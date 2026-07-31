Bekopogott Dél-Afrika a kőbányai idősotthon lakóihoz

A nagykövetség munkatársától Mátrai Gábor, Kőbánya alpolgármestere és az újhegyi városrész önkormányzati képviselője vette át a szót. Mátrai rámutatott, hogy a kultúra hidat képez két nemzet között, és ennek révén új, értékes kapcsolatok jönnek létre. Az alpolgármester beszédében köszönetet mondott a küldöttség tagjainak is, amiért jelenlétükkel színesítik az otthon életét. Véleménye szerint az ilyen programok feltöltik az időseket, miközben egy távoli kultúrát is közelebb hoznak hozzájuk, és bepillantást engednek annak gazdag hagyományaiba.

A délután hátralévő részében a jelenlévők rövid imázsfilmek segítségével ismerhették meg a Dél-afrikai Köztársaság természeti és kulturális kincseit. Ezt követően Lesku Rita, a nagykövetség egyik munkatársa előadásában mutatta be az ország sokszínűségét és különleges kulturális örökségét. Elhangzott, hogy Dél-Afrikának 11 hivatalos nyelve van, ami jól tükrözi kulturális sokféleségét. Az előadó arra is kitért, hogy az 1994-ben, Nelson Mandela beiktatásával bevezetett nemzeti zászló a világ egyik legszínesebb lobogója. Lesku Rita felhívta a figyelmet az ország címerének jelképrendszerére is: a népek közötti harmónia mellett az elefántagyarak ölelésében egy kígyászsas, egy gyémánt és a fénylő napkorong is megjelenik. Felidézte továbbá az 1980-as évek népszerű filmjét, az Istenek a fejükre estek című alkotást is, amelynek főszereplője Xi, a busman vadász, a történet szerint Dél-Afrikában él.

A programot végül egy divatbemutatóval egybekötött zenés műsor zárta, amelyben a Kőbányai Szivárvány Idősek Otthona lakói is aktív szerepet kaptak.