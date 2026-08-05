Az EU keresett 1,4 milliárd eurót az oroszok vagyonán, és menten tovább is küldte

1,4 milliárd euró profitot realizált augusztus 3-án az Európai Unió az orosz központi bank befagyasztott vagyonán – áll az Európai Bizottság közleményében. Az orosz vagyon eddig összesen mintegy 8 milliárd eurót fialt.

Az EU a pénzt menten tovább is utalta Ukrajnának. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en úgy fogalmazott: „Újra Oroszország szörnyű atrocitásairól szóló hírekre ébredünk, melyeket Ukrajna elleni légi támadásokkal követett el”.