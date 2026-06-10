Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben

Sportkvíz: Mennyire ismeri a futball-világbajnokságok történelmét?
Hangolódjunk a nemsokára rajtoló tornára!
Csütörtök este kezdetét veszi a világbajnokság. Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Csütörtökön a Mexikó–Dél Afrika mérkőzéssel kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság. Először szerepel 48 csapat, így hihetetlen mennyiségű meccset rendeznek, méghozzá három különböző országban, mivel az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi a tornát. Ebben a cikkünkben megmutatjuk a vb menetrendjét, továbbá csokorba szedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Ahogyan a 24.hu is írja, 72 mérkőzés lesz szükség ahhoz, hogy az idei focivébén eljussunk oda, hogy a mezőny egyharmada elbúcsúzzon. Ennyi meccset még sosem rendeztek a világbajnokságon, 32 csapattal ugyanis 64 találkozóból állt az egész torna. Most ennél többre lesz szükség ahhoz, hogy még mindig csak a csoportkör végén járjunk, és annyi válogatott legyen még versenyben, mint amennyi a korábbi vébéken összesen kijutott. Ráadásul még egy plusz kör is bejön (a végső győztesnek hét helyett nyolc találkozója lesz), mivel az egyenes kieséses szakaszban a 16 közé jutásért is rendeznek majd mérkőzéseket.
Mivel a négy fős csoportok első és második helyezettjei mellett a legjobb nyolc csoportharmadik is továbbjut, az utolsó csoportkörös szakaszban rendkívül bonyolulttá teszi majd annak követését, hogy kivel kerülhetnek össze az érintett válogatottak a legjobb 32 között.
Bár nem Európában rendezik a tornát, több nagyobb európai csapat is számunkra emberi időben játssza a meccseit. Ez igaz az angolokra és a németekre, a franciák sem hajnaloznak, de a spanyolok és a portugálok is csak egyszer-egyszer – az persze más kérdés, hogy utóbbi két nemzet kétszer is helyi idő szerint délben, a legnagyobb hőségben játszik majd.
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama
Június 11., csütörtök
21.00: A-csoport: Mexikó–Dél-Afrika (Mexikóváros)
Június 12., péntek
4.00: A-csoport: Dél-Korea–Csehország (Guadalajara)
21.00: B-csoport: Kanada–Bosznia-Hercegovina (Toronto)
Június 13., szombat
3.00: D-csoport: Egyesült Államok–Paraguay (Los Angeles)
21.00: B-csoport: Katar–Svájc (Santa Clara)
Június 14., vasárnap
0.00: C-csoport: Brazília–Marokkó (New York)
3.00: C-csoport: Haiti–Skócia (Boston)
6.00: D-csoport: Ausztrália–Törökország (Vancouver)
19.00: E-csoport: Németország–Curacao (Houston)
22.00: F-csoport: Hollandia–Japán (Dallas)
Június 15., hétfő
1.00: E-csoport: Elefántcsontpart–Ecuador (Philadelphia)
4.00: F-csoport: Svédország–Tunézia (Monterrey)
18.00: H-csoport: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek (Atlanta)
21.00: G-csoport: Belgium–Egyiptom (Seattle)
Június 16., kedd
0.00: H-csoport: Szaúd-Arábia–Uruguay (Miami)
3.00: G-csoport: Irán–Új-Zéland (Los Angeles)
21.00: I-csoport: Franciaország–Szenegál (New York)
Június 17., szerda
0.00: I-csoport: Irak–Norvégia (Boston)
3.00: J-csoport: Argentína–Algéria (Kansas City)
6.00: J-csoport: Ausztria–Jordánia (Santa Clara)
19.00: K-csoport: Portugália–Kongói DK (Houston)
22.00: L-csoport: Anglia–Horvátország (Dallas)
Június 18., csütörtök
1.00: L-csoport: Ghána–Panama (Toronto)
4.00: K-csoport: Üzbegisztán–Kolumbia (Mexikóváros)
18.00: A-csoport: Csehország–Dél-Afrika (Atlanta)
21.00: B-csoport: Svájc–Bosznia-Hercegovina (Los Angeles)
Június 19., péntek
0.00: B-csoport: Kanada–Katar (Vancouver)
3.00: A-csoport: Mexikó–Dél-Korea (Guadalajara)
21.00: D-csoport: Egyesült Államok–Ausztrália (Seattle)
Június 20., szombat
0.00: C-csoport: Skócia–Marokkó (Boston)
2.30: C-csoport: Brazília–Haiti (Philadelphia)
5.00: D-csoport: Törökország–Paraguay (Santa Clara)
19.00: F-csoport: Hollandia–Svédország (Houston)
22.00: E-csoport: Németország–Elefántcsontpart (Toronto)
Június 21., vasárnap
2.00: E-csoport: Ecuador–Curacao (Kansas City)
6.00: F-csoport: Tunézia–Japán (Monterrey)
18.00: H-csoport: Spanyolország–Szaúd-Arábia (Atlanta)
21.00: G-csoport: Belgium–Irán (Los Angeles)
Június 22., hétfő
0.00: H-csoport: Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Miami)
3.00: G-csoport: Új-Zéland–Egyiptom (Vancouver)
19.00: J-csoport: Argentína–Ausztria (Dallas)
23.00: I-csoport: Franciaország–Irak (Philadelphia)
Június 23., kedd
2.00: I-csoport: Norvégia–Szenegál (New York)
5.00: J-csoport: Jordánia–Algéria (Santa Clara)
