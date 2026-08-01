Épp időben: újraindult a Dunamenti Erőmű

„A maiak a létezőt ábrázolják, a görögök a létezést” – mitől örök az Odüsszeia?

Christopher Nolan új Odüsszeia-mozija ráirányította a figyelmet az eredeti eposzra is, amelynek nem csak a nyugati irodalomra felmérhetetlen a hatása. Az okokról Simon Attila ókorkutatót, egyetemi tanárt, az MTA doktorát, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék oktatóját kérdeztük.