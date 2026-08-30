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Lehet értelmesen kritizálni Unger megválasztását, Magyar Péter Hadházyt bután állatorvosozó megszólalását meg főleg, de emberek!
„Szerintem lehet értelmesen kritizálni Unger megválasztását, Magyar Péter Hadházyt bután állatorvosozó megszólalását meg főleg, de emberek!
➡️ Nem, Unger Anna férje nem Dukász Magor fideszes oligarcha, kérlek, ne terjesszétek ezt!
➡️ Nem, nem elfogadható felelős értelmiségi vélemény, hogy bár Mellár Tamás bevallja, hogy semmi bizonyítéka nincs rá, de abból a logikából, hogy szerinte nem jó döntés Unger megválasztása, levezeti, hogy Tisza–Fidesz-alku van. Sőt, ez egyszerűen nevetséges, Tamás!
➡️ Nem, logikailag, kedves Puzsér Róbert, nem állja meg a helyét, hogy azért akarja Magyar Ungert, hogy Varga Judit megússza. Az én értelmezésemben például a Ligeti-féle koncepció nem vizsgálná a Pegasus-botrány visszaéléseit, a kegyelmi ügy döntését vagy a végrehajtásban a rossz jogalkotás és a minisztériumi félrenézés következményeit, mert ezek nem korrupciós ügyek, vagy Varga részvétele nem a korrupciós részhez tartozik. Az Unger-féle társadalmi igazságtételi koncepciónak viszont szerintem ezek részei kell, hogy legyenek!
➡️ Nem, kedves Molnár Áron, nem azt mondta, hogy 6 év a vádemelésig, hanem 6 év a jogerős ítéletig, és ennek a felelőssége nem a Vagyon-visszaszerzési Hivatalon, hanem a bíróságokon van! Ugyanis a lassúság náluk jelentkezik! Erre egyébként reagáltak Magyar Péterék mint jogalkotók, hogy gyorsítani akarnak.
➡️ És szintén neked, Áron: a Legfőbb Ügyészség átalakításának gyorsítását Baka Andrásnál kérd! Kérd azt, amit Vályi István mond, hogy Ligetit oda nevezzék ki legfőbb ügyésznek! Ez egy konstruktív javaslat lenne!
➡️ Nem, kedves Hadházy Ákos, az, hogy hallasz egy történetet arról, miképpen történt a kinevezés, azt nem kell azért kiírni a Facebookra, mert igazolja az aggodalmaidat. Én például teljesen más történetet hallottam a kinevezésről, mint te.
Hosszú volt a kampány, ami harcállásba rakta az agyunkat. Megszoktuk a dopamint. Hogy jönnek az újabb és újabb beleállások! De erről le kell jönni!
Az új Magyarországon a féligazságokra, az átgondolatlan kommunikációra nem tudunk igazságokat építeni!
Lehet mindenkinek véleménye, lehet kritizálni Unger Anna kinevezését. Szerintem az jogos kritika, hogy legyen nyilvános a pontrendszer, miként történt a kiválasztás a bizottsági ülésre. A 96 pályázóból a 3 plusz 2 fő kiválasztása. Számomra nem érthető, hogy a meghallgatásra kiválasztott jelöltek pályázata például miért nem lett nyilvános.
De féligazságokra, pletykákra és tévedésekre igazságos országot nem lehet építeni! Ebben pedig minden egyes megszólalónak felelőssége van! Miniszterelnöktől a volt képviselőn át a véleményvezérig!”
Nyitókép: YouTube/Telex