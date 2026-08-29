500 éve történt a mohácsi csata

1526. augusztus 29-én, éppen 500 évvel ezelőtt szenvedett súlyos vereséget a magyar hadsereg az I. Szulejmán szultán vezette oszmán seregtől. A mohácsi csata nem pusztán egy elvesztett ütközet volt: II. Lajos király halálával a középkori magyar állam működése is összeomlott, az ország pedig hamarosan két király vetélkedésének és az oszmán terjeszkedésnek a színterévé vált.

A mohácsi vereséghez hosszú évek belső válsága vezetett. A Jagelló-korban a korábban Mátyás király alatt erős és központosított állam fokozatosan meggyengült. A főurak jelentősen korlátozták az uralkodó mozgásterét, miközben az arisztokrata és köznemesi csoportok egymással is komoly politikai küzdelmet folytattak.