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kormány országgyűlés Magyar Péter

Magyar Péter a Parlamentben: „Az Orbán-kormány pusztításának mértéke jó lelkiismerettel vethető össze a tatárjárással” (ÉLŐ)

2026. június 29. 13:40

Forsthoffer Ágnes bejelentette: kezdeményezi az előző házelnök által kiszabott büntetések miatt folyó peres eljárások megszüntetését.

2026. június 29. 13:40
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A Tisza-kormány megállás nélkül dolgozik Magyarországért – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben a kabinet első ötven napját értékelve.

Magyar Péter emlékeztetett arra, vasárnap volt ötven napja, hogy letette a miniszterelnöki esküt, kedden pedig hét hete lesz, hogy megalakult a Tisza-kormány. „Ötven nap, 1200 óra”, ennyi ideje dolgoznak megállás nélkül Magyarországért – fogalmazott.

Úgy folytatta, minden órában döntéseket kell hozni, és minden órában újabb bizonyítékok kerülnek elő arról, hogy „Orbán Viktor és a bűntársai” katasztrofális állapotban hagyták a Tisza Pártra Magyarországot.

Hozzátette: amit örököltek, nem 1200 óra, hanem 16 év alatt jött létre, 

óráról órára, szerződésről szerződésre, kinevezésről kinevezésre, lopásról lopásra”.

Magyar Péter közölte, az elmúlt ötven napban létrehozták az önálló Egészségügyi Minisztériumot, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot, az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériumot, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot. Ötven nap alatt megszüntették a rendeleti kormányzást, Magyarország visszatért Európába, valamint elindították a Tisztítótűz műveletet – sorolta.

A kormányzati intézkedések között említette a több milliárd forintos kórházi klímafejlesztési programot, az egészségügyben az intézményi autonómia helyreállításának megkezdését, a lélegeztetőgép-beszerzések és a kórházi működési állapotok átvilágítását.

Az oktatás területéről kiemelte, az oktatás szakmai önállóságának helyreállítását, a tankerületi rendszer átalakítását, az állami tankönyv-monopólium felszámolását, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítását. Hozzátette, a kormány a héten dönt a nehéz sorsú gyermekek iskolakezdési támogatásáról.

Magyar Péter szólt a gyermekvédelem teljes átvilágításáról, a nevelőszülői hálózat bővítésének megkezdéséről, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok megerősítéséről.

Beszámolt az akkumulátoripari szabályozás szigorításáról is.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy elfogadták a miniszterelnöki megbízatás nyolc évben történő korlátozását, jelentősen csökkentették az országgyűlési képviselők, valamint a miniszterelnök és a miniszterek fizetését. Megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, a rendvédelemben pedig a párhuzamos feladatellátást – idézte fel.

Kitért arra, hogy benyújtották a szerinte történelmi jelentőségű jogállami és korrupcióellenes törvénycsomagot, amely megnyitja az utat a Magyarországnak, a magyar embereknek járó több mint 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához.

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta az infláció évek óta nem látott mélységbe csökkent – jelentette ki, hozzátéve, jelentősen olcsóbb lett az államadósság finanszírozása, és az ország ismét kiszámítható gazdaságpolitikát folytat.

Külföldi útjairól beszámolva a miniszterelnök megemlítette, jövő héten részt vesz az ankarai NATO-csúcson.

Magyar Péter azt mondta, ötven nap alatt megszűnt a politikai propaganda egyeduralma, benyújtották a médiatörvény módosítását, és nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy iratanyagát.

Közölte, Tisztítótűz művelet néven elindították Magyarország történetének legnagyobb korrupcióellenes fellépését, és benyújtják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításához szükséges jogszabályokat.

Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket

– jelentette ki Magyar Péter.

Orosz ruletthez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját arról beszélt: míg az Orbán-kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5 százalékos idei költségvetési hiányról „hazudott”, az apparátus áprilisban már a 6,8 százalékos adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza „az uniós ezermilliárdokat”, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatná a büdzsé, a GDP 8,3 százalékát közelítő rátával. Közlése szerint az előző kormányzat éveken keresztül tudatosan, számítóan és az ő képzeletét is meghaladó felelőtlenséggel cselekedett, a bevételi oldalt olyan uniós forrásokra építették, amelyekről tudták, hogy az orbáni korrupció miatt nem jönnek be, és több ezer milliárd forintnyi kötelezettséget hagytak az új kormányra. Hozzátette, a hétvégi informális kormányülésen a kabinet tagjai jó szándékúan, aztán egyre reményvesztettebben keresték a korábbi kormány döntései mögött a logikát, az értelmet, a társadalmi hasznot, de azt nem találták.

