Kövér László: A történelem ura a mohácsi csatatér veszteseit erkölcsi győztesekké emelte

A korábbi házelnök szerint azok, akik 1526-ban csatarendbe álltak és szembeszálltak az oszmán sereggel, becsülettel harcolva haltak meg.

Kövér László arról is beszélt, hogy a mohácsi vereség után következő másfél évszázadban a magyaroknak nap mint nap meg kellett küzdeniük a fennmaradásért. Szerinte a legfontosabb feladat az volt, hogy megőrizzék közösségüket, kultúrájukat és identitásukat, és továbbadják az életet a következő nemzedékeknek.

A történelmi tapasztalatokból azt a következtetést vonta le, hogy a magyarok összetartoznak jó és rossz időkben egyaránt. Megfogalmazása szerint szabadság és béke csak a nemzeti közösség egészének biztosítható, ezért az ország akkor maradhat fenn és boldogulhat, ha az emberek együtt és egymásért dolgoznak.