szaktárcának megküldött számítások szerint éves szinten 134,6 milliárd forintos többletforrást igényelne. Ez a központi költségvetés kiadási főösszegének mindössze mintegy 0,3 százalékát jelenti.

Tisztában vannak azzal – folytatták –, hogy a költségvetési mozgástér szűkebb lehet, mint korábban volt. Ugyanakkor már egy első 20–25 százalékos azonnali béremelés is számottevő javulást eredményezne az érintettek helyzetében, ami éves szinten mintegy 67 milliárd forintos többletforrást igényelne.