Magyar Péter a Parlamentben: „Az Orbán-kormány pusztításának mértéke jó lelkiismerettel vethető össze a tatárjárással” (ÉLŐ)

Orosz ruletthez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját arról beszélt: míg az Orbán-kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5 százalékos idei költségvetési hiányról „hazudott”, az apparátus áprilisban már a 6,8 százalékos adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza „az uniós ezermilliárdokat”, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatná a büdzsé, a GDP 8,3 százalékát közelítő rátával. Közlése szerint az előző kormányzat éveken keresztül tudatosan, számítóan és az ő képzeletét is meghaladó felelőtlenséggel cselekedett, a bevételi oldalt olyan uniós forrásokra építették, amelyekről tudták, hogy az orbáni korrupció miatt nem jönnek be, és több ezer milliárd forintnyi kötelezettséget hagytak az új kormányra. Hozzátette, a hétvégi informális kormányülésen a kabinet tagjai jó szándékúan, aztán egyre reményvesztettebben keresték a korábbi kormány döntései mögött a logikát, az értelmet, a társadalmi hasznot, de azt nem találták.

Büszke vagyok a kormányom minisztereire, valamint a munkatársaikra és a Tisza minden országgyűlési képviselőjére; ennyit tesz, hogy végre szakemberek és valódi hazafiak vezetik az országot, akik nem szétrabolni akarják a hazánkat, hanem a problémákat orvosolni és minden magyar embert képviselni – jelentette ki a miniszterelnök.

Hangsúlyozta: a magyar emberektől és az országtól „a bukott Orbán-kormány elrabolt 16 évet”, és ha ezeket visszaadni nem is tudják, azért dolgoznak, hogy minden egyes nappal közelebb vigyék őket egy működő és emberséges országhoz, amelyet megérdemelnek.