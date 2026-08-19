Augusztus 20-án zárva lesz a boltok többsége, de több helyen lehet vásárolni

A SPAR esetében kivételt jelentenek a benzinkutakon működő üzletek, egyes SPAR Partner és SPAR Market boltok, valamint a repülőtéri City SPAR.

A kisebb üzletláncok, például a CBA, a Coop és a Reál egyes boltjai szintén kinyithatnak, de ezeknél érdemes előzetesen ellenőrizni az adott üzlet nyitvatartását.

Nyitva lehetnek továbbá a benzinkutak, egyes önálló kisboltok, virágüzletek, újságárusok és édességboltok is.