Infantino bocsánatot kért a FIFA vitatott befektetési terve miatt

A FIFA elnöke szerdán a szervezet rabati afrikai központjában hívta össze az igazgatótanács tagjait, miután egyre erősödő kritikák érték az elképzelést. A tanácskozást követően a FIFA vezetői megerősítették bizalmukat Infantinóban, aki így továbbra is a nemzetközi szövetség élén marad.

A vitát kiváltó terv szerint a FIFA egy új leányvállalat, a FIFA Forward Enterprise (FFE) létrehozásával tette volna lehetővé, hogy magánbefektetők részesedést szerezzenek a szervezet versenysorozataiban, köztük a férfi és női világbajnokságokban. A javaslat részeként Infantino korábban 40 millió dolláros támogatást ajánlott fel minden tagszövetségnek, amennyiben támogatják az átalakítást.