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roszatom paks ii románia Magyar Péter duna ukrajna

Üzenet Oroszországból: Magyar Péternek nem a Roszatommal szemben kellett volna fellépnie

2026. augusztus 18. 07:59

Szakértők szerint a magyar miniszterelnök teljesen rosszul kezeli a paksi helyzetet.

2026. augusztus 18. 07:59
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A Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult energiatermelési problémák újra ráirányították a figyelmet a Paks II. hűtésének kérdésére – írta a Világgazdaság, amely közölte, 

egy orosz közgazdász szerint Magyar Péternek nem a Roszatommal szemben kellett volna fellépnie, hanem a céggel együttműködve műszaki megoldást keresnie, például száraz hűtőtornyok alkalmazásával.

Hozzátették, különösen érdekes, hogy éppen az orosz vállalat épít ilyen rendszert az egyiptomi El Dabaa atomerőműnél.

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A portál összeállítása szerint Ukrajna júliusban nettó villamosenergia-exportőrré vált, és a következő időszakban Románia számára az Európai Unión kívüli országok közül gyakorlatilag Ukrajna maradhat az egyik kevés elérhető importforrás. A VZGLJAD-nak nyilatkozó Ivan Lizan közgazdász szerint azonban a helyzet átmeneti: a rövidülő nappalok miatt csökken a naperőművek termelése, miközben nő a belföldi fogyasztás, az ukrán energetikai infrastruktúrát érő orosz támadások pedig tovább szűkíthetik az exportlehetőségeket. A szakértő az atomenergia-termelés helyzetéről is beszélt.

Az ukrán áramfelesleget jelenleg az is segíti, hogy az országban az európai államokhoz képest mérsékeltebb a hőség, miközben a hőerőművek és a megújuló energiaforrások egy része működik. 

Az Ukrajna és Románia közötti összekapcsolt villamosenergia-hálózat lehetővé teszi, hogy a többlet Románia felé áramoljon.

A helyzetet ugyanakkor súlyosbíthatja a Duna alacsony vízállása. A folyó vízszintjének jelentős csökkenése miatt Románia egyetlen atomerőművének, a cernavodăi létesítménynek mindkét reaktorát le kellett állítani: az első blokk július végén, a második augusztusban állt le. A két reaktor Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy ötödét biztosította.

Bukarest a kieső termelést részben széntüzelésű kapacitások újraindításával és vízerőművi termeléssel próbálja pótolni, miközben az energiaügyi minisztérium az import lehetőségét is vizsgálja. A VZGLJAD szerint azonban, 

ha a folyók és az atomerőművek hűtőtavai nem töltődnek fel a hőség után érkező csapadékkal, Románia, Magyarország és más dunai országok energiaellátási helyzete tovább romolhat.

Hangsúlyozták, a Paks I. atomerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett: a nyolc turbinából mindössze kettő működik, az erőmű pedig a szokásos mintegy 2000 MW helyett 480 MW-ot termel. A helyzet kapcsán 

Magyar Péter miniszterelnök megkérdőjelezte a Paks II. beruházás környezetvédelmi engedélyét is, 

arra hivatkozva, hogy ha a jelenlegi Paks az alacsony vízállás mellett nem tudja megfelelően biztosítani a hűtőcsatorna működését, akkor kérdéses, hogyan lehetne ugyanezt megoldani az új blokkok esetében.

Az orosz közgazdász szerint ugyanakkor 

nem feltétlenül kellene felülvizsgálni a Paks II. projektet. 

Ivan Lizan úgy véli, inkább a Roszatommal kellene egyeztetni a terv esetleges módosításáról, hogy az új erőművet felkészítsék a Duna vízszintjének jövőbeli, szélsőséges csökkenésére. Példaként a száraz hűtőtornyok technológiáját említi, amelyet egyebek mellett az egyiptomi El Dabaa atomerőműnél is alkalmaznak.

A portál hozzátette, 

Ukrajna az uniós szankciók újbóli napirendre vételét sürgeti a Roszatommal szemben, miután a Politico oknyomozása biztonsági és kivitelezési problémákat tárt fel az orosz atomenergetikai óriás egyiptomi projektjénél.

 Kijev szerint a feltártak újabb bizonyítékai annak, hogy a Roszatom nem megbízható partner, miközben a vállalat visszautasítja a vádakat. A vita Magyarországot is érinti, mivel a Roszatom építi a Paks II. új reaktorait.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

 

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Összesen 183 komment

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Palatin
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2026. augusztus 18. 13:46 Szerkesztve
Az is ki fog derülni, hogy Orbán "keleti nyitása" egy zseniális koncepció volt az ellen, hogy az unió teljesen bekebelezzen bennünket Csodálkozom azon a gigantikus naivitáson, hogy sokan úgy tekintenek az unióra, mint az a Kánaán, ahova nekünk feltétlenül be kell azonosulnuk és az atévhit, hogy Brüsszel fel akar "zárkóztatni" bennünket a nyugati országok szinvonalára. Ez egy óriási blöff 1. A Nyugat a Kelet-Európai államokat mindig is, - legalább 1000 éve -, lenézte és azon mesterkedett, hogy hogyan tudja öket kihasználni 2. A Nyugat legalább 500 éve egy brutális hódító, az egész világot gyarmatosító, rabszolgatartó hatalom volt. Ez beépült a nyugati ember lelki struktúrájába. A Nyugatot az 500 éves garmatosítás tette gazdaggá és nagggyá 3. A 2. világháború után Nyugat-Európa számára ennek szép lassan vége lett, bár Franciaországnak még mindig vannak igazi gyarmatai. Megindult a Nyugat hanyatlása 4.A Kelet-Európai országok gyarmat-pótlóként kellenek, szó sincs felzárkóztatásról
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survivor
2026. augusztus 18. 13:39
Palatin Hogy Poloska elpusztítja magát az tény. De addig MINDENT elad: MVM,MOL, Richter, leállítja Paks 2-t, jön a segélyes világ a cigány bűnüzés, a migránsok tízezrei, a szélkerekek, naperőművek.. És a TiSazros csak néz: "Hogyhogy ? Nem ezt ígérted ! pedig nedves tőled a bugyink....óóóhhh..te vízen jársz mint Jézus !!Hol az olcsó áram, bentin, a rezsicsöki?" "Mert megérdemeljük !"
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survivor
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2026. augusztus 18. 13:33 Szerkesztve
trd127 ORBÁN NEM LOP MÁR. Nincsen ,olaj, gáz, villany víz... Ki lopta el ?
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survivor
2026. augusztus 18. 13:31
trd127 És konkrétan TE miből fogsz élni ? SEGÉLYBŐL ?
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