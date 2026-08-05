Az EU keresett 1,4 milliárd eurót az oroszok vagyonán, és menten tovább is küldte

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Kárpótolják Ukrajnát Oroszország „szörnyű atrocitásai” miatt.
1,4 milliárd euró profitot realizált augusztus 3-án az Európai Unió az orosz központi bank befagyasztott vagyonán – áll az Európai Bizottság közleményében. Az orosz vagyon eddig összesen mintegy 8 milliárd eurót fialt.
Az EU a pénzt menten tovább is utalta Ukrajnának. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en úgy fogalmazott: „Újra Oroszország szörnyű atrocitásairól szóló hírekre ébredünk, melyeket Ukrajna elleni légi támadásokkal követett el”.
A bizottsági elnök szerint Oroszországnak „fizetnie kell a rombolásért, melyet okozott”, ezért kapja meg Ukrajna ezt az 1,4 milliárd eurót.
Az orosz központi bank Európában tartott vagyonát az EU rögtön az orosz-ukrán háború 2022. február 24-i kitörte után fagyasztotta be szankcióival.
A vagyonhoz magához nem nyúlt, de az abból származó profitot a Bizottság és az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára Ukrajna javára fordítják.
A hozam 95 százaléka az Ukrajnának szánt hiteleszközbe folyik, 5 százaléka pedig az úgynevezett Európai Békeeszközbe.
Nyitókép: Benoit Tessier / POOL / AFP