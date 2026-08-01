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kormánydöntés energiaellátási válság hortay olivér Magyar Péter hőség mavir

A szakértő szerint nem igaz, amit Magyar Péter a lekapcsolási vésztervről állít!

2026. augusztus 01. 13:03

Hortay Olivér szerint a miniszterelnök az energiaválság kellős közepén is hazudik és visszafelé mutogat.

2026. augusztus 01. 13:03
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A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz, a lakossági fogyasztók eddig is a sorrend végén voltak, ahogy a világon mindenhol. 

„Ideje lenne abbahagyni a visszamutogatást és a válságkezeléssel foglalkozni!” 

– hívja fel a miniszterelnök figyelmét a szakember.

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Hortay Olivér mindezt arra reflektálva mondta, miszerint a kormányfő a szombat délelőtti bejelentése során szokásához híven ismét  az Orbán-kormánnyal volt elfoglalva, azt állítva többek között, hogy azért kellett megváltoztatni a lekapcsolási vésztervet, mert annak legelején eddig nem a nagyfogyasztók álltak.

Magyar Péter néhány órával ezelőtt rendkívüli miniszterelnöki videójában azt is közölte: a paksi atomerőmű teljes leállításra várhatóan korábban, 

akár már a hétvégén sor kerülhet. 

Miközben – folytatta – minden hadra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal; hétfőn kora estétől pedig leáll a vasúti teherforgalom.

A miniszterelnök a védelmi munkacsoport rendkívüli ülése nyomán meghozott új kormánydöntéseket összegző videójában kifejtette: tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson, azaz jelenleg „már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest”.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt.

A rendkívüli helyzet azonnali döntéseket és összehangolt kormányzati fellépést követel. A feladatunk egyértelmű megvédeni az emberek biztonságát, fenntartani az ország energia- és ivóvízellátását és minden szükséges intézkedést időben meghozni” – összegzett. 

Hozzátéve, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a régóta használaton kívüli és rendkívül rossz állapotban lévő erőműveinket is:

minden hadra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal”.

A kormányfő közölte azt is, hogy a Dunamenti Erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet az erőmű. Majd kitért rá, hogy az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról.

Ez azt mutatja, hogy a magyarországi vállalatok értik a helyzet komolyságát és készek részt vállalni az ország biztonságának megőrzésében. Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek” – figyelmeztetett Magyar Péter a videóban.

Rámutatott arra is, hogy a szombattól hatályba lépett új kormányrendelet alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, 

a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. 

Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir – előzetes figyelmeztetés után – kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el és a meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatja a hálózatról.

A korlátozási lánc legvégén áll a lakosság. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült. Ez a rendszerváltoztatás a gyakorlatban” – tett ígéretet Magyar Péter.

A videóban közölte azt is, hogy a kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti idősávban, emellett elrendelték az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi.

A piaci vállalatokat és munkáltatókat a kormány ugyancsak arra kéri, hogy a következő napokban 

ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozó számára, akinek a munkája távolról elvégezhető, 

és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodaépületek energiafelhasználását.

Pluszintézkedésként minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától

A miniszterelnök legvégül arra szólította fel a „politikai élet bukott szereplőit”, hogy hagyjanak fel honfitársaik félrevezetésével, állítsák le a hazugságok és dezinformációk terjesztését és ebben a rendkívül nehéz helyzetben ne akadályozzák a védekezési munkát, ha már segíteni nem tudják vagy nem akarják.

(MTI, Facebook)

 

Nyitókép: Magyar Péter miniszterelnök az ország energiaellátásának biztonságáról és a kormány döntéseiről szóló sajtótájékoztatón az MVM Paksi Atomerőműben 2026. július 31-én. (MTI/Hegedüs Róbert)
 

 

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Összesen 114 komment

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krisztoforo48-2
2026. augusztus 01. 15:25
Gondolom "csodálatos külügyminiszterünk" már felvette a kapcsolatot az osztrákokkal,szlovákokkal,hogy a duzzasztóikon ugyan engedjenek már le több vizet?Ja nem.
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3
0
westend
2026. augusztus 01. 15:20
köszönjük téesz-szekta hogy hatalomra segítettétek ezt a harmadvonalbeli siserehadat. Történelmi bukta lesz, Klára.
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4
0
Toma78
2026. augusztus 01. 15:13
A hazudozas helyett itt az ideje kimenni szólni Weber gazdinak, meg a sógoréknak ha nem nyitják meg a Dunai gátakat akkor nem lesz mivel locsolnunk a mocskos azbedztjüket!🖕 Elhiszem, hogy Petikével ezzel szeretnék tönkre tetetni a, magyar energia függetlenségi törekvésrket vagy a rezdicsökkentés, de ha nem állnak le akkor bukni fog a Koboldjuk hamarosan! Utána pedig jönnek ők szépen sorban és ők valóban börtönbe fognak menni, hogy a műanyag lakat is rájuk rohagyjon.🖕🤡🖕
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3
0
elcapo-3
2026. augusztus 01. 15:09
Magyar szabadalom , de máshol alkalmazzák csak! Heller–Forgó-féle hűtőberendezés wikipedia.org/wiki/Heller%E2%80%93Forg%C3%B3-f%C3%A9le_h%C5%B1t%C5%91berendez%C3%A9s
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