Üzenet Oroszországból: Magyar Péternek nem a Roszatommal szemben kellett volna fellépnie

A Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult energiatermelési problémák újra ráirányították a figyelmet a Paks II. hűtésének kérdésére – írta a Világgazdaság, amely közölte,

egy orosz közgazdász szerint Magyar Péternek nem a Roszatommal szemben kellett volna fellépnie, hanem a céggel együttműködve műszaki megoldást keresnie, például száraz hűtőtornyok alkalmazásával.

Hozzátették, különösen érdekes, hogy éppen az orosz vállalat épít ilyen rendszert az egyiptomi El Dabaa atomerőműnél.