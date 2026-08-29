Kövér László: A történelem ura a mohácsi csatatér veszteseit erkölcsi győztesekké emelte

500 éve történt a mohácsi csata
A mohácsi csata nem pusztán egy elvesztett ütközet volt.
Ötszáz év távlatából is megrendítő a mohácsi csata emléke, ugyanakkor a magyarok hálával emlékezhetnek azokra, akik életüket áldozták a csatatéren – mondta Kövér László a bátai megemlékezésen, amelyet az 1526-os országgyűlés 500. évfordulója alkalmából tartottak.
Az Országgyűlés korábbi elnöke felidézte, hogy a mohácsi csatát megelőző utolsó magyar haditanácsot a bátai Szent Vér kegyhelyen tartották. Mint fogalmazott, ötszáz év távlatából már pontosan látható, milyen történelmi fordulópontot jelentett az 1526. augusztus 29-i vereség Magyarország számára.
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A mohácsi csata nem pusztán egy elvesztett ütközet volt.
Kövér László szerint a mohácsi csatát megelőző időszakban Magyarországot hosszú háborús küzdelmek gyengítették, miközben a királyi hatalom is jelentősen meggyengült. Úgy vélte, a vezető réteg megosztottsága és az egyéni érdekek előtérbe kerülése tovább rontotta az ország helyzetét.
A korábbi házelnök szerint azok, akik 1526-ban csatarendbe álltak és szembeszálltak az oszmán sereggel, becsülettel harcolva haltak meg.
Kövér László arról is beszélt, hogy a mohácsi vereség után következő másfél évszázadban a magyaroknak nap mint nap meg kellett küzdeniük a fennmaradásért. Szerinte a legfontosabb feladat az volt, hogy megőrizzék közösségüket, kultúrájukat és identitásukat, és továbbadják az életet a következő nemzedékeknek.
A történelmi tapasztalatokból azt a következtetést vonta le, hogy a magyarok összetartoznak jó és rossz időkben egyaránt. Megfogalmazása szerint szabadság és béke csak a nemzeti közösség egészének biztosítható, ezért az ország akkor maradhat fenn és boldogulhat, ha az emberek együtt és egymásért dolgoznak.
Kövér László szerint a magyarságot a 20. század végéig több, létét fenyegető történelmi kihívás érte, amelyeket azonban minden esetben túlélt. Beszédében a Magyarországot érintő nagyhatalmi konfliktusokra és az ország ütközőzóna-szerepére is kitért.
A korábbi házelnök végül úgy fogalmazott: a történelem ura a mohácsi csatatér veszteseit erkölcsi győztesekké emelte. Értelmezése szerint miközben az egykor túlerejével győztes Oszmán Birodalom eltűnt a történelem színpadáról, a mohácsi csata veszteseinek utódai fél évezreddel később is magyarként élnek.
Kövér László beszéde végén azt kívánta, hogy a mohácsi emlékezet a jelenben és ötszáz év múlva is erősítse a magyarokat abban a hitben, hogy keresztény hitükhöz, anyanyelvükhöz és szülőföldjükhöz való ragaszkodásuk révén megőrizhetik nemzeti közösségüket.
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