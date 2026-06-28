Össztűz zúdul Lannert Juditra: a kánikulában pont a legkisebbekről feledkezett el

Különös elégedetlenséget váltott ki az az instrukció is, amely szerint az óvodáknak hűtött gyümölcsöt és limonádét kellene biztosítaniuk a gyerekeknek. Több kommentelő ugyanis feltette a kérdést, hogy ezt az extra kiadást miből kellene kigazdálkodniuk, hiszen a minisztérium finanszírozást nem biztosított a kérés teljesítéséhez.
A Magyar Nemzet cikke szerint a bírálatok a nevelési intézmények más területeit is érintették. Többen rámutattak arra, hogy az iskolákban nemcsak pedagógusok dolgoznak, hanem takarítók, karbantartók, portások és adminisztratív alkalmazottak is, akik szintén nem kaptak könnyítést a hőségriadó alatt. Emellett felmerült a pedagógiai szakszolgálatok helyzete is, ahol a nyári vizsgálatok jelenleg is zajlanak, a szakembereknek és a gyermekeknek pedig sokszor teljesen klimatizálatlan helyiségekben kell órákat tölteniük.
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