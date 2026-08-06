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Infantino bocsánatot kért a FIFA vitatott befektetési terve miatt

2026. augusztus 06. 06:25

Gianni Infantino, a FIFA elnöke bocsánatot kért amiatt a javaslat miatt, amely szerint a szervezet egyes versenysorozatainak részesedését magánbefektetők számára nyitották volna meg – számolt be róla a BBC.

2026. augusztus 06. 06:25
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A FIFA elnöke szerdán a szervezet rabati afrikai központjában hívta össze az igazgatótanács tagjait, miután egyre erősödő kritikák érték az elképzelést. A tanácskozást követően a FIFA vezetői megerősítették bizalmukat Infantinóban, aki így továbbra is a nemzetközi szövetség élén marad.

A vitát kiváltó terv szerint a FIFA egy új leányvállalat, a FIFA Forward Enterprise (FFE) létrehozásával tette volna lehetővé, hogy magánbefektetők részesedést szerezzenek a szervezet versenysorozataiban, köztük a férfi és női világbajnokságokban. A javaslat részeként Infantino korábban 40 millió dolláros támogatást ajánlott fel minden tagszövetségnek, amennyiben támogatják az átalakítást.

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Az elképzelés jelentős ellenállást váltott ki a nemzetközi futballéletben. Az UEFA a hétvégén közölte, hogy elveszítette bizalmát a FIFA elnökében, a kezdeményezést pedig átláthatatlan háttéralkunak nevezte.

A FIFA-n belül is megfogalmazódtak kritikák. Mattias Grafström főtitkár egy belső levélben szomorúnak és elítélendőnek nevezte az ügy körül kialakult helyzetet.

A rabati egyeztetés után ugyanakkor Grafström és a FIFA igazgatótanácsa ismét támogatásáról biztosította Infantinót. Az elnök és a főtitkár közös levélben kért elnézést a FIFA alelnökeitől, a tanács tagjaitól és a 211 tagszövetségtől, egyúttal azt ígérték, hogy a történtekből levonják a tanulságokat, és hasonló eset a jövőben nem fordul elő.

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Nyitókép forrása: Frederic J. BROWN / AFP

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