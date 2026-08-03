Hivatalos: kormányzati állást kapott Rácz András

Az Oroszország-szakértő várható pozícióba lépése szervesen illeszkedik a Magyar Külügyi Intézet vezetésében végrehajtott személyi változásokba. Hétfőn Orbán Anita külügyminiszter hivatalosan is bejelentette, hogy Feledy Botond veszi át az intézet vezetését, így Rácz András az ő közvetlen helyetteseként felel majd a jövőben a külpolitikai kutatások szakmai és tudományos irányításáért a Tisza-kormány alatt.

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