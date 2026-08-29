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oszmán birodalom mohács Kövér László magyarország történelem

Kövér László: A történelem ura a mohácsi csatatér veszteseit erkölcsi győztesekké emelte

2026. augusztus 29. 13:53

Ötszáz év távlatából is megrendítő a mohácsi csata emléke, ugyanakkor a magyarok hálával emlékezhetnek azokra, akik életüket áldozták a csatatéren – mondta Kövér László a bátai megemlékezésen, amelyet az 1526-os országgyűlés 500. évfordulója alkalmából tartottak.

2026. augusztus 29. 13:53
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Az Országgyűlés korábbi elnöke felidézte, hogy a mohácsi csatát megelőző utolsó magyar haditanácsot a bátai Szent Vér kegyhelyen tartották. Mint fogalmazott, ötszáz év távlatából már pontosan látható, milyen történelmi fordulópontot jelentett az 1526. augusztus 29-i vereség Magyarország számára.

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Kövér László szerint a mohácsi csatát megelőző időszakban Magyarországot hosszú háborús küzdelmek gyengítették, miközben a királyi hatalom is jelentősen meggyengült. Úgy vélte, a vezető réteg megosztottsága és az egyéni érdekek előtérbe kerülése tovább rontotta az ország helyzetét.

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A korábbi házelnök szerint azok, akik 1526-ban csatarendbe álltak és szembeszálltak az oszmán sereggel, becsülettel harcolva haltak meg.

Kövér László arról is beszélt, hogy a mohácsi vereség után következő másfél évszázadban a magyaroknak nap mint nap meg kellett küzdeniük a fennmaradásért. Szerinte a legfontosabb feladat az volt, hogy megőrizzék közösségüket, kultúrájukat és identitásukat, és továbbadják az életet a következő nemzedékeknek.

A történelmi tapasztalatokból azt a következtetést vonta le, hogy a magyarok összetartoznak jó és rossz időkben egyaránt. Megfogalmazása szerint szabadság és béke csak a nemzeti közösség egészének biztosítható, ezért az ország akkor maradhat fenn és boldogulhat, ha az emberek együtt és egymásért dolgoznak.

Kövér László szerint a magyarságot a 20. század végéig több, létét fenyegető történelmi kihívás érte, amelyeket azonban minden esetben túlélt. Beszédében a Magyarországot érintő nagyhatalmi konfliktusokra és az ország ütközőzóna-szerepére is kitért.

A korábbi házelnök végül úgy fogalmazott: a történelem ura a mohácsi csatatér veszteseit erkölcsi győztesekké emelte. Értelmezése szerint miközben az egykor túlerejével győztes Oszmán Birodalom eltűnt a történelem színpadáról, a mohácsi csata veszteseinek utódai fél évezreddel később is magyarként élnek.

Kövér László beszéde végén azt kívánta, hogy a mohácsi emlékezet a jelenben és ötszáz év múlva is erősítse a magyarokat abban a hitben, hogy keresztény hitükhöz, anyanyelvükhöz és szülőföldjükhöz való ragaszkodásuk révén megőrizhetik nemzeti közösségüket.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 13 komment

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Sorrend:
Matek_
2026. augusztus 29. 15:43
"A történelem ura a mohácsi csatatér veszteseit erkölcsi győztesekké emelte"??????? -ÁÁÁÁÁÁ dehogy. -Sohasem. Hazánk 500 éve és most is örökös gyarmat. Brüsszeli rikácsolás kormányoz, primitív szolgákon keresztül.
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sergent
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2026. augusztus 29. 15:31 Szerkesztve
"csatatér veszteseit erkölcsi győztesekké emelte" Ja bammeg, kikaptunk 3 góllal és kiestünk, de jobban játszottunk. Mert nektek minden vereség egy győzelemmel ér fel, ti Isten barmai.... Soha egy vereségből nem tanultatok, mert a felsőbbrendűségi tudatozok nem engedte meg hogy szembenézzetek a valósággal. De ez már nem érdekes, mer végleg elQrtátok.
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1
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Hangillat
2026. augusztus 29. 15:19
A "brüsszeli Mohács 2.0 huszonnyolc mérföldkőnyire van. “Üsse kő!”? “Kő kövön nem marad!”
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0
0
hernadvolgyi-2
2026. augusztus 29. 14:53
Ez miért maradt ki? "Felidézte, hogy Mátyás halála után, az újkort megnyitó világrendszerváltás küszöbén a király hatalma vészesen legyengült, uzsorások függésébe került."
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1
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