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Mexikó világbajnokság Dél-Afrika

Látványos megnyitó után Salma Hayekkel és a hatodik vb-jén résztvevő „hatujjú” kapusikonnal tarolna Mexikó (ÉLŐ, 1–0)

2026. június 11. 21:19

Elkezdődött a nyár legjobban várt sporteseménye! A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzésén a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja a földkerekség egyik legnagyobb stadionjában.

2026. június 11. 21:19
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Magyar idő szerint csütörtök este Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzéssel vette kezdetét a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Érdekesség, hogy mindhárom rendező országban, azaz Mexikó mellett az Egyesült Államokban és Kanadában is tartanak egy-egy megnyitóünnepséget, a mexikóvárosi ceremónia látványos azték tematika köré épült – stílusosan az Azték Stadionban, a világ egyik legnagyobb, 87 ezres létesítményében. A létszámbővítés eredményeként a foci vb 2026-os kiírásában résztvevő 48 nemzet zászlajának kezdőkörben felállítása után a FIFA-elnök Gianni Infantino a mexikói filmsztárral, a vb-nagykövet Salma Hayekkel helyezte el a világbajnoki trófeát – nála talán csak egyetlen nagyobb közönségkedvenc van jelenleg Mexikóban. 

HAYEK, Salma foci vb 2026
A foci vb 2026-os mexikói nagykövete a filmcsillag Salma Hayek (Fotó: MTI/AP/Natacha Pisarenko)

Hat vb, hat ujj...

Ő pedig nem más, mint a hatodik(!) világbajnokságán résztvevő kapuslegenda, Guillermo Ochoa, aki ugyan a kezdőpozíciót már elveszítette, de így is ott van a keretben a társházigazda egyik talizmánjaként. A 41 éves ikon hazája és a jelenlegi válogatott egyik legismertebb futballistája, akivel kapcsolatban korábban elképesztő legendák láttak napvilágot, egy időben például 

elterjesztették róla, hogy azért véd annyira jól, mert a jobb kezén hat ujja van 

– végül magának Ochoának kellett megmutatnia, hogy a pletyka természetesen kacsa...

@gazzetta.gr Ο μύθος για τα έξι δάχτυλα του Οτσόα γεννήθηκε όταν ακούστηκε για τον Ολυμπιακό! @Novibet #gazzetta #GuillermoOchoa #mexico #olympiacos #fy #fygreece #football #soccer ♬ πρωτότυπος ήχος - gazzetta.gr

Uralta az első félidőt a házigazda

Nagyon korán robbanhatott volna a hatalmas aréna, Mexikó már az 5. percben megszerezhette volna a vezetést a házigazdának, a Fulhamben játszó Raúl Jiménez szöglet utáni lövését nagy védéssel hárította Ronwen Williams kapus. Sokáig azonban így sem kellett várni az eksztázisra: 

egy dél-afrikai bénázás mexikói labdaszerzést és ziccert eredményezett, Julian Quinones tizenhatról kötényben belőtte Williamsnek a 9. percben.

Az első veszélyesebb dél-afrikai helyzetre a 23. percig kellett várni: José Rangel kapus ejtette a labdát suta mozdulattal, egy kézzel Rayners elé a saját tizenhatosánál, szerencséjére nem lett belőle nagyobb baja – az ijedségre kortyolhatott néhányat a vb első ivószünetében. 

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A 35. minutumban megduplázhatta volna előnyét a házigazda, de egy balról laposan belőtt labdára remekül vetődött ki Williams. A félidőhöz közeledve ismét a dél-afrikai portás bravúrjára volt szükség, majd a gólszerző Quinones lövésénél már csak a kapufa segítette ki a vendégeket, akik örülhettek, hogy végül megúszták egy kapott góllal a nyitó játékrészt.

A Szaúd-Arábiában légióskodó Julian Quinones volt a mexikóiak legveszélyesebb játékosa az első félidőben (Fotó: MTI/EPA-EFE/Sashenka Gutiérrez)

A második félidő újabb ordító mexikói helyzettel indult, elszórakozta a házigazda, az 50. percben viszont óriási lehetőséghez jutott. A dél-afrikai védelem ismét totális csődöt mondott: előbb a félpályánál beragadt az utolsó emberük, így Brian Gutiérrez nem lesen és ajtó-ablak ziccerben vezethette a kapusra a labdát, 

a jó nevű Yaya Sithole viszont nagy sprinttel utolérte, hogy megtegye neki azt a szívességet, hogy gólhelyzetben felborítsa – járt a jogos piros, és egy mexikói szabadrúgás nagyon jó helyről.

Utóbbi nem járt eredménnyel, de az addig is nagy fölényben lévő mexikóiak a fennmaradó 40 percben még emberelőnyben is játszhattak...

Nyitókép: MTI/AP/Natacha Pisarenko

 

Összesen 1 komment

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Nasi12
2026. június 11. 22:18
Nem elég, hogy kiállitották a Dél-afrikait de még tökön is rugták.
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