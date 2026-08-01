Erős verseny van kibontakozóban az „Energiaválság hülyéje” kitüntető címért. Egyelőre biztos döntősnek tűnik a Tesco, amelyik azzal akar jóