Még több csapat, kétévente vébé? A FIFA magánkézbe adná a világbajnokságok rendezését

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) azt tervezi, hogy befektetőknek értékesíti az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét, amivel több mint négymilliárd dolláros bevételre tenne szert.

A világszervezet keddi közleménye szerint a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna. A FIFA vezetése a JP Morgan bankáraival együttműködve dolgozik a több milliárd dollárnyi tőkét hozó külső befektetők bevonásán, akik az új gazdasági társaságban mintegy 20-30 százalékos részesedést szereznének.