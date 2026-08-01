Fegyverek kerültek elő a Dunából, nyomoz a rendőrség

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Az extrém alacsony vízállás miatt megközelíthető Duna-parton egy rozsdás maroklőfegyvert és egy másik pisztoly is találtak mágneshorgászak.
„A BRFK rendőreit július 30-án, 20 óra 15 perckor riasztották, mivel bejelentés érkezett arról, hogy a Margitszigeten mágneshorgászat közben egy maroklőfegyvernek tűnő rozsdás tárgyat találtak. A rendőrök a tárgyat átvették, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága pedig szakértő bevonásával nyomozást indított lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen” – közölte a Blikk megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya.
Ugyanaznap este, a II. kerületben, a Duna-parton is rábukkantak egy maroklőfegyvernek látszó rozsdás tárgyra, amelyet nem sokkal később leadtak a kerületi kapitányságon. Ez eseteben ugyancsak ismeretlen tettes ellen lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt indult nyomozás.
Az újság idézi a magneshorgaszat.hu egyik alapítóját, Kovács Eriket is, aki szerint nem túl gyakori, de nem példa nélküli, hogy mágneshorgászok fegyverekre bukkanjanak a különböző vizekben
– évente két-három ilyen eset fordul elő havi egyszeri kísérlet mellett.
A Duna alacsony vízállása különösen kedvez a hasonló tárgyak előkerülésének, hiszen „jóval beljebb lehet dobni a mágnest, és sokkal kevesebb kövön is kell keresztülhúzni a fogással, ami ennek köszönhetően nem esik le róla”.
A talált fegyvereket kötelező jelenteni a rendőrség felé, majd tűzszerészek viszik el, hogy az ezt követő vizsgálat kiderítse, van-e közük valamilyen bűncselekményhez.
Nyitókép: Érdeklődők a Margit-sziget déli csúcsánál a Margit híd középső pillérénél 2026. július 28-án. E napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fővárosnál a Dunán. (MTI/Balogh Zoltán)