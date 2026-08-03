Hivatalos: kormányzati állást kapott Rácz András

Így nézte be Sváby András és szakértője a kamu-drónfelvételt (VIDEÓ)
„A menekülő orosz katonákat is gyakorlatilag leszedik” – fogalmazott az ATV műsorában Sváby András. Kiderült: egy számítógépes játék felvételeit kommentálta.
Az eddig elsősorban Oroszország-szakértőként ismert Rácz most új vizekre evez.
A cikket frissítettük a hivatalos bejelentés nyomán
Rácz András lett a Magyar Külügyi Intézet (MKI) kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese – írta meg a Magyar Külügyi Intézet a Facebook-oldalán.
Rácz Andrást a szélesebb közvélemény elsősorban Oroszország-szakértőként, valamint az előző Orbán-kormányok külpolitikájának éles kritikusaként ismeri. A szakember jelenleg a Német Külpolitikai Társaság (DGAP) tudományos főmunkatársa, korábban pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen oktatott.
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„A menekülő orosz katonákat is gyakorlatilag leszedik” – fogalmazott az ATV műsorában Sváby András. Kiderült: egy számítógépes játék felvételeit kommentálta.
Az Oroszország-szakértő várható pozícióba lépése szervesen illeszkedik a Magyar Külügyi Intézet vezetésében végrehajtott személyi változásokba. Hétfőn Orbán Anita külügyminiszter hivatalosan is bejelentette, hogy Feledy Botond veszi át az intézet vezetését, így Rácz András az ő közvetlen helyetteseként felel majd a jövőben a külpolitikai kutatások szakmai és tudományos irányításáért a Tisza-kormány alatt.
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