A hőstressz és a nyári viharok kezelése alapvető szervezési feltétellé válik – ezekre figyelmeztet a meteorológus

Kezdődik... még el sem rajtolt a világbajnokság, máris elhalasztottak egy meccset Amerikában (VIDEÓ)
Megint az a fránya időjárás…
A HungaroMet meteorológusával, Vaszkó Andrással készítettünk interjút arról, hogy milyen időjárás várható a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon. Nem jók az előjelek…
Csütörtökön kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. A 2026. június 11-től július 19-ig tartó torna 104 mérkőzésének három ország 16 stadionja ad otthont, az Egyesült Államokban 11, Mexikóban három, Kanadában két város látja vendégül a 48 együttest. A torna rajtja előtt megkerestük a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t, amelytől többek között azt kérdeztük, hogy milyen időre számíthatunk a vb helyszínein. Válaszukban leszögezték: Kanada és Mexikó területén kevésbé kell szupercellák és tornádók kialakulásától tartani, de az Egyesült Államok időjárási viszonyait tekintve hasonlóra kell számítani, mint amit a tavalyi klubvilágbajnokságon megtapasztaltunk.
Olyan városokban, mint Monterrey, Dallas, Houston vagy Miami, a júniusi és júliusi hőmérséklet rendszeresen meghaladja a 35 és 40 °C közötti tartományt, amit magas páratartalom kísérhet. Milyen egészségügyi kockázatot jelent ez a játékosokra nézve a pályán, és milyen meteorológiai mutatókat figyelnek a szakemberek a meccsek elhalasztásához vagy ivószünetek elrendeléséhez?
A legfontosabb kockázat nem önmagában a levegő hőmérséklete, hanem a szervezet hőleadásának romlása – árulta el a Mandinernek Vaszkó András meteorológus. – Ennek következménye lehet például izomgörcs, csökkent sprintteljesítmény, lassabb döntéshozatal, súlyos esetben hőguta. Utóbbi már sürgősségi orvosi helyzet, nem meteorológiai döntés.
A szakemberek az úgynevezett WBGT-mutatót figyelik, amely figyelembe veszi a hőmérsékletet, a páratartalmat, a napsugárzást, a szélsebességet és a felhőzetet, ezért sportolóknál lényegesen jobb hőstressz mutató, mint a klasszikus hőindex. A FIFPRO által hivatkozott szakmai ajánlások szerint:
Dallas, Houston, Miami és Monterrey különösen érzékeny helyszínek, mert a magas hőmérsékletnek igen gyakran nagy a nedvességtartalma. Ugyanakkor a gyakorlatban a döntés nem egyetlen szám alapján történik.
Kanada és Mexikó területén tehát kevésbé kell szupercellák és tornádók kialakulásától tartani, de akkor mely régiók, városok vannak a legjobban kitéve ennek az Egyesült Államokban?
Az Egyesült Államokon belül a mérkőzéseket rendező helyszínek közül Kansas City, Dallas térsége emelkedik ki, ezekben a városokban a legnagyobb a heves zivatarok, szupercellák kockázata. Kansas City a klasszikus középnyugati zivataros régió (ún. Tornado Alley) peremén fekszik, ahol nyár elején gyakoriak a nagy jég, károkozó szél és esetenként tornádó kockázatával járó szupercellák – ugyanezek elmondhatóak Dallasról is.
Houstonban és Atlantában a tornádókockázat általában kisebb. Előbbi helyszínen a trópusi eredetű páradús, instabil légtömegben gyakran keletkeznek felhőszakadással kísért zivatarok, utóbbi városban pedig az erősen viharos kifutószéllel, nagy jéggel, heves villámtevékenységgel járó szupercellák a gyakoribbak.
Miami esetében a klasszikus, hosszú életű szupercellák ritkábbak, de a trópusi légtömegben gyorsan kialakuló intenzív zivatarok, felhőszakadások, valamint a júniusi-júliusi időszak során már elő-előforduló trópusi ciklonok kockázata számottevő.
New York, Philadelphia és Boston térsége nem tartozik az amerikai tornádóklimatológia legerősebb magterületéhez, de arrafelé is előfordulhatnak károkozó jelenségekkel járó zivatarrendszerek, leginkább hidegfrontokhoz kapcsolódóan.
Los Angeles, San Francisco és Seattle a nyári viharok szempontjából a legalacsonyabb kitettségű amerikai helyszínek közé tartoznak. Ezeknél inkább hőhullám, erdőtűzfüst, rossz levegőminőség, illetve ritkább esetben erős szél vagy csapadék lehet releváns.
