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spanyolország ceuta migráns

A spanyol enklávét elárasztják a tengeren érkező migránsok

2026. július 30. 16:11

Ceuta, Spanyolország két észak-afrikai partvidéken fekvő autonóm városának egyike, drámai mértékű növekedést tapasztalt a tengeren érkező migránsok számában.

2026. július 30. 16:11
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Az illegális migránsok tömeges érkezése a spanyol Ceuta enklávé partjaira elérte a kritikus pontot, a helyi hatóságok pedig „összeomlás veszélyére” figyelmeztetnek – írja az Euractiv. 

Ceuta – amely Melillával együtt Spanyolország két észak-afrikai partvidéki autonóm városának egyike – az utóbbi időben drámai mértékű növekedést tapasztalt a tengeren érkezők számában.

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A múlt héten 1 500 migráns érkezett a város partjaira. A mindössze 84 000 lakosú Ceuta befogadási rendszerét teljesen túlterhelték. Csak szerdán több mint 800 ember kísérelte meg úszva eljutni Ceutába – ez a néhány kilométeres, veszélyes vízszakasz már sokuk életébe került.

Csütörtök reggel több százan léptek át Marokkóból Ceutába, így az érkezők száma összesen 2 000-re emelkedett. A súlyosbodó helyzetre tekintettel Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter bejelentette, hogy pénteken Ceutába utazik, hogy felmérje a helyzetet.

Egy csütörtöki Onda Cero rádióinterjúban Juan Jesús Vivas, a város polgármestere úgy fogalmazott, mintha „egymillió ember lépne be illegálisan Spanyolországba”.

Vivas – aki a konzervatív Néppárt (PP) tagja – szerint az enklávéban „nemzeti vészhelyzet” alakult ki, és arra kérte Pedro Sánchez központi kormányát, hogy „egységes parancsnokság” alatt vegye át az irányítást.

„Ez a határ Spanyolországé és egyben Európáé is” 

– mondta, hozzátéve, hogy a helyzetet „határozott” és „azonnali” intézkedésekkel kell kezelni.

Az illegális bevándorlók – köztük sok kiskorú – tengeren és szárazföldön történő érkezése Ceutába nem új jelenség. Mivel azonban a szárazföldi határátkelőhelyen szigorú biztonsági ellenőrzések vannak érvényben, a tengeri útvonal vált a főként Marokkóból és a Száhel-régióból érkezők számára a legkedveltebb választássá.

A Polgárőrség határőrei már régóta panaszkodnak az erőforrások és a személyzet hiányára, ami a térségben végzendő megfigyelési és mentési műveleteket illeti.

„Az elmúlt hetekben 60 holttestet találtak a tengeren”

 – mondta Vivas. Arra szólított fel, hogy a határőrizeti tisztviselők számára engedélyezzék a „határmenti visszatoloncolásokat”, mondván, hogy ezek szükséges elrettentő eszközök a helyzet kézben tartásához.

A spanyol Legfelsőbb Bíróság egy közelmúltbeli ítéletében megállapította, hogy a tengeren keresztül Ceutába és Melillába bejutni próbáló külföldi állampolgárokat nem lehet visszaküldeni Marokkóba.

A bírák úgy döntöttek, hogy az illegális bevándorlókat csak akkor lehet letartóztatni, ha áttörik a kialakított határakadályokat – például a kerítéseket.

Mivel azonban Ceuta és Melilla Európa egyetlen szárazföldi határa Afrikában, Vivas sürgős segítséget kért Brüsszeltől és Madridtól egyaránt. 

Nyitókép: AFP

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