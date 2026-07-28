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olaszországban születés gyermek

Nem kérnek a gyerekekből az olaszok

2026. július 28. 18:39

2025-ben 3,9 százalékkal kevesebb gyermek született, mint a megelőző évben.

2026. július 28. 18:39
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Tavaly 355 ezer gyermek született, ami a legalacsonyabb adatnak számít a második világháború óta, és az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról - hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában kedden.

2025-ben 3,9 százalékkal kevesebb gyermek született, mint a megelőző évben, miközben 2000-ben még elérte az 543 ezret a születések száma.

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Az adatokat az úgynevezett Születésért Alapítvány mutatta be az Istat központi statisztikai intézettel együttműködésben.

A felmérés szerint az olaszok 62,2 százaléka nem akar első vagy további gyermeket vállalni anyagi okokból, de az indokok között szerepelnek a bizonytalannak tartott munkakörülmények és a nehéz társadalmi helyzet is.

Gigi De Palo, a Születésért Alapítvány alapítója és elnöke hangsúlyozta, hogy az olaszok nem arra hivatkoznak, hogy nem tartják magukat alkalmas szülőknek. Csak 5,5 százalék gondolja úgy, hogy nem életcélja a gyermekvállalás.

Az egy nőre eső gyermekarány 1,14 századra csökkent, és a nők 49,9 százaléka fél attól, hogy az anyaság negatívan befolyásolhatja szakmai pályafutását. Ugyanígy az olasz férfiak 24 százaléka érez.

A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.

A felmérés kiemelte, hogy Olaszországban mérik a világon az egyik legmagasabb várható élettartamot, ami 83,4 évnek felel meg.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

 

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Összesen 7 komment

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massivement7
2026. július 28. 20:18
Magyarországon is ennyire jönne ki kb. a termékenységi ráta, van ennyire sem, ha csak a gádzsókat néznénk. Magyarországon sem mindenki gojbozgor kafírgádzsó, more.
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sanya55-2
2026. július 28. 20:00
A nigger szapora fajta, majd elárasztja Olaszországot
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gabor87
2026. július 28. 19:32
Akkor kihalnak. Vagy elkezdenek szaporodni.
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2
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moliere-0
2026. július 28. 19:06
A legnagyobb kár, amit okoz ez a jelenség egyáltalán nem a gazdaságban jelentkezik, vagy a jövedelmekben, legalábbis nem közvetlenül. Az a legsúlyosabb következmény, hogy egy gyerek vagy fiatal esetében rengeteg (viszonylag) jól eleresztett felnőtt és öreg veszi körül és kényezteti, és ezt nehéz megúszni pszichésen. Elkényeztetett, kinyalt seggű, ráadásul intézményesítetten hatalommal és beleszólással felruházott, megerősített áldozat-énképű beteg fiatalok hemzsegnek mindenhol. A német kiállítótermek kátránnyal összekent képei alatt, a kifutópályákra és autópályákra ragasztva, az amerikai egyetemi kampuszok üvöltöző csürhéiben... és a magyar szavazófülkékben...
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