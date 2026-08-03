Ft
Ft
40°C
24°C
Ft
Ft
40°C
24°C
08. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány rácz andrás magyar külügyi intézet oroszország

Hivatalos: kormányzati állást kapott Rácz András

2026. augusztus 03. 13:04

Az eddig elsősorban Oroszország-szakértőként ismert Rácz most új vizekre evez.

2026. augusztus 03. 13:04
null

A cikket frissítettük a hivatalos bejelentés nyomán

Rácz András lett a Magyar Külügyi Intézet (MKI) kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese – írta meg a Magyar Külügyi Intézet a Facebook-oldalán. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Rácz Andrást a szélesebb közvélemény elsősorban Oroszország-szakértőként, valamint az előző Orbán-kormányok külpolitikájának éles kritikusaként ismeri. A szakember jelenleg a Német Külpolitikai Társaság (DGAP) tudományos főmunkatársa, korábban pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen oktatott.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Oroszország-szakértő várható pozícióba lépése szervesen illeszkedik a Magyar Külügyi Intézet vezetésében végrehajtott személyi változásokba. Hétfőn Orbán Anita külügyminiszter hivatalosan is bejelentette, hogy Feledy Botond veszi át az intézet vezetését, így Rácz András az ő közvetlen helyetteseként felel majd a jövőben a külpolitikai kutatások szakmai és tudományos irányításáért a Tisza-kormány alatt.

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 65 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Medici
2026. augusztus 03. 15:53
Ha jól tudom, ez a fajankó volt az, aki trükkfelvételekkel készített filmet - ami az orosz-ukrán háború egyik ütközetét mutatta - alaposan megszakértette. Egyébként pedig fanatikus ukrán bérenc.
Válasz erre
0
0
K.TAMAS
2026. augusztus 03. 15:46
Ha az lesz a feladata, hogy maradjon csöndben és bújjon az íróasztala mögé, akkor talán nagy kárt nem okozhat. Ellenkező esetben jajj nekünk! Vajon mi volt a felvételi teszt? Videójátékban ki kellett lőni egy orosz tankot ujrán drónnal? Én mondom, mindig mindent alul lehet múlni.
Válasz erre
2
0
hátakkor
2026. augusztus 03. 15:23
A jóslás nehéz dió. Főleg jövőbeli eseményekre vonatkozóan. Milyen frankón sikerült az Uki ellentámadás öt éve. Bandi kinézte az üveggömbből..
Válasz erre
4
0
Borda Lajos
2026. augusztus 03. 15:20
Nem Oroszország szakértő, hanem Oroszország elvakult ellensége. Most állami pénzen rombolja, amit Szijjártó létrehozott: a normális viszonyt egy közeli nagyhatalommal.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!