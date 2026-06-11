Látványos megnyitó után Salma Hayekkel és a hatodik vb-jén résztvevő „hatujjú” kapusikonnal tarolna Mexikó (ÉLŐ, 1–0)

A 35. minutumban megduplázhatta volna előnyét a házigazda, de egy balról laposan belőtt labdára remekül vetődött ki Williams. A félidőhöz közeledve ismét a dél-afrikai portás bravúrjára volt szükség, majd a gólszerző Quinones lövésénél már csak a kapufa segítette ki a vendégeket, akik örülhettek, hogy végül megúszták egy kapott góllal a nyitó játékrészt.

A Szaúd-Arábiában légióskodó Julian Quinones volt a mexikóiak legveszélyesebb játékosa az első félidőben (Fotó: MTI/EPA-EFE/Sashenka Gutiérrez)

A második félidő újabb ordító mexikói helyzettel indult, elszórakozta a házigazda, az 50. percben viszont óriási lehetőséghez jutott. A dél-afrikai védelem ismét totális csődöt mondott: előbb a félpályánál beragadt az utolsó emberük, így Brian Gutiérrez nem lesen és ajtó-ablak ziccerben vezethette a kapusra a labdát,