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lengyelország nato politico ukrajna oroszország

A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés után

2026. július 30. 14:42

Ezt a katonai szövetség is megerősítette.

2026. július 30. 14:42
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A NATO és Lengyelország aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyel légtér korábbi megsértését követően – közölte csütörtökön a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága (SHAPE).

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt egy azonosítatlan tárgy zuhant le Lengyelország területén. 

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Donald Tusk lengyel miniszterelnök – aki csütörtök reggel meglátogatta a helyszínt kijelentette, hogy Lengyelország „kész lett volna lelőni a rakétát, ha az folytatta volna repülését. Minden arra utal, hogy egy orosz Kh-101 cirkálórakétáról volt szó” – idézte a Politico. 

„Válaszul egy jelenleg ismeretlen típusú orosz rakétára, amely behatolt a lengyel légtérbe, majd később lengyel területre zuhant – ez az egyik a sok rakéta közül, amelyeket Oroszország az éjszaka folyamán lőtt ki Ukrajna felé –, a NATO és Lengyelország aktiválta légi és földi védelmi rendszereit”

 – erősítette meg Martin O’Donnell ezredes, a NATO Európai Szövetséges Erők Főparancsnokságának szóvivője.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

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Összesen 34 komment

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Sorrend:
Canadian
•••
2026. július 30. 16:07 Szerkesztve
A posztok alul világosan mutatják, hogy hogyan lett egy hajdan erős és szuverén középkori királyságból mára csak egy picike kis ország, örökös birodalmi függésben. Az ok egyszerű: a reálpolitika totális hiánya, legalább is Mátyás halála óta. Az ész megáll, hogy az alul ordítozó ruszki szopók képtelenek megérteni, hogy a ruszkik imádata és kiszolgálása nem reálpolitika, hanem az ország végleges bukásának előfeltétele. Az ész megáll, hogy mennyire képtelenek vagytok a tényeket analizálni. Amúgy a Fidesz vezetői nem voltak akkora idióták, hogy megpróbáljanak nyíltan az oroszokkal szövetkezni, de burkoltan azért megtették, és csúnyán bele is buktak.
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0
3
johannluipigus
2026. július 30. 15:55
Ezt vártuk. Amikor a kazárok átlőtték Lengyelországba a "ruszki" rakétát, mindenki számára világos volt, hogy a NATO elkezdi a kardcsörtetést.
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2
2
zakar zoltán béla
2026. július 30. 15:54
teretardált vagy
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0
1
trd127
2026. július 30. 15:39
Miért nem támadja meg a Fidesz a NATO-t? Itt az összes kommentelő azt szeretné.
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