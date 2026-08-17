Hortay Olivér: Kapitány István elismerte, hogy nem szereztek be elég gázt a jövő évre

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfői Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Magyarország földgázellátása biztosított, a tárolókban ugyanis már most a téli fogyasztás közel hetven százalékának megfelelő mennyiségű gáz van.

Arról írt, hogy „az előző kormány” „csupán” 2026. végéig kötötte le a gáz árát, 2027 elején már nem.

Azt is közölte, hogy a szezon kezdetére ezt az arányt csaknem kilencven százalékra emelnék. Kapitány szerint ugyanakkor nemcsak az számít, hogy rendelkezésre áll-e a gáz, hanem az is, hogy mennyibe kerül, ezért szakembereik egy, az egész gázévet lefedő árlekötési stratégián dolgoznak.