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Megint az a fránya időjárás…
A FIFA igyekezett regionális csoportokra osztani a helyszíneket a logisztika miatt. Meteorológiailag ez jelent-e bármilyen védelmet? Például a Központi régióban, ahová a texasi városok mellett Kansas City is tartozik, a nyári időszakban halmozottan fordulnak elő a szupercellák, míg a Keleti régiónak Miami és New York térségében a trópusi viharokkal kell megküzdenie. Elkerülhetőbbek lettek volna ezek a kockázatok egy másfajta menetrenddel?
A regionális csoportosítás elsősorban logisztikai védelmet ad, meteorológiai védelmet csak korlátozottan. Ha egy időszakban több mérkőzés kerül a központi régióba, akkor ugyanaz a légköri helyzet több helyszínt is érinthet. Mint ahogy már az előző kérdés kapcsán is említve lett, Texas, Missouri és a középső államok a legérzékenyebb a heves, szupercellás zivatarok szempontjából. A nyár elején a heves zivatarok, nagy jég, károkozó szél, villám és lokális felhőszakadás szempontjából valóban érzékenyek. Miami vonzáskörzetében a trópusi viharok, míg New York és Philadelphia esetében főként a meleg, párás légtömegben kialakuló zivatarrendszerek, hőhullámok, városi hősziget esélye hordoz nagyobb kockázatot.
Elsősorban hőhullámok esetében csökkenthetett volna bizonyos kockázatokat egy másfajta menetrend (pl. a legmelegebb déli és kora délutáni idősávok kerülése, a tetős és légkondicionált stadionok nagyobb arányú használata a legforróbb helyszíneken), de teljesen nem szüntette volna meg őket. A zivatarkockázat esetén viszont sokszor nem oldja meg a problémát az az esti kezdés, sőt a középső és délkeleti államokban gyakran késő délután, este lehet megfigyelni a legtöbb zivatarcellát. A trópusi ciklonoknál pedig ugyan napokra előre lehet látni a nagyobb fenyegetést, de a pontos pálya, intenzitás és csapadékeloszlás jelentős bizonytalansággal jár. A menetrend tehát egyes esetekben kockázatot csökkenthet, de időjárásbiztos megoldást nem ad.
Mindkét országnak megvannak a saját nyári meteorológiai kihívásai, de mik ezek pontosan? Úgy tudni, rögtön a csütörtöki nyitó meccsre Mexikóvárosban viharos időt jósolnak. Számíthatunk-e arra, hogy Kanadában Vancouver és Toronto esetében a tavalyihoz hasonló erdőtüzek füstje és a rossz levegőminőség korlátozza a játékot, Mexikóban Monterrey, Mexikóváros és Guadalajara esetében pedig a hőség mellett a hirtelen lezúduló trópusi felhőszakadások árasztják el a pályákat?
Kanada esetében a legfontosabb nyári kockázat nem elsősorban a tornádó, hanem a hőhullámok, valamint elsősorban Vancouver térségében az erdőtűzből eredő füst, amely jelentősen rontja a levegő minőségét.
Mexikóban a kockázat más természetű. Mexikóváros és Guadalajara esetében a nyári esős évszak jellemző mintázata a délutáni, esti órákban kialakuló záporok, zivatarok, amelyet gyakran kísérhet felhőszakadás. Ilyenek ritkábban, de előfordulhatnak Monterreyben is, arrafelé a hőség és a magas páratartalom a meghatározó. A párás meleg a legfontosabb, helyenként erős konvektív záporokkal és zivatarokkal. A mexikóvárosi nyitó meccs idejére a friss előrejelzések valóban számolnak záporos csapadékkal, zivatarral. Ez nem feltétlenül jelent automatikus mérkőzésveszélyt, de a villámlás, a vízelvezetés és a közlekedésszervezés szempontjából figyelmet igényel.
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A modern stadionok többsége behúzható tetővel és légkondicionálással véd a viharok és a hőség ellen. De mi a helyzet a stadionon kívüli szurkolói zónákkal?
A szurkolói zónák meteorológiai szempontból sokkal sérülékenyebbek. Szabadtéren villám idején nincs teljesen biztonságos menedék, az NWS ajánlása szerint ilyenkor zárt épületbe vagy zárt fémkarosszériás járműbe kell húzódni, és a zivatar elvonulása után legalább 30 percig bent kell maradni.