19.00: K-csoport: Portugália–Üzbegisztán (Houston)
22.00: L-csoport: Anglia–Ghána (Boston)
Június 24., szerda
1.00: L-csoport: Panama–Horvátország (Toronto)
4.00: K-csoport: Kolumbia–Kongói DK (Guadalajara)
21.00: B-csoport: Svájc–Kanada (Vancouver)
21.00: B-csoport: Bosznia-Hercegovina–Katar (Seattle)
Június 25., csütörtök
0.00: C-csoport: Skócia–Brazília (Miami)
0.00: C-csoport: Marokkó–Haiti (Atlanta)
3.00: A-csoport: Csehország–Mexikó (Mexikóváros)
3.00: A-csoport: Dél-Afrika–Dél-Korea (Monterrey)
22.00: E-csoport: Ecuador–Németország (New York)
22.00: E-csoport: Curacao–Elefántcsontpart (Philadelphia)
Június 26., péntek
1.00: F-csoport: Japán–Svédország (Dallas)
1.00: F-csoport: Tunézia–Hollandia (Kansas City)
4.00: D-csoport: Törökország–Egyesült Államok (Los Angeles)
4.00: D-csoport: Paraguay–Ausztrália (Santa Clara)
21.00: I-csoport: Norvégia–Franciaország (Boston)
21.00: I-csoport: Szenegál–Irak (Toronto)
Június 27., szombat
2.00: H-csoport: Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia (Houston)
2.00: H-csoport: Uruguay–Spanyolország (Guadalajara)
5.00: G-csoport: Egyiptom–Irán (Seattle)
5.00: G-csoport: Új-Zéland–Belgium (Vancouver)
23.00: L-csoport: Panama–Anglia (New York)
23.00: L-csoport: Horvátország–Ghána (Philadelphia)
Június 28., vasárnap
1.30: K-csoport: Kolumbia–Portugália (Miami)
1.30: K-csoport: Kongói DK–Üzbegisztán (Atlanta)
4.00: J-csoport: Algéria–Ausztria (Kansas City)
4.00: J-csoport: Jordánia–Argentína (Dallas)
21.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (1.): A2–B2 (Los Angeles)
Június 29., hétfő
19.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (2.): C1–F2 (Houston)
22.30: Nyolcaddöntőbe jutásért (3.): E1–A/B/C/D/F3 (Boston)
Június 30., kedd
3.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (4.): F1–C2 (Monterrey)
19.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (5.): E2–I2 (Dallas)
23.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (6.): I1–C/D/F/G/H3 (New York)
Július 1., szerda
3.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (7.): A1–C/E/F/H/I3 (Mexikóváros)
18.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (8.): L1–E/H/I/J/K3 (Atlanta)
22.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (9.): G1–A/E/H/I/J3 (Seattle)
Július 2., csütörtök
2.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (10.): D1–B/E/F/I/J3 (San Francisco)
21.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (11.): H1–J2 (Los Angeles)
Július 3., péntek
1.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (12.): K2–L2 (Toronto)
5.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (13.): B1–E/F/G/I/J 3 (Vancouver)
20.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (14.): D2–G2 (Dallas)
Július 4., szombat
0.00: Nyolcaddöntőbe jutásért (15.): J1–H2 Miami
3.30: Nyolcaddöntőbe jutásért (16.): K1–D/E/I/J/L/ 3 (Kansas City)
19.00: Nyolcaddöntő (1.): A2/B2–F1/C2 (Houston)
23.00: Nyolcaddöntő (2.): E1/A/B/C/D/F3–I1/C/D/F/G/H3 (Philadelphia)
Július 5., vasárnap
22.00: Nyolcaddöntő (3.): C1/F2–E2/I2 (New York)
Július 6., hétfő
2.00: Nyolcaddöntő (4.): A1/C/E/F/H/I3–L1/E/H/I/J/K3 (Mexikóváros)
21.00: Nyolcaddöntő (5.): K2/L2–H1/J2 (Dallas)
Július 7., kedd
2.00: Nyolcaddöntő (6.): D1/B/E/F/I/J/3–G1/A/E/H/I/J3 (Seattle)
18.00: Nyolcaddöntő (7.): J1/H2–D2/G2 (Atlanta [7.]
22.00: Nyolcaddöntő (8.): B1/E/F/G/I/J3–K1/D/E/I/J/L3 (Vancouver)
Július 9., csütörtök
22.00: Negyeddöntő (1.): 2. nyolcaddöntő győztese–1. nyolcaddöntő győztese (Boston)
Július 10., péntek – Negyeddöntő
21.00: Negyeddöntő (2.): 5. nyolcaddöntő győztese–6. nyolcaddöntő győztese (Los Angeles)
Július 11., szombat – Negyeddöntő
23.00: Negyeddöntő (3.): 3. nyolcaddöntő győztese–4. nyolcaddöntő győztese (Miami)
Július 12., vasárnap – Negyeddöntő
3.00: Negyeddöntő (4.): 7. nyolcaddöntő győztese–8. nyolcaddöntő győztese (Kansas City)
Július 14., kedd
21.00: Elődöntő (1.): 1. negyeddöntő győztese–2. negyeddöntő győztese (Dallas)
Július 15., szerda – Elődöntő
21.00: Elődöntő (2.): 3. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese (Atlanta)
Július 18., szombat
23.00: Bronzmérkőzés: Az elődöntők vesztesei (Miami)
Július 19., vasárnap
21.00: Döntő: Az elődöntők győztesei (New York)
Fontos még megemlíteni, hogy a tornán új szabályok is érvényben lesznek, melyek azt a célt szolgálják, hogy csapatok minél kevesebbet tudják csalni a játékot. Az Origo összegyűjtötte ezeket:
Nyitókép: Anne-Christine Poujoulat/AFP
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