Büszke vagyok a kormányom minisztereire, valamint a munkatársaikra és a Tisza minden országgyűlési képviselőjére; ennyit tesz, hogy végre szakemberek és valódi hazafiak vezetik az országot, akik nem szétrabolni akarják a hazánkat, hanem a problémákat orvosolni és minden magyar embert képviselni – jelentette ki a miniszterelnök.

Hangsúlyozta: a magyar emberektől és az országtól „a bukott Orbán-kormány elrabolt 16 évet”, és ha ezeket visszaadni nem is tudják, azért dolgoznak, hogy minden egyes nappal közelebb vigyék őket egy működő és emberséges országhoz, amelyet megérdemelnek.

Magyarország az Orbán-kormány után olyan, mint egy katasztrófa sújtotta terület – fogalmazott Magyar Péter, 

aki szerint az elmúlt 16 év hatása összevethető a tatárjáráséval.

Kijelentette: a bukott Fideszt egyáltalán nem érdekelte a kormányzás, a magyar emberekért végzett munka, a haza sorsa, az ország jelene és jövője, az ország kifosztását célzó szervezett bűnözői hálózatot építettek ki.

Magyar Péter megemlékezett a kuláküldözés áldozataira, akiknek – mint mondta – egyedüli bűnük az volt, hogy becsületes munkából éltek, és szorgalmukkal a családjukat és a hazájukat gyarapították, mégis üldöztetés áldozatává váltak.

Napirend előtti miniszterelnöki felszólalás

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke kezdeményezi minden olyan folyamatban lévő peres eljárás békés megegyezéssel történő megszüntetését, amelyben korábbi képviselők „küzdenek” az előző házelnök által kiszabott „túlzó mértékű” büntetések ellen.

A házelnök erről az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt beszélt.

Egyúttal kifogásolta, hogy az elmúlt időszakban egyes képviselők lejárató tartalmakat tettek közzé a közösségi médiában.

Kiemelte: „a történelem nem azokra emlékszik, akik lejáratásokkal, provokációval rombolták az Országgyűlés tekintélyét, hanem azokra, akik értéket tudtak teremteni, és meg tudták méltóságukat őrizni akkor is, amikor talán ez volt a nehezebb út számukra”. A magyar választópolgárok leadott szavazataikkal bíztak abban, hogy választott képviselőik az ő sorsukkal és az őket érintő ügyekkel foglalkoznak, és nem egymás lejáratásával a közösségi média felületein – fogalmazott Forsthoffer Ágnes.

Kérte a képviselőktől, hogy ne azért viselkedjenek az Országgyűlés tekintélyhez méltóan, mert ezt valaki elvárja vagy mert a pénzbüntetést szeretnék elkerülni. „Azért változtassunk, mert egyszer mindannyiunknak számot kell adnunk arról, hogy milyen emberek voltunk, és milyen értéket teremtettünk, amikor a törvényhozó hatalom, a közbeszéd jobbá tételének lehetősége és a nyilvánosság ereje a kezünkben volt” – mondta a házelnök.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 121 komment

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fernandvix
2026. június 29. 14:27
tapir32 2026. június 29. 14:24 Eustat adatai. 2010. 80,2%; 2025. 74,6% azaz, 2010-2025 között 5,6% -al csökkent a GDP arányos államadósság GDP arányos államadósság 2026.03.31. 77,9% w w w.akk.hu
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trd127
2026. június 29. 14:26
Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lett jegyezve, minden el lesz rendezve. Fontos alapelv. Be kell tartani, ugyebár. Ez a megtisztulás kezdete.
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fernandvix
2026. június 29. 14:25
Sárkányasszony 2026. június 29. 14:14 verbális bántalmazás, amit az idióta elkövet + alaptalan vásaskodás Ne felejtsd el. A TISZA kertkapun belül van és minden irathoz hozzáfér. Mindenhez. Meg ahhoz is hogy ki adott parancsot hogy kiket figyeljenek meg a pegasus kémapp-pal.
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tapir32
2026. június 29. 14:24
Eustat adatai. 2010. 80,2%; 2025. 74,6% azaz, 2010-2025 között 5,6% -al csökkent a GDP arányos államadósság. Ezzel Magyarország az EU-ban a 7. legjobban teljesítő gazdaság volt.
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