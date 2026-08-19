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Mező Gábor Farkas Attila Márton KISZ puzsér róbert Kövér László MSZMP vélemény

Azért szemét dolog kommunistáznom (értsd: leírni az igazat), mert Kövér László „MSZMP-tag volt”

2026. augusztus 19. 16:44

Puzsér Róbert Sancho Panzája, szalonspicc-értelmiségijéből lett utazóhala (kalauzhala) bedobta az érvek Napoleónját.

2026. augusztus 19. 16:44
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Mező Gábor
Mező Gábor
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„Puzsér Róbert Sancho Panzája, szalonspicc-értelmiségijéből lett utazóhala (kalauzhala) bedobta az érvek Napoleónját, szerinte azért szemét dolog kommunistáznom (értsd: leírni az igazat), mert Kövér László »MSZMP-tag volt«. 
Hajaj. Sőt: hajajaj.  
Nos, FAM, az elmúlt tizenhat évben ez volt a szögegyszerű kommentelők érve szinte az összes cikkemnél, az egymástól átmásolt listát odaillesztve, hogy melyik fideszes mi volt (tele csúsztatásokkal). A 2.0 legalább stefkázott vagy gajdicsozott, persze akkor is, amikor egy-egy tömeggyilkos kommunistáról volt szó. 
Értitek, készítettem egy filmet az átmentett ÁVH-s tisztekről, vagy elemeztem az Aczél-korszakot, erre megjött egy-egy óvodás azzal az »érvvel« (»hogy az én apám gazdagabb«, a »a fütyim nagyobb«), hogy de az izé meg »MSZMP-tag« volt, meg »KISZ-es«.  
Hihetetlen, hogy egy ilyen együgyű alak véleményvezér lehet. 
Szomorú nézni, ahogyan FAM továbbra is süllyed lefelé, de úgy fest ez a sorsa annak, aki magát Puzsér utazóhalává, kalauzhalává degradálta. Bár az kétségtelen, hogy nyilván jól fizet. Höböröghetne szegény árukiadóként is (aztán már a bolt előtt), ennél ez kétségtelenebbül zsírosabb megoldás. 
Néha feldobja a telefonom egy-egy fröcsögésüket, ebbe a rövid változatba – mivel rólam is szó volt – bele is néztem, természetesen hang nélkül, feliratozva, mert azért hallani nem szeretném őket. Nem tudom, hogy miért kevert bele engem ebbe a gyűlöletmonológba, gondolom, mert a Gergő öccse vagyok, és ezt fel is mertem vállalni, mindenesetre azt is megtudhattam, hogy én azért írtam Drábik Jánosról, mert ő mi hazánkos volt, és azért nem írtam Bogár Lászlóról, mert ő meg nem. 
Hát nem, FAM, nem azért. Tudom, hogy szeretnétek, hogy elvégezzem ezt a munkát helyettetek (mert kutatni, melózni annyira azért nem szerettek), de továbbra sem fogom »pellengérre állítani« az összes vélt vagy valós ellenségeteket (szóval mindenkit, aki most nem »tiszás«), illetve azt a néhány volt kollégámat, akik a nyolcvanas években valóban nem tűntek nagy antikommunistáknak. Tudjátok miért? Mert ez nem etikus. Fura szó, tudom, nézzetek utána a lexikonban. 
De tudom, hiába minden sorom, mert Kövér László »MSZMP-tag volt«.
Amúgy, Kövér »elévülhetetlen bűne« az volt, hogy az MSZMP KB alá tartozó Társadalomtudományi Intézet egyik kutatási csoportjában dolgozott. A szemétládája!”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 13 komment

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prezombi-2
2026. augusztus 19. 18:03
FAM=Feszültség Alatti Munkavégzés
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macskieusz
2026. augusztus 19. 17:55
A Camus úgy képzelte el az abszurdat, hogy az olyan FAMOS.Pedig nem is ismerhette.
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macskieusz
2026. augusztus 19. 17:54
de nem átlagértelmiségi...a benzint is megissza.
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macskieusz
2026. augusztus 19. 17:52
Azért a patandzsali fordítása nem rossz..............igaz, egy korábbi fordítás átmásolása is lehet, de legalább nem erőltette túl magát.
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