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fifa uefa világbajnokság válogatott

Még több csapat, kétévente vébé? A FIFA magánkézbe adná a világbajnokságok rendezését

2026. július 28. 20:50

A világszervezet keddi közleménye szerint a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg.

2026. július 28. 20:50
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 A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) azt tervezi, hogy befektetőknek értékesíti az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét, amivel több mint négymilliárd dolláros bevételre tenne szert.

A világszervezet keddi közleménye szerint a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna. A FIFA vezetése a JP Morgan bankáraival együttműködve dolgozik a több milliárd dollárnyi tőkét hozó külső befektetők bevonásán, akik az új gazdasági társaságban mintegy 20-30 százalékos részesedést szereznének.

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Szakemberek egybehangzó véleménye szerint egy ilyen megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése felé vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt.

Az európai szövetség (UEFA) éles kritikával reagált a hírekre.

„Ez átlépi azt a határt, amelyet a labdarúgásért felelős intézményeknek soha nem szabadna átlépniük. A labdarúgás lelke és irányítása nem árucikk, különösen nem akkor, ha teljes az átláthatatlanság azt illetően, hogy ki húzhat ebből anyagi hasznot. Senki sem tulajdonosa a labdarúgásnak. Nem a FIFA joga, hogy eladja azt” – közölte az UEFA, amely közleményében jelezte, „rendkívül komolyan veszi az ügyet”.

A brit Times arról számolt be, hogy a tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. A Financial Times jelentése szerint Joshua Kushner üzletember és befektető – akinek testvére beházasodott a Trump családba – tárgyalásokat folytat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül ő vezényelje le a befektetést.

Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: amennyiben a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető ľ a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után – akár vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet.

Infantino már 2018-ban is hasonló terveket dédelgetett, amikor szaúdi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni egy több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális Nemzetek Ligája érdekében. Az a javaslat azonban nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így végül nem valósult meg.

Nyitókép: MTI/AP/Eric Gay

 

 

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Összesen 8 komment

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zakar zoltán béla
2026. július 28. 22:59
majmok
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Málaga21
2026. július 28. 22:53
Ennél a köcsög svájci digógyereknél igen messzire elmentek otthonról. Az anyját eladná 5 centért.
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napredbosna
2026. július 28. 22:23
reuters.com/sports/soccer/fifa-mulls-stake-sale-through-new-20-billion-entity-source-says-2026-07-28/ Csakhogy legyen forrás is. Szóval Infantinonak minél előbb mennie kell a FIFA éléről!
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survivor
2026. július 28. 22:15
64 csapatos ? Es női 128 csapatos? NUdista ?
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