Magyar Péter a Parlamentben: „Az Orbán-kormány pusztításának mértéke jó lelkiismerettel vethető össze a tatárjárással” (ÉLŐ)

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke kezdeményezi minden olyan folyamatban lévő peres eljárás békés megegyezéssel történő megszüntetését, amelyben korábbi képviselők „küzdenek” az előző házelnök által kiszabott „túlzó mértékű” büntetések ellen.
A házelnök erről az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt beszélt.
Egyúttal kifogásolta, hogy az elmúlt időszakban egyes képviselők lejárató tartalmakat tettek közzé a közösségi médiában.
Kiemelte: „a történelem nem azokra emlékszik, akik lejáratásokkal, provokációval rombolták az Országgyűlés tekintélyét, hanem azokra, akik értéket tudtak teremteni, és meg tudták méltóságukat őrizni akkor is, amikor talán ez volt a nehezebb út számukra”. A magyar választópolgárok leadott szavazataikkal bíztak abban, hogy választott képviselőik az ő sorsukkal és az őket érintő ügyekkel foglalkoznak, és nem egymás lejáratásával a közösségi média felületein – fogalmazott Forsthoffer Ágnes.
Kérte a képviselőktől, hogy ne azért viselkedjenek az Országgyűlés tekintélyhez méltóan, mert ezt valaki elvárja vagy mert a pénzbüntetést szeretnék elkerülni. „Azért változtassunk, mert egyszer mindannyiunknak számot kell adnunk arról, hogy milyen emberek voltunk, és milyen értéket teremtettünk, amikor a törvényhozó hatalom, a közbeszéd jobbá tételének lehetősége és a nyilvánosság ereje a kezünkben volt” – mondta a házelnök.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor