Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
08. 18.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kapitány istván hortay olivér gáz

Hortay Olivér: Kapitány István elismerte, hogy nem szereztek be elég gázt a jövő évre

2026. augusztus 17. 21:53

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az európai gáztárolók alacsony töltöttsége, a szankciók és az iráni háború miatt további áremelkedés várható.

2026. augusztus 17. 21:53
null

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfői Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Magyarország földgázellátása biztosított, a tárolókban ugyanis már most a téli fogyasztás közel hetven százalékának megfelelő mennyiségű gáz van. 

Arról írt, hogy „az előző kormány” „csupán” 2026. végéig kötötte le a gáz árát, 2027 elején már nem. 

Azt is közölte, hogy a szezon kezdetére ezt az arányt csaknem kilencven százalékra emelnék. Kapitány szerint ugyanakkor nemcsak az számít, hogy rendelkezésre áll-e a gáz, hanem az is, hogy mennyibe kerül, ezért szakembereik egy, az egész gázévet lefedő árlekötési stratégián dolgoznak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Hortay Olivér erre reagálva arra hívta fel a figyelmet, hogy 

június vége óta 50 százalékkal emelkedett a gáz tőzsdei ára. 

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az európai gáztárolók alacsony töltöttsége, a szankciók és az iráni háború miatt további drágulás várható. Hortay úgy véli, hogy a további késlekedés súlyos százmilliárdokkal terhelheti meg a jövő évi költségvetést.

Kapitány korábban azt írta, hogy az előző kormány 2026 végéig kötötte le előre a gáz árát, a tél leghidegebb és legdrágább hónapjaira azonban szerinte nem történt ilyen fedezet. „Vagyis pont arra az időszakra hagytak fedezetlenül az országot, amikor a legtöbb gázt fogyasztjuk, és a piac a legkiszámíthatatlanabb” – fogalmazott. Hozzátette: a kialakuló többletköltség a költségvetésen, végső soron pedig a családokon és a vállalkozásokon csapódna le, ezért a szakemberek most az egész gázévet lefedő árlekötési stratégián dolgoznak.

Hortay Olivér bejegyzése végén politikai szempontból is értékelte a helyzetet. 

Már ha a Tisza fenn kívánja tartani a rezsicsökkentést”

– írta, arra utalva, hogy szerinte a gázárak alakulása a rezsicsökkentés fenntarthatóságára is hatással lehet. Kapitány ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy az energiabiztonsághoz nem elegendő a megfelelő készlet: több irányba nyitott infrastruktúrára, több forrásra, felelős beszerzésre és tudatos fogyasztásra is szükség van.

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 75 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
•••
2026. augusztus 18. 06:21 Szerkesztve
Kenegeti a tisza a szart mindenre és mindenkire, de tudjuk, hogy Orbán és Szijjártó már rég feltöltötte volna a tározókat és nem lenne gond! Nem fejjel kell menni a falnak és Brüsszel bábjaként bólogatni, hanem a lakosság érdekeit nézni első sorban! Úgyhogy Kapitányék már most leszerepeltek!
Válasz erre
0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 18. 06:16
Kapitány István Shell gázt és olajat akar beszerezni. Ha ez nem így lesz akkor már nem ő lesz a miniszter.
Válasz erre
1
0
brokenwoodi4
2026. augusztus 18. 06:13
Ez a senki által meg nem választott Horkai csak spekulál
Válasz erre
0
3
Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 18. 06:09
Nem is akartak, Gyurcsány idejében is mindig ah-hoc módra megvették a legdrágbbat. Ezért volt akkor a nem lesz gázáremelés szlogenjük is. De mivel ők is mindig hazudtak, így havonta volt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!