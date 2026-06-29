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novák előd forsthoffer ágnes Magyar Péter parlament

Videón, ahogy Forsthoffer Ágnes elveszi a szót Magyar Pétertől a Parlamentben

2026. június 29. 17:31

Saját párttársa némította el a miniszterelnököt.

2026. június 29. 17:31
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Szokatlan jelenet játszódott le hétfőn az Országgyűlés rendkívüli ülésén: Forsthoffer Ágnes, az ülés elnöke megvonta a szót Magyar Péter miniszterelnöktől, majd kikapcsoltatta a mikrofonját. Az incidens Novák Előd interpellációját követően történt, amikor a kormányfő válaszában már nem az eredeti kérdésre reagált, hanem egy korábbi felszólalás kapcsán Hegedűs Barbarát kezdte bírálni.

Forsthoffer Ágnes ekkor figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy térjen vissza az interpelláció tárgyára, majd miután ez nem történt meg, megvonta tőle a szót. A parlamenti közvetítésben jól látható, ahogy a kormányfő még folytatni próbálja mondandóját, azonban mikrofonját kikapcsolják.

A jelenet különösen azért keltett figyelmet, mert a szót megvonó Forsthoffer Ágnes maga is a Tisza Párt politikusa, vagyis Magyar Péter saját párttársa állította le a miniszterelnök felszólalását az ülésteremben.

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 98 komment

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Sorrend:
londonbaby
2026. június 29. 20:04
helyébe még pofán is basztam volna !! :))))
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0
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ördöngös pepecselés
2026. június 29. 19:59
ha PolokaPöti nem végzi ki az Ágit akkor sorban fognak jönni a lázadók és szeptemberre új miniszterelnökünk lesz persze a a szűk támogatói köre és a gyűlölet hadserege meg nem védi mert akkor még frakciószakadás is lehet belőle jó meccs elé nézünk
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pollip
•••
2026. június 29. 19:57 Szerkesztve
Le a kalappal Fortshoffer előtt, mert látszott az arcán, hogy fél, mégis megcsinálta! Valszeg az egész Tisza frakció félelemmel van karbantartva!
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1
0
figyelő4322
2026. június 29. 19:57
Persze lehet, hogy színházi típusú színészkedés volt ez...? Ez is benne van a pakliban, de nem gondolom. Az LGBTQ... aktivista Forsthoffer inkább megmentette polos prófétát.. Mitől? Attól mentette meg, hogy még nagyobb hülyét csináljon magából. Persze JÓZANUL normális ember ilyent nem csinál, mint Pol Pöt a Parlamentben. Sőt, józanul általában még egy pszichó sem. Valaminek a hatása alatt volt Pöti. Talán nem nehéz tippelni, hogy mi is lehet az... 👃 🐽
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1
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