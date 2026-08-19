Augusztus 20-án zárva lesz a boltok többsége, de több helyen lehet vásárolni

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A négynapos hosszú hétvége miatt augusztus 20-án, csütörtökön jelentősen megváltozik az üzletek, a posták és a gyógyszertárak nyitvatartása.
A nagy élelmiszerláncok többsége zárva tart, ugyanakkor bizonyos üzletek és vendéglátóhelyek továbbra is fogadják a vásárlókat.
Augusztus 20-án nem nyitnak ki a hagyományos üzletek, így többek között a Tesco, az Auchan, a Lidl, a Penny, az Aldi, a Metro és a SPAR áruházai sem.
A SPAR esetében kivételt jelentenek a benzinkutakon működő üzletek, egyes SPAR Partner és SPAR Market boltok, valamint a repülőtéri City SPAR.
A kisebb üzletláncok, például a CBA, a Coop és a Reál egyes boltjai szintén kinyithatnak, de ezeknél érdemes előzetesen ellenőrizni az adott üzlet nyitvatartását.
Nyitva lehetnek továbbá a benzinkutak, egyes önálló kisboltok, virágüzletek, újságárusok és édességboltok is.
A posták augusztus 20-án zárva tartanak. A gyógyszertárak többsége szintén nem működik a szokásos rend szerint, de az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák fogadják a betegeket.
A bevásárlóközpontok épületei nyitva lehetnek, az üzletek többsége azonban zárva marad. A mozik, szórakozóhelyek, éttermek és kávézók saját döntésük alapján működhetnek, így ezeknél szintén célszerű előre tájékozódni.
Augusztus 21-én, pénteken már a szokásos pénteki nyitvatartás lesz érvényben.
Augusztus 22-én, szombaton a szombati, augusztus 23-án, vasárnap pedig a vasárnapi nyitvatartási rend szerint működnek az üzletek.
A gyógyszertáraknál is visszatér a megszokott működés, a posták közül azonban pénteken csak azok nyitnak ki, amelyek egyébként is működnek szombati napokon.
Nyitókép forrása: Facebook