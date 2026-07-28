Nem kérnek a gyerekekből az olaszok

Tavaly 355 ezer gyermek született, ami a legalacsonyabb adatnak számít a második világháború óta, és az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról - hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában kedden.

2025-ben 3,9 százalékkal kevesebb gyermek született, mint a megelőző évben, miközben 2000-ben még elérte az 543 ezret a születések száma.