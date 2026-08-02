Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Arab Emírségek segíthet Ukrajnának a Fekete-tenger térségében a tengeri kereskedelmi útvonalak biztonságának erősítésében. Az államfő erről azt követően beszélt, hogy telefonon egyeztetett Mohammed bin Zayed Al Nahyan elnökkel – írta az Index a Unian cikkére hivatkozva.

A portál tudósítása szerint Zelenszkij azt közölte, hogy