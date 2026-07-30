Megjött a figyelmeztetés: nem biztos, hogy importból pótolható lenne a paksi kiesés

Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztos szerint továbbra sem lehet biztosan kijelenteni, hogy egy esetleges paksi leállás esetén zavartalanul biztosítható lenne Magyarország áramellátása – írja a Telex. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában úgy fogalmazott: „nagyon-nagyon kiélezett helyzet van”, amely akár egy hónapig is elhúzódhat.

A szakember szerint a Duna vízszintjének további csökkenése és a közelgő hőhullám tovább nehezíti a helyzetet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a térség más országaiban is hasonló energiaválság alakul ki, nem biztos, hogy importból pótolható lenne a Paksi Atomerőmű kieső termelése. Hozzátette, a romániai Csernavodai Atomerőmű teljes leállítása szintén kedvezőtlenül befolyásolja a régió villamosenergia-ellátását.