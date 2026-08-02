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Zelenszkij újabb szankciókat szorgalmazott Oroszországgal szemben.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Arab Emírségek segíthet Ukrajnának a Fekete-tenger térségében a tengeri kereskedelmi útvonalak biztonságának erősítésében. Az államfő erről azt követően beszélt, hogy telefonon egyeztetett Mohammed bin Zayed Al Nahyan elnökkel – írta az Index a Unian cikkére hivatkozva.
A portál tudósítása szerint Zelenszkij azt közölte, hogy
a megbeszélésen szó volt az élelmiszerbiztonságról, a tengeri útvonalak védelméről, az emberi életek megóvásáról, valamint kétoldalú együttműködési projektekről is.
Az ukrán elnök megköszönte az Emírségeknek a helyzet megértését és az ukrán béketörekvések támogatását.
Az elnök emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna idén jelentős segítséget nyújtott a Perzsa-öböl térségében élő partnerei biztonságának erősítésében.
Zelenszkij az éjszakai orosz támadás kapcsán ismét további katonai támogatást sürgetett.
Azt mondta, a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták rendelkezésre állnak, ezért a partnereknek politikai döntést kell hozniuk azok átadásáról, emellett pedig újabb, hatékony szankciókat szorgalmazott Oroszországgal szemben.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij