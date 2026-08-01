A szakértő szerint nem igaz, amit Magyar Péter a lekapcsolási vésztervről állít!

A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz, a lakossági fogyasztók eddig is a sorrend végén voltak, ahogy a világon mindenhol.

„Ideje lenne abbahagyni a visszamutogatást és a válságkezeléssel foglalkozni!”

– hívja fel a miniszterelnök figyelmét a szakember.