Videón, ahogy Forsthoffer Ágnes elveszi a szót Magyar Pétertől a Parlamentben

Szokatlan jelenet játszódott le hétfőn az Országgyűlés rendkívüli ülésén: Forsthoffer Ágnes, az ülés elnöke megvonta a szót Magyar Péter miniszterelnöktől, majd kikapcsoltatta a mikrofonját. Az incidens Novák Előd interpellációját követően történt, amikor a kormányfő válaszában már nem az eredeti kérdésre reagált, hanem egy korábbi felszólalás kapcsán Hegedűs Barbarát kezdte bírálni.

Forsthoffer Ágnes ekkor figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy térjen vissza az interpelláció tárgyára, majd miután ez nem történt meg, megvonta tőle a szót. A parlamenti közvetítésben jól látható, ahogy a kormányfő még folytatni próbálja mondandóját, azonban mikrofonját kikapcsolják.