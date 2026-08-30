„Szerintem lehet értelmesen kritizálni Unger megválasztását, Magyar Péter Hadházyt bután állatorvosozó megszólalását meg főleg, de emberek!

➡️ Nem, Unger Anna férje nem Dukász Magor fideszes oligarcha, kérlek, ne terjesszétek ezt!

➡️ Nem, nem elfogadható felelős értelmiségi vélemény, hogy bár Mellár Tamás bevallja, hogy semmi bizonyítéka nincs rá, de abból a logikából, hogy szerinte nem jó döntés Unger megválasztása, levezeti, hogy Tisza–Fidesz-alku van. Sőt, ez egyszerűen nevetséges, Tamás!

➡️ Nem, logikailag, kedves Puzsér Róbert, nem állja meg a helyét, hogy azért akarja Magyar Ungert, hogy Varga Judit megússza. Az én értelmezésemben például a Ligeti-féle koncepció nem vizsgálná a Pegasus-botrány visszaéléseit, a kegyelmi ügy döntését vagy a végrehajtásban a rossz jogalkotás és a minisztériumi félrenézés következményeit, mert ezek nem korrupciós ügyek, vagy Varga részvétele nem a korrupciós részhez tartozik. Az Unger-féle társadalmi igazságtételi koncepciónak viszont szerintem ezek részei kell, hogy legyenek!

➡️ Nem, kedves Molnár Áron, nem azt mondta, hogy 6 év a vádemelésig, hanem 6 év a jogerős ítéletig, és ennek a felelőssége nem a Vagyon-visszaszerzési Hivatalon, hanem a bíróságokon van! Ugyanis a lassúság náluk jelentkezik! Erre egyébként reagáltak Magyar Péterék mint jogalkotók, hogy gyorsítani akarnak.

➡️ És szintén neked, Áron: a Legfőbb Ügyészség átalakításának gyorsítását Baka Andrásnál kérd! Kérd azt, amit Vályi István mond, hogy Ligetit oda nevezzék ki legfőbb ügyésznek! Ez egy konstruktív javaslat lenne!

➡️ Nem, kedves Hadházy Ákos, az, hogy hallasz egy történetet arról, miképpen történt a kinevezés, azt nem kell azért kiírni a Facebookra, mert igazolja az aggodalmaidat. Én például teljesen más történetet hallottam a kinevezésről, mint te.

Hosszú volt a kampány, ami harcállásba rakta az agyunkat. Megszoktuk a dopamint. Hogy jönnek az újabb és újabb beleállások! De erről le kell jönni!

Az új Magyarországon a féligazságokra, az átgondolatlan kommunikációra nem tudunk igazságokat építeni!

Lehet mindenkinek véleménye, lehet kritizálni Unger Anna kinevezését. Szerintem az jogos kritika, hogy legyen nyilvános a pontrendszer, miként történt a kiválasztás a bizottsági ülésre. A 96 pályázóból a 3 plusz 2 fő kiválasztása. Számomra nem érthető, hogy a meghallgatásra kiválasztott jelöltek pályázata például miért nem lett nyilvános.

De féligazságokra, pletykákra és tévedésekre igazságos országot nem lehet építeni! Ebben pedig minden egyes megszólalónak felelőssége van! Miniszterelnöktől a volt képviselőn át a véleményvezérig!”

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