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lannert judit óvoda intézmény magyar gyermek

Össztűz zúdul Lannert Juditra: a kánikulában pont a legkisebbekről feledkezett el

2026. június 28. 19:22

A legkisebb, 3-6 éves korosztály van leginkább kitéve a hőség veszélyeinek.

2026. június 28. 19:22
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A Magyar Nemzet beszámolója szerint komoly bírálatokat kapott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a harmadfokú hőségriadó kapcsán közzétett bejegyzése miatt. A tárcavezető a közösségi oldalán részletezte azokat az intézkedéseket, amelyeket a minisztérium az oktatási intézményekben vezetett be a rendkívüli kánikula idejére. A miniszter emlékeztetett arra, hogy bár az általános és középiskolákban már véget ért a tanítás, a szakképzésben még tartanak a gyakorlatok, az egyetemeken vizsgaidőszak van, és országszerte működnek a nyári táborok is. A pedagógusok számára emellett lehetővé tették az otthoni munkavégzést a hét első napjaira.

A bejegyzés alatt szinte azonnal megjelentek a felháborodott hozzászólások. A kommentelők elsősorban azt nehezményezték, hogy 

a minisztérium közleményéből teljesen kimaradtak az óvodák és a bölcsődék, amelyek a nyári hónapokban is folyamatosan nyitva tartanak, és fogadják a legkisebb gyermekeket. 

Több szülő és óvodapedagógus hívta fel a figyelmet arra, hogy az óvodákban ilyenkor is sok gyermek van, miközben az épületek többsége nincs klimatizálva. A kánikulában a csoportszobák elviselhetetlenül átforrósodnak, ráadásul a dolgozók nyári szabadságolásai miatt gyakran harmincfősnél is nagyobb, összevont csoportokban kell dolgozniuk a nevelőknek.

A hozzászólók szerint az eset nem egyedi, az óvodák rendszeresen kimaradnak az oktatást érintő minisztériumi tájékoztatásokból. Sokan úgy fogalmaztak, hogy 

a legkisebb, három-hat éves korosztály van leginkább kitéve a hőség veszélyeinek, a tárca kommunikációjában mégis elfeledkeztek róluk és az intézményekben dolgozó munkatársakról. 

Különös elégedetlenséget váltott ki az az instrukció is, amely szerint az óvodáknak hűtött gyümölcsöt és limonádét kellene biztosítaniuk a gyerekeknek. Több kommentelő ugyanis feltette a kérdést, hogy ezt az extra kiadást miből kellene kigazdálkodniuk, hiszen a minisztérium finanszírozást nem biztosított a kérés teljesítéséhez.

A Magyar Nemzet cikke szerint a bírálatok a nevelési intézmények más területeit is érintették. Többen rámutattak arra, hogy az iskolákban nemcsak pedagógusok dolgoznak, hanem takarítók, karbantartók, portások és adminisztratív alkalmazottak is, akik szintén nem kaptak könnyítést a hőségriadó alatt. Emellett felmerült a pedagógiai szakszolgálatok helyzete is, ahol a nyári vizsgálatok jelenleg is zajlanak, a szakembereknek és a gyermekeknek pedig sokszor teljesen klimatizálatlan helyiségekben kell órákat tölteniük.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

Összesen 33 komment

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2026. június 28. 20:03
Ezt a leszbikus szűz kurvát!!
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nyafika
2026. június 28. 20:02
Muciológus ez is. Havas tanárúr ágyrajárója...
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nyafika
2026. június 28. 20:01
Mondjuk, ha hozzánk benyit az ÁVH, nekik már ki van készítve két Németjuhász, három balta...
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nyafika
2026. június 28. 20:00
Azért emlékezzetek, ennek a díszfasznak hogy kellet hazudozni a kormánytagokról, miniszterekről? Hetente bejelenette, már megvan, alakul, teljes a névsor, alakul... Aztán egy nagy rakás debil kontár balfasz csürhe jött össze.
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