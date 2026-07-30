A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés után

Azonosítatlan tárgy zuhant le Lengyelországban
A hatóságok egyelőre nem állapították meg, hogy az objektum drón vagy rakéta volt-e, és származási helyét sem sikerült azonosítani.
Ezt a katonai szövetség is megerősítette.
A NATO és Lengyelország aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyel légtér korábbi megsértését követően – közölte csütörtökön a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága (SHAPE).
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt egy azonosítatlan tárgy zuhant le Lengyelország területén.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök – aki csütörtök reggel meglátogatta a helyszínt kijelentette, hogy Lengyelország „kész lett volna lelőni a rakétát, ha az folytatta volna repülését. Minden arra utal, hogy egy orosz Kh-101 cirkálórakétáról volt szó” – idézte a Politico.
„Válaszul egy jelenleg ismeretlen típusú orosz rakétára, amely behatolt a lengyel légtérbe, majd később lengyel területre zuhant – ez az egyik a sok rakéta közül, amelyeket Oroszország az éjszaka folyamán lőtt ki Ukrajna felé –, a NATO és Lengyelország aktiválta légi és földi védelmi rendszereit”
– erősítette meg Martin O’Donnell ezredes, a NATO Európai Szövetséges Erők Főparancsnokságának szóvivője.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
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A hatóságok egyelőre nem állapították meg, hogy az objektum drón vagy rakéta volt-e, és származási helyét sem sikerült azonosítani.