A hőstressz és a nyári viharok kezelése alapvető szervezési feltétellé válik – ezekre figyelmeztet a meteorológus

A száraz meleg és a párás hőség két teljesen más világ a sportolók számára. Amikor a tavalyi vb-helyszíneken a hőség mellett a páratartalom is az egekben volt, a játékosok sokkal gyorsabban kimerültek. Most is erre lehet számítani?

Igen, több helyszínen reálisan számítani lehet magas páratartalommal együttesen fellépő hőségre. Ilyenkor a pulzus magasabb lehet, a folyadékvesztés gyorsabb, a sprint és ismételt nagy intenzitású terhelés hamarabb romolhat. Magas páratartalom esetén már alacsonyabb léghőmérséklet mellett is magas hőstressz alakulhat ki.

A várható hatás nem feltétlenül tömeges rosszullét, mert az elit sportolók ezekhez alkalmazkodó protokollal, orvosi felügyelettel készülnek. Meteorológiai oldalról a kulcskérdés az, hogy a mérkőzés idején a WBGT és a harmatpont mennyire tartósan marad magas.

Norway getting used to the sun in the United States ahead of the World Cup 😂 pic.twitter.com/wYAVvDWQjh — USMNT Only (@usmntonly) June 5, 2026

Magyarországról, a HungaroMet központjából nézve a globális numerikus időjárás-előrejelző modellek, mint az ECMWF, mennyire képesek pontosan előrejelezni egy olyan lokális, de pusztító jelenséget, mint egy amerikai szupercella, napokkal a mérkőzések előtt?

A globális modellek, például az ECMWF, napokkal előre jól jelezhetik a heves zivatarokkal járó nagytérségű helyzetet (pl. hidegfrontok). Ezekből bizonyos esetekben akár három és öt nappal előre már megmondható, hogy egy régióban nő a heves zivatarok esélye. Ezek konkrét tér- és időbeli helyzetét azonban napokkal előre egyáltalán nem lehet megbízhatóan, stadionpontossággal megadni.

Körülbelül 24 és 48 órával korábban a légköri modellek már használhatóbb képet adhatnak a várható zivatarrendszerek jellegéről, de még ilyenkor is valószínűségi nyelven kell fogalmazni. Hat és 12 órával korábban a radar és műholdas előjelek, analízisek alapján már bizonyos tér- és időbeli konkrétumokat le lehet fektetni. Nulla és három órás időtávon a nowcasting, a radarkép, a villámdetektálás és a riasztási lánc döntő.

Teljes bizonyossággal a mai technológiával sem lehet órákkal korábban kijelenteni, hogy egy adott stadion felett vihar lesz. A teljes bizonyossághoz közeli állapot jellemzően csak akkor alakul ki, amikor a vihar már megfigyelhető radaron vagy műholdon, villámtevékenységet produkál, és pályája alapján rövid időn belül érinti a helyszínt.

Nyitókép: Angela Weiss/AFP