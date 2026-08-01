A szakértő szerint nem igaz, amit Magyar Péter a lekapcsolási vésztervről állít!

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Hortay Olivér szerint a miniszterelnök az energiaválság kellős közepén is hazudik és visszafelé mutogat.
A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz, a lakossági fogyasztók eddig is a sorrend végén voltak, ahogy a világon mindenhol.
„Ideje lenne abbahagyni a visszamutogatást és a válságkezeléssel foglalkozni!”
– hívja fel a miniszterelnök figyelmét a szakember.
Hortay Olivér mindezt arra reflektálva mondta, miszerint a kormányfő a szombat délelőtti bejelentése során szokásához híven ismét az Orbán-kormánnyal volt elfoglalva, azt állítva többek között, hogy azért kellett megváltoztatni a lekapcsolási vésztervet, mert annak legelején eddig nem a nagyfogyasztók álltak.
Magyar Péter néhány órával ezelőtt rendkívüli miniszterelnöki videójában azt is közölte: a paksi atomerőmű teljes leállításra várhatóan korábban,
akár már a hétvégén sor kerülhet.
Miközben – folytatta – minden hadra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal; hétfőn kora estétől pedig leáll a vasúti teherforgalom.
A miniszterelnök a védelmi munkacsoport rendkívüli ülése nyomán meghozott új kormánydöntéseket összegző videójában kifejtette: tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson, azaz jelenleg „már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest”.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt.
„A rendkívüli helyzet azonnali döntéseket és összehangolt kormányzati fellépést követel. A feladatunk egyértelmű megvédeni az emberek biztonságát, fenntartani az ország energia- és ivóvízellátását és minden szükséges intézkedést időben meghozni” – összegzett.
Hozzátéve, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a régóta használaton kívüli és rendkívül rossz állapotban lévő erőműveinket is:
„minden hadra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal”.
A kormányfő közölte azt is, hogy a Dunamenti Erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet az erőmű. Majd kitért rá, hogy az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról.
„Ez azt mutatja, hogy a magyarországi vállalatok értik a helyzet komolyságát és készek részt vállalni az ország biztonságának megőrzésében. Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek” – figyelmeztetett Magyar Péter a videóban.
Rámutatott arra is, hogy a szombattól hatályba lépett új kormányrendelet alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik,
a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd.
Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir – előzetes figyelmeztetés után – kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el és a meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatja a hálózatról.
„A korlátozási lánc legvégén áll a lakosság. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült. Ez a rendszerváltoztatás a gyakorlatban” – tett ígéretet Magyar Péter.
A videóban közölte azt is, hogy a kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti idősávban, emellett elrendelték az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi.
A piaci vállalatokat és munkáltatókat a kormány ugyancsak arra kéri, hogy a következő napokban
ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozó számára, akinek a munkája távolról elvégezhető,
és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodaépületek energiafelhasználását.
Pluszintézkedésként minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától
A miniszterelnök legvégül arra szólította fel a „politikai élet bukott szereplőit”, hogy hagyjanak fel honfitársaik félrevezetésével, állítsák le a hazugságok és dezinformációk terjesztését és ebben a rendkívül nehéz helyzetben ne akadályozzák a védekezési munkát, ha már segíteni nem tudják vagy nem akarják.
(MTI, Facebook)
Nyitókép: Magyar Péter miniszterelnök az ország energiaellátásának biztonságáról és a kormány döntéseiről szóló sajtótájékoztatón az MVM Paksi Atomerőműben 2026. július 31-én. (MTI/Hegedüs Róbert)