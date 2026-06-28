Össztűz zúdul Lannert Juditra: a kánikulában pont a legkisebbekről feledkezett el

A Magyar Nemzet beszámolója szerint komoly bírálatokat kapott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a harmadfokú hőségriadó kapcsán közzétett bejegyzése miatt. A tárcavezető a közösségi oldalán részletezte azokat az intézkedéseket, amelyeket a minisztérium az oktatási intézményekben vezetett be a rendkívüli kánikula idejére. A miniszter emlékeztetett arra, hogy bár az általános és középiskolákban már véget ért a tanítás, a szakképzésben még tartanak a gyakorlatok, az egyetemeken vizsgaidőszak van, és országszerte működnek a nyári táborok is. A pedagógusok számára emellett lehetővé tették az otthoni munkavégzést a hét első napjaira.

A bejegyzés alatt szinte azonnal megjelentek a felháborodott hozzászólások. A kommentelők elsősorban azt nehezményezték, hogy