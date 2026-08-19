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auchan tesco metro üzlet Aldi zárva spar penny bolt Lidl

Augusztus 20-án zárva lesz a boltok többsége, de több helyen lehet vásárolni

2026. augusztus 19. 13:16

A négynapos hosszú hétvége miatt augusztus 20-án, csütörtökön jelentősen megváltozik az üzletek, a posták és a gyógyszertárak nyitvatartása.

2026. augusztus 19. 13:16
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A nagy élelmiszerláncok többsége zárva tart, ugyanakkor bizonyos üzletek és vendéglátóhelyek továbbra is fogadják a vásárlókat.

Melyik boltok lesznek zárva?

Augusztus 20-án nem nyitnak ki a hagyományos üzletek, így többek között a Tesco, az Auchan, a Lidl, a Penny, az Aldi, a Metro és a SPAR áruházai sem.

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A SPAR esetében kivételt jelentenek a benzinkutakon működő üzletek, egyes SPAR Partner és SPAR Market boltok, valamint a repülőtéri City SPAR.

A kisebb üzletláncok, például a CBA, a Coop és a Reál egyes boltjai szintén kinyithatnak, de ezeknél érdemes előzetesen ellenőrizni az adott üzlet nyitvatartását.

Nyitva lehetnek továbbá a benzinkutak, egyes önálló kisboltok, virágüzletek, újságárusok és édességboltok is.

A posták és a gyógyszertárak is érintettek

A posták augusztus 20-án zárva tartanak. A gyógyszertárak többsége szintén nem működik a szokásos rend szerint, de az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák fogadják a betegeket.

A bevásárlóközpontok épületei nyitva lehetnek, az üzletek többsége azonban zárva marad. A mozik, szórakozóhelyek, éttermek és kávézók saját döntésük alapján működhetnek, így ezeknél szintén célszerű előre tájékozódni.

Péntektől fokozatosan visszatér a megszokott rend

Augusztus 21-én, pénteken már a szokásos pénteki nyitvatartás lesz érvényben.

Augusztus 22-én, szombaton a szombati, augusztus 23-án, vasárnap pedig a vasárnapi nyitvatartási rend szerint működnek az üzletek.

A gyógyszertáraknál is visszatér a megszokott működés, a posták közül azonban pénteken csak azok nyitnak ki, amelyek egyébként is működnek szombati napokon.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
buzizsido2-2
2026. augusztus 19. 16:43
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?" Majd most adunk nektek olyan kettős mércét, meg új világrendet hogy beszartok, és a kis lefitymált pöcsötökkel megbaszhatjátok az anyátokat a levágottfaszú buzik szent földjén !
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0
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sanya55-2
2026. augusztus 19. 15:19
Peti tud róla ? Hozzá járult ? Nehogy éhen maradjon, mert megint balhé lesz a parlamentben !
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1
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Jajdejónekünk
2026. augusztus 19. 13:35
Bocs, de hogyan lehet majd annál több boltban vásárolni, mint amennyi zárva lesz, ha a boltok többsége lesz zárva? Megint a takarítószemélyzet ad címeket?
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0
0
daidalos
2026. augusztus 19. 13:23
Bocs, de mi ebben a négynapos hosszú hétvége, és mi ebben a hír: pénteken pénteki, szombaton szombati, vasárnap vasárnapi nyitvatartás? Csak félve merek rágondolni: lehet, hogy hétfőn meg hétfői nyitvatartás lesz?
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3
0
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