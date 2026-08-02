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volodimir zelenszkij egyesült arab emírségek kereskedelem oroszország

Az Egyesült Arab Emírségek segíthet Ukrajnának

2026. augusztus 02. 07:48

Zelenszkij újabb szankciókat szorgalmazott Oroszországgal szemben.

2026. augusztus 02. 07:48
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Arab Emírségek segíthet Ukrajnának a Fekete-tenger térségében a tengeri kereskedelmi útvonalak biztonságának erősítésében. Az államfő erről azt követően beszélt, hogy telefonon egyeztetett Mohammed bin Zayed Al Nahyan elnökkel – írta az Index a Unian cikkére hivatkozva.

A portál tudósítása szerint Zelenszkij azt közölte, hogy

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a megbeszélésen szó volt az élelmiszerbiztonságról, a tengeri útvonalak védelméről, az emberi életek megóvásáról, valamint kétoldalú együttműködési projektekről is. 

Az ukrán elnök megköszönte az Emírségeknek a helyzet megértését és az ukrán béketörekvések támogatását.

Az elnök emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna idén jelentős segítséget nyújtott a Perzsa-öböl térségében élő partnerei biztonságának erősítésében.

Zelenszkij az éjszakai orosz támadás kapcsán ismét további katonai támogatást sürgetett. 

Azt mondta, a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták rendelkezésre állnak, ezért a partnereknek politikai döntést kell hozniuk azok átadásáról, emellett pedig újabb, hatékony szankciókat szorgalmazott Oroszországgal szemben.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
VeressZoltán
2026. augusztus 02. 10:59
Hogy néz már ki az erdőkerülő. Teljesen szétszippantotta magát!
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2
0
Csigorin
2026. augusztus 02. 10:06
mikor csapja mar vegre le valaki ezt a tarhalo ingyenelot? meghogy ukran beketorekvesek… akkor miert haborura ker penzt??
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1
0
Monte Carlo
•••
2026. augusztus 02. 09:29 Szerkesztve
EZ MEGINT EGY TELJESEN FELESLEGES CIKK A SEMMIRŐL. KÉT KÜLFÖLDI VEZETŐ FOSSA A SZÓT A SEMMIRŐL, EGY MAGYARORSZÁG SZEMPONTJÁBÓL IRRELEVÁNS KÉRDÉSBEN. ÉS A VÉGÉN OLYANOKAT MONDANAK, AMI CIVIL RÁNÉZÉSRE IS MARHASÁG... ERRŐL ÉRDEMES ÁM TUDÓSÍTANI.
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1
0
johannluipigus
2026. augusztus 02. 08:55
Oszt hogy segíti Ukrajnát? Küld 3 tevés osztagot? Egyébként jó lenne, ha az arabok nem pofáznának bele Kazária és Oroszország Anyácska háborújába.
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3
0
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