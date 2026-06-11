Látványos megnyitó után Salma Hayekkel és a hatodik vb-jén résztvevő „hatujjú” kapusikonnal tarolna Mexikó (ÉLŐ, 1–0)

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Nem jók az előjelek…
Elkezdődött a nyár legjobban várt sporteseménye! A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzésén a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja a földkerekség egyik legnagyobb stadionjában.
Magyar idő szerint csütörtök este Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzéssel vette kezdetét a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Érdekesség, hogy mindhárom rendező országban, azaz Mexikó mellett az Egyesült Államokban és Kanadában is tartanak egy-egy megnyitóünnepséget, a mexikóvárosi ceremónia látványos azték tematika köré épült – stílusosan az Azték Stadionban, a világ egyik legnagyobb, 87 ezres létesítményében. A létszámbővítés eredményeként a foci vb 2026-os kiírásában résztvevő 48 nemzet zászlajának kezdőkörben felállítása után a FIFA-elnök Gianni Infantino a mexikói filmsztárral, a vb-nagykövet Salma Hayekkel helyezte el a világbajnoki trófeát – nála talán csak egyetlen nagyobb közönségkedvenc van jelenleg Mexikóban.
Ő pedig nem más, mint a hatodik(!) világbajnokságán résztvevő kapuslegenda, Guillermo Ochoa, aki ugyan a kezdőpozíciót már elveszítette, de így is ott van a keretben a társházigazda egyik talizmánjaként. A 41 éves ikon hazája és a jelenlegi válogatott egyik legismertebb futballistája, akivel kapcsolatban korábban elképesztő legendák láttak napvilágot, egy időben például
elterjesztették róla, hogy azért véd annyira jól, mert a jobb kezén hat ujja van
– végül magának Ochoának kellett megmutatnia, hogy a pletyka természetesen kacsa...
Nagyon korán robbanhatott volna a hatalmas aréna, Mexikó már az 5. percben megszerezhette volna a vezetést a házigazdának, a Fulhamben játszó Raúl Jiménez szöglet utáni lövését nagy védéssel hárította Ronwen Williams kapus. Sokáig azonban így sem kellett várni az eksztázisra:
egy dél-afrikai bénázás mexikói labdaszerzést és ziccert eredményezett, Julian Quinones tizenhatról kötényben belőtte Williamsnek a 9. percben.
Az első veszélyesebb dél-afrikai helyzetre a 23. percig kellett várni: José Rangel kapus ejtette a labdát suta mozdulattal, egy kézzel Rayners elé a saját tizenhatosánál, szerencséjére nem lett belőle nagyobb baja – az ijedségre kortyolhatott néhányat a vb első ivószünetében.
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Nem jók az előjelek…
A 35. minutumban megduplázhatta volna előnyét a házigazda, de egy balról laposan belőtt labdára remekül vetődött ki Williams. A félidőhöz közeledve ismét a dél-afrikai portás bravúrjára volt szükség, majd a gólszerző Quinones lövésénél már csak a kapufa segítette ki a vendégeket, akik örülhettek, hogy végül megúszták egy kapott góllal a nyitó játékrészt.
A második félidő újabb ordító mexikói helyzettel indult, elszórakozta a házigazda, az 50. percben viszont óriási lehetőséghez jutott. A dél-afrikai védelem ismét totális csődöt mondott: előbb a félpályánál beragadt az utolsó emberük, így Brian Gutiérrez nem lesen és ajtó-ablak ziccerben vezethette a kapusra a labdát,
a jó nevű Yaya Sithole viszont nagy sprinttel utolérte, hogy megtegye neki azt a szívességet, hogy gólhelyzetben felborítsa – járt a jogos piros, és egy mexikói szabadrúgás nagyon jó helyről.
Utóbbi nem járt eredménnyel, de az addig is nagy fölényben lévő mexikóiak a fennmaradó 40 percben még emberelőnyben is játszhattak...
Nyitókép: MTI/AP/Natacha Pisarenko