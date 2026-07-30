A spanyol enklávét elárasztják a tengeren érkező migránsok

Az illegális migránsok tömeges érkezése a spanyol Ceuta enklávé partjaira elérte a kritikus pontot, a helyi hatóságok pedig „összeomlás veszélyére” figyelmeztetnek – írja az Euractiv.

Ceuta – amely Melillával együtt Spanyolország két észak-afrikai partvidéki autonóm városának egyike – az utóbbi időben drámai mértékű növekedést tapasztalt a tengeren érkezők számában.