Bár a Storm Prediction Center és a helyi NWS irodák már egy és három nappal korábban jelezhetik, hogy egy térségben heves zivatarok kialakulása valószínű, ez még nem jelenti azt, hogy egy adott stadion vagy fan zone fölött biztosan vihar lesz.
Konkrét, operatív döntésnél a radar, villámdetektálás, műholdkép és helyi megfigyelés a döntő. Az NWS szabadtéri helyszínekre készült villámbiztonsági útmutatója szerint heves zivatar közeledésekor 30 perc vagy annál több kiürítési előnyt kell célként kezelni, és nyolcmérföldes villámközelség esetén már eseményfelfüggesztés indokolt. Egy messzebbről érkező, jól szervezett szupercella vagy zivatarrendszer esetén 30 és 90 perc közötti, néha ennél hosszabb operatív felkészülési idő is adódhat. Több tízezres tömeg esetén ezért nem elég a meteorológiai riasztás, előre kijelölt menedékútvonal, többnyelvű tömegkommunikáció, mobilértesítés, hangosítás és hatósági koordináció is szükséges.
A tavaly nyári amerikai klubvilágbajnokság alatt több meccset szakítottak félbe a viharok miatt, és elképesztő hőség uralkodott. Önök szerint a 2025-ben tapasztalt extrém mintázat egy egyedi meteorológiai anomália volt, vagy a globális felmelegedés és az óceánok, például a Mexikói-öböl rekordmelegedése miatt ez az extrém instabilitás válik az észak-amerikai nyár új normájává?
A 2025-ös minta részben lehetett kedvezőtlen időjárási együttállás, de a háttérkockázat emelkedő. Az új norma nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden nap extrém lesz, hanem azt, hogy a hőstressz és a rövid idő alatt súlyos fennakadást okozó nyári viharok kezelése egyre inkább alapvető szervezési feltétellé válhat.
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A HungaroMet munkatársa a Mandinernek elemezte az Egyesült Államok jelenlegi időjárását.
A száraz meleg és a párás hőség két teljesen más világ a sportolók számára. Amikor a tavalyi vb-helyszíneken a hőség mellett a páratartalom is az egekben volt, a játékosok sokkal gyorsabban kimerültek. Most is erre lehet számítani?
Igen, több helyszínen reálisan számítani lehet magas páratartalommal együttesen fellépő hőségre. Ilyenkor a pulzus magasabb lehet, a folyadékvesztés gyorsabb, a sprint és ismételt nagy intenzitású terhelés hamarabb romolhat. Magas páratartalom esetén már alacsonyabb léghőmérséklet mellett is magas hőstressz alakulhat ki.
A várható hatás nem feltétlenül tömeges rosszullét, mert az elit sportolók ezekhez alkalmazkodó protokollal, orvosi felügyelettel készülnek. Meteorológiai oldalról a kulcskérdés az, hogy a mérkőzés idején a WBGT és a harmatpont mennyire tartósan marad magas.
Magyarországról, a HungaroMet központjából nézve a globális numerikus időjárás-előrejelző modellek, mint az ECMWF, mennyire képesek pontosan előrejelezni egy olyan lokális, de pusztító jelenséget, mint egy amerikai szupercella, napokkal a mérkőzések előtt?
A globális modellek, például az ECMWF, napokkal előre jól jelezhetik a heves zivatarokkal járó nagytérségű helyzetet (pl. hidegfrontok). Ezekből bizonyos esetekben akár három és öt nappal előre már megmondható, hogy egy régióban nő a heves zivatarok esélye. Ezek konkrét tér- és időbeli helyzetét azonban napokkal előre egyáltalán nem lehet megbízhatóan, stadionpontossággal megadni.
Körülbelül 24 és 48 órával korábban a légköri modellek már használhatóbb képet adhatnak a várható zivatarrendszerek jellegéről, de még ilyenkor is valószínűségi nyelven kell fogalmazni. Hat és 12 órával korábban a radar és műholdas előjelek, analízisek alapján már bizonyos tér- és időbeli konkrétumokat le lehet fektetni. Nulla és három órás időtávon a nowcasting, a radarkép, a villámdetektálás és a riasztási lánc döntő.
Teljes bizonyossággal a mai technológiával sem lehet órákkal korábban kijelenteni, hogy egy adott stadion felett vihar lesz. A teljes bizonyossághoz közeli állapot jellemzően csak akkor alakul ki, amikor a vihar már megfigyelhető radaron vagy műholdon, villámtevékenységet produkál, és pályája alapján rövid időn belül érinti a helyszínt.
Nyitókép: Angela Weiss/AFP