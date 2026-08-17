Hortay Olivér: Kapitány István elismerte, hogy nem szereztek be elég gázt a jövő évre

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az európai gáztárolók alacsony töltöttsége, a szankciók és az iráni háború miatt további áremelkedés várható.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfői Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Magyarország földgázellátása biztosított, a tárolókban ugyanis már most a téli fogyasztás közel hetven százalékának megfelelő mennyiségű gáz van.
Arról írt, hogy „az előző kormány” „csupán” 2026. végéig kötötte le a gáz árát, 2027 elején már nem.
Azt is közölte, hogy a szezon kezdetére ezt az arányt csaknem kilencven százalékra emelnék. Kapitány szerint ugyanakkor nemcsak az számít, hogy rendelkezésre áll-e a gáz, hanem az is, hogy mennyibe kerül, ezért szakembereik egy, az egész gázévet lefedő árlekötési stratégián dolgoznak.
Hortay Olivér erre reagálva arra hívta fel a figyelmet, hogy
június vége óta 50 százalékkal emelkedett a gáz tőzsdei ára.
A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az európai gáztárolók alacsony töltöttsége, a szankciók és az iráni háború miatt további drágulás várható. Hortay úgy véli, hogy a további késlekedés súlyos százmilliárdokkal terhelheti meg a jövő évi költségvetést.
Kapitány korábban azt írta, hogy az előző kormány 2026 végéig kötötte le előre a gáz árát, a tél leghidegebb és legdrágább hónapjaira azonban szerinte nem történt ilyen fedezet. „Vagyis pont arra az időszakra hagytak fedezetlenül az országot, amikor a legtöbb gázt fogyasztjuk, és a piac a legkiszámíthatatlanabb” – fogalmazott. Hozzátette: a kialakuló többletköltség a költségvetésen, végső soron pedig a családokon és a vállalkozásokon csapódna le, ezért a szakemberek most az egész gázévet lefedő árlekötési stratégián dolgoznak.
Hortay Olivér bejegyzése végén politikai szempontból is értékelte a helyzetet.
Már ha a Tisza fenn kívánja tartani a rezsicsökkentést”
– írta, arra utalva, hogy szerinte a gázárak alakulása a rezsicsökkentés fenntarthatóságára is hatással lehet. Kapitány ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy az energiabiztonsághoz nem elegendő a megfelelő készlet: több irányba nyitott infrastruktúrára, több forrásra, felelős beszerzésre és tudatos fogyasztásra is szükség van.
Nyitókép: Facebook