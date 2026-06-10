Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben

Csütörtökön a Mexikó–Dél Afrika mérkőzéssel kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság. Először szerepel 48 csapat, így hihetetlen mennyiségű meccset rendeznek, méghozzá három különböző országban, mivel az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi a tornát. Ebben a cikkünkben megmutatjuk a vb menetrendjét, továbbá csokorba szedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Legutóbb Argentína lett a világbajnok (Fotó: Franck Fife/AFP)

Ahogyan a 24.hu is írja, 72 mérkőzés lesz szükség ahhoz, hogy az idei focivébén eljussunk oda, hogy a mezőny egyharmada elbúcsúzzon. Ennyi meccset még sosem rendeztek a világbajnokságon, 32 csapattal ugyanis 64 találkozóból állt az egész torna. Most ennél többre lesz szükség ahhoz, hogy még mindig csak a csoportkör végén járjunk, és annyi válogatott legyen még versenyben, mint amennyi a korábbi vébéken összesen kijutott. Ráadásul még egy plusz kör is bejön (a végső győztesnek hét helyett nyolc találkozója lesz), mivel az egyenes kieséses szakaszban a 16 közé jutásért is rendeznek majd mérkőzéseket.