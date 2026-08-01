Fegyverek kerültek elő a Dunából, nyomoz a rendőrség

„A BRFK rendőreit július 30-án, 20 óra 15 perckor riasztották, mivel bejelentés érkezett arról, hogy a Margitszigeten mágneshorgászat közben egy maroklőfegyvernek tűnő rozsdás tárgyat találtak. A rendőrök a tárgyat átvették, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága pedig szakértő bevonásával nyomozást indított lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen” – közölte a Blikk megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya.

Ugyanaznap este, a II. kerületben, a Duna-parton is rábukkantak egy maroklőfegyvernek látszó rozsdás tárgyra, amelyet nem sokkal később leadtak a kerületi kapitányságon. Ez eseteben ugyancsak ismeretlen tettes ellen lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt indult nyomozás.