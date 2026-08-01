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dunamenti erőmű paksi atomerőmű erőmű magyarország

Épp időben: újraindult a Dunamenti Erőmű

2026. augusztus 01. 18:17

A százhalombattai üzem egyik blokkja három napig állt.

2026. augusztus 01. 18:17
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Újraindult a Dunamenti Erőmű – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A százhalombattai üzem G3-as egységének július végén egy tömítő alkatrész meghibásodása miatt kellett leállnia.

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Svájcból és Franciaországból a hét végére megérkeztek a javításhoz szükséges alkatrészek, melyeket szombatra sikerült is beépíteni, így az erőmű ismét teljes kapacitással termel.

A Dunamenti Erőmű 755 megawattos névleges kapacitásával Magyarország legnagyobb gáztüzelésű erőműve.

Az újraindításnak különös jelentőséget ad, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű már most névleges teljesítményének alig negyedén üzemel, s hamarosan teljesen le kell állnia.

A legfontosabb erőmű és a legnagyobb gázerőmű egyidejű leállása súlyosan kifeszítette volna a magyar energiarendszert, melynek stabilitása így is kérdéses lesz a következő hetekben.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

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Összesen 49 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. augusztus 01. 21:31
Megjelent a rendelet, 19 órától bárkinél lekapcsolhatja a villanyt Rovar úr 19 órától lép életbe az a kormányrendelet, amely előírja, hogy lekapcsolhatják azokat a nagyfogyasztókat az áramellátásról, amelyek nem csökkentik a fogyasztásukat – jelentette be Magyar Péter. A cégek simán perelhetik majd a magyar kormányt , hogy nem biztosítja a működésükhöz szükséges áramot , ezzel kárt okoz ( mert a szükséges intézkedéseket korábban nem hozta meg ) , viszont az adót beszedi! Ezek után hány külföldi cég választja majd Magyarországot?
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elcapo-3
2026. augusztus 01. 21:26
1983-ban csaknem kiszáradt a Duna. Akkor megoldották. Alig avatták fel a Paksi Atomerőmű első blokkját, amikor a folyó vízszintje történelmi mélységbe süllyedt, és veszélybe került az erőmű hűtővízellátása. A válasz nem sajtótájékoztató és Facebook-kormányzás volt. Harmadfokú készültséget rendeltek el, 556 vízügyi szakembert vezényeltek Paksra, 71 szivattyút, 132 teherautót, darukat és közel két kilométernyi csővezetéket mozgósítottak. Szádfalat építettek, lezárták a hidegvízcsatornát, és negyven szivattyúval emelték át a Duna vizét. Az erőmű működését fenntartották.1983-ban napok alatt országos műszaki összefogást szerveztek. Ebből az következik, hogy a komcsik is sokkal kompetensebbek voltak mint a szektaszarok!
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fitymafake
2026. augusztus 01. 21:22
Nem a bukott moslék fidnyák szavazók voltak a prioritás ,azok megdögölhetnek,a saját szavazóbázisa az ország 3/4 e.👍😜😜
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elcapo-3
2026. augusztus 01. 21:19
Miért a poloska jelentette be? A vasedényes agyhalott, a shell-shopos fickó , a Kapitány nevezetű a gazdasági és energetikai miniszter. Valószínűleg nem tudta , hogy Pakson atomerőmű működik , mint ahogyan azt sem , hogy két vezetéken érkezik az olaj az országba! Elmebeteg az egész csürhe a szektában!
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