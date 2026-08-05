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ursula von der leyen ukrajna európai bizottság oroszország

Az EU keresett 1,4 milliárd eurót az oroszok vagyonán, és menten tovább is küldte

2026. augusztus 05. 18:44

Kárpótolják Ukrajnát Oroszország „szörnyű atrocitásai” miatt.

2026. augusztus 05. 18:44
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1,4 milliárd euró profitot realizált augusztus 3-án az Európai Unió az orosz központi bank befagyasztott vagyonán – áll az Európai Bizottság közleményében. Az orosz vagyon eddig összesen mintegy 8 milliárd eurót fialt.

Az EU a pénzt menten tovább is utalta Ukrajnának. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en úgy fogalmazott: „Újra Oroszország szörnyű atrocitásairól szóló hírekre ébredünk, melyeket Ukrajna elleni légi támadásokkal követett el”.

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A bizottsági elnök szerint Oroszországnak „fizetnie kell a rombolásért, melyet okozott”, ezért kapja meg Ukrajna ezt az 1,4 milliárd eurót.

Az orosz központi bank Európában tartott vagyonát az EU rögtön az orosz-ukrán háború 2022. február 24-i kitörte után fagyasztotta be szankcióival.

A vagyonhoz magához nem nyúlt, de az abból származó profitot a Bizottság és az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára Ukrajna javára fordítják.

A hozam 95 százaléka az Ukrajnának szánt hiteleszközbe folyik, 5 százaléka pedig az úgynevezett Európai Békeeszközbe.

Nyitókép: Benoit Tessier / POOL / AFP

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Összesen 6 komment

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Gubbio
2026. augusztus 05. 19:04
Az EU keresett ennyit MA. Mennyit fog veszíteni (ezért) HOLNAP! Putyin minden számot szorgosan felír - és jól teszi.
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templar62
2026. augusztus 05. 18:57
Von der Pfizer .
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tomekjosef
2026. augusztus 05. 18:54
Az EU mint egy maffia szervezet lop, rabol, törvényeket be nem tart. Ez vén aljas, csoroszlya szerelmes a farokzongoristába és ezt nem is tudná tagadni és ennek levét issza meg az EU polgárok.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 18:47
Az úgyis véres pénz, plussz az oligarcháik sápolták.
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0
2
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