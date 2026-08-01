Épp időben: újraindult a Dunamenti Erőmű

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A százhalombattai üzem egyik blokkja három napig állt.
Újraindult a Dunamenti Erőmű – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
A százhalombattai üzem G3-as egységének július végén egy tömítő alkatrész meghibásodása miatt kellett leállnia.
Svájcból és Franciaországból a hét végére megérkeztek a javításhoz szükséges alkatrészek, melyeket szombatra sikerült is beépíteni, így az erőmű ismét teljes kapacitással termel.
A Dunamenti Erőmű 755 megawattos névleges kapacitásával Magyarország legnagyobb gáztüzelésű erőműve.
Az újraindításnak különös jelentőséget ad, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű már most névleges teljesítményének alig negyedén üzemel, s hamarosan teljesen le kell állnia.
A legfontosabb erőmű és a legnagyobb gázerőmű egyidejű leállása súlyosan kifeszítette volna a magyar energiarendszert, melynek stabilitása így is kérdéses lesz a következő hetekben.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka