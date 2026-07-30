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egyenes beszéd paksi atomerőmű teljesítmény duna

Megjött a figyelmeztetés: nem biztos, hogy importból pótolható lenne a paksi kiesés

2026. július 30. 20:53

A Paksi Atomerőmű teljesítményéért felelős korábbi kormánybiztos szerint kiélezett helyzet alakult ki, és az áramimport sem jelentene biztos megoldást.

2026. július 30. 20:53
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Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztos szerint továbbra sem lehet biztosan kijelenteni, hogy egy esetleges paksi leállás esetén zavartalanul biztosítható lenne Magyarország áramellátása – írja a Telex. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában úgy fogalmazott: „nagyon-nagyon kiélezett helyzet van”, amely akár egy hónapig is elhúzódhat.

A szakember szerint a Duna vízszintjének további csökkenése és a közelgő hőhullám tovább nehezíti a helyzetet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a térség más országaiban is hasonló energiaválság alakul ki, nem biztos, hogy importból pótolható lenne a Paksi Atomerőmű kieső termelése. Hozzátette, a romániai Csernavodai Atomerőmű teljes leállítása szintén kedvezőtlenül befolyásolja a régió villamosenergia-ellátását.

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Aszódi Attila kitért arra is, hogy egy esetleges leállást követően az erőmű újraindítása sem történne azonnal. Elmondása szerint a blokkok visszakapcsolása összetett folyamat, amely akár egy hetet is igénybe vehet.

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Nyitókép: MTI/Soós Lajos

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Összesen 56 komment

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Sorrend:
survivor
•••
2026. július 30. 22:22 Szerkesztve
Konzerv, szarazárú, most az egyszer palackos üditő...tartos kenyer..
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0
0
survivor
•••
2026. július 30. 22:19 Szerkesztve
A Szent Piac majd szabalyoz.. Ha nincs valami-- dragan sincs... Es ha jön az árviz...az Istencsaszar mit csinal majd ?
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2
0
bagira004
2026. július 30. 22:17
Ukrajnát a hálózatunkról kapcsolják le .
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3
1
survivor
2026. július 30. 22:16
4.kok. Regen is volt aszaly.. Az elővilag visszatelepül..
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0
1
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