A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés után

„Válaszul egy jelenleg ismeretlen típusú orosz rakétára, amely behatolt a lengyel légtérbe, majd később lengyel területre zuhant – ez az egyik a sok rakéta közül, amelyeket Oroszország az éjszaka folyamán lőtt ki Ukrajna felé –, a NATO és Lengyelország aktiválta légi és földi védelmi rendszereit”