Bekopogott Dél-Afrika a kőbányai idősotthon lakóihoz

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A Nelson Mandela nemzetközi nap alkalmából a Dél-afrikai Köztársaság Budapesti Nagykövetségének munkatársai örvendeztették meg egy összeállítással a Kőbányai Szivárvány Idősek Otthona lakóit. A nem mindennapi vendégek szó szerint színt vittek az idősek mindennapjaiba.
A július 18-i Nelson Mandela nemzetközi nap alkalmából a Dél-afrikai Köztársaság Budapesti Nagykövetségének munkatársai ellátogattak a Kőbányai Szivárvány Idősek Otthonába, ahol a lakók közel egy órán át ismerkedhettek Mandela életútjával, valamint a távoli, egzotikus ország színes kultúrájával és mindennapjaival.
Tshepiso P. Matlala misszióvezető-helyettes köszöntőjében hazája egykori elnökétől idézett. Nelson Mandela többek között azt üzente az utókornak, hogy „nem annak puszta ténye számít az életben, hogy éltünk. Az a különbség számít, amelyet mások életében okoztunk; ez határozza meg életünk jelentőségét”, vagyis minden szolgálat révén hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobbá tegyük embertársaink életét.
A misszióvezető-helyettes, aki a jelenleg Dél-Afrikában tartózkodó nagykövet üdvözletét is tolmácsolta a jelenlévőknek, hangsúlyozta, hogy hazájában nagyra becsülik az időseket: olyan „élő könyvekként” tekintenek rájuk, akik családokat neveltek fel, és ezért elismerés illeti meg őket. Hozzátette, hogy reméli, Magyarországon is hasonló a helyzet.
Matlala ezt követően ismét Nelson Mandela munkásságára tért ki, és ismertette, hogy azt az ubuntu szellemisége hatotta át.
Az ubuntu kifejezés a mi kultúránkban azt jelenti, hogy azért vagyok, mert te vagy. Mi ezután szeretnénk megköszönni az idősotthon lakóinak azt az erőt, bölcsességet és megannyi leckét, amellyel a fiatalabb generációt ellátták és ma is ellátják”
– zárta gondolatait a nagykövetség első titkára.
A nagykövetség munkatársától Mátrai Gábor, Kőbánya alpolgármestere és az újhegyi városrész önkormányzati képviselője vette át a szót. Mátrai rámutatott, hogy a kultúra hidat képez két nemzet között, és ennek révén új, értékes kapcsolatok jönnek létre. Az alpolgármester beszédében köszönetet mondott a küldöttség tagjainak is, amiért jelenlétükkel színesítik az otthon életét. Véleménye szerint az ilyen programok feltöltik az időseket, miközben egy távoli kultúrát is közelebb hoznak hozzájuk, és bepillantást engednek annak gazdag hagyományaiba.
A délután hátralévő részében a jelenlévők rövid imázsfilmek segítségével ismerhették meg a Dél-afrikai Köztársaság természeti és kulturális kincseit. Ezt követően Lesku Rita, a nagykövetség egyik munkatársa előadásában mutatta be az ország sokszínűségét és különleges kulturális örökségét. Elhangzott, hogy Dél-Afrikának 11 hivatalos nyelve van, ami jól tükrözi kulturális sokféleségét. Az előadó arra is kitért, hogy az 1994-ben, Nelson Mandela beiktatásával bevezetett nemzeti zászló a világ egyik legszínesebb lobogója. Lesku Rita felhívta a figyelmet az ország címerének jelképrendszerére is: a népek közötti harmónia mellett az elefántagyarak ölelésében egy kígyászsas, egy gyémánt és a fénylő napkorong is megjelenik. Felidézte továbbá az 1980-as évek népszerű filmjét, az Istenek a fejükre estek című alkotást is, amelynek főszereplője Xi, a busman vadász, a történet szerint Dél-Afrikában él.
A programot végül egy divatbemutatóval egybekötött zenés műsor zárta, amelyben a Kőbányai Szivárvány Idősek Otthona lakói is aktív szerepet kaptak.
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. – mely az önkormányzat fenntartásában működik – a bentlakásos ellátás mellett idősek klubját és szociális étkeztetést is biztosít az időskorúak számára. Az ellátási formák közös célja, hogy az igénybe vevők minél tovább megőrizhessék testi, lelki és szociális jóllétüket, valamint aktív kapcsolatban maradhassanak közösségükkel.
A bentlakásos intézményben közel 140 idős ember él, akik az ország különböző tájegységeiről érkeztek. Ennek köszönhetően a közösségi életet személyes emlékek, helyi hagyományok és sokszínű kulturális szokások gazdagítják. A foglalkozások során rendszeresen előtérbe kerülnek a jeles napokhoz, ünnepekhez és néphagyományokhoz kapcsolódó beszélgetések, amelyek nemcsak kellemes közösségi élményt nyújtanak, hanem az emlékek megőrzését, az identitás erősítését és a mentális aktivitás fenntartását is szolgálják – tudtuk meg Lajtai Ferencné ügyvezetőtől.
Hozzátette, az intézmény mentálhigiénés csoportja és az idősek klubjának munkatársai kiemelt feladatuknak tekintik, hogy a mindennapok tartalmasak és élményekben gazdagok legyenek. Ennek érdekében egyéni és csoportos foglalkozásokat, kreatív és kézműves tevékenységeket, zenés és irodalmi programokat, memóriafejlesztő és közösségépítő alkalmakat, valamint az ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvényeket szerveznek.
Céljuk nem csupán a szabadidő hasznos eltöltése, hanem az idősek mentális egészségének megőrzése, az elszigetelődés megelőzése, az önbecsülés erősítése és a közösségi kapcsolatok ápolása is”
– húzta alá az ügyvezető.
Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekkel való együttműködést is. A lakók rendszeresen vesznek részt kulturális, művészeti és közösségi programokon, amelyek megvalósítását civil szervezetek, önkéntesek és helyi alkotók is támogatják – sorolta.
„Hisszük, hogy az aktív idősödéshez nemcsak biztonságos ellátásra, hanem emberi kapcsolatokra, közösségre és élményekre is szükség van. Ezért szakmai munkánk középpontjában az emberi méltóság tisztelete, az aktivitás megőrzése és az életminőség folyamatos javítása áll” – fogalmazott Lajtai Ferencné.
Molnár Róbert újhegyi önkormányzati képviselő hozzátette: mivel az idősek részéről sportprogramokra is van igény, néhány évvel ezelőtt Mátrai Gábor alpolgármesterrel közösen képviselői keretükből támogatták egy fitneszpark kialakítását az idősek otthona területén. Az eszközöket a bentlakók és a klub tagjai egyaránt biztonságosan használhatják.
Elmondta azt is, hogy tervben van egy saját riksa beszerzése, amelynek segítségével a bentlakók és a klubtagok új szemszögből ismerhetik meg Kőbánya szépségeit és értékeit. Emellett már egy saját gépjármű is segíti az egészségügyi ellátásra szorulók szállítását.
„A közeljövőben több fejlesztés is megvalósulhat, köztük a tetőtér klimatizálása és a konyha felújítása. Mivel a kerületi nyugdíjasok számára is biztosítunk étkeztetést, szeretnénk ezt minél korszerűbb körülmények között végezni. Emellett egy takarítórobot beszerzését is fontolgatjuk, amely jelentős terhet venne le a dolgozók válláról” – tekintett előre Molnár Róbert, a kerület gazdasági és pénzügyi bizottságának elnöke.
Fotó: Mátrai Gábor Facebook-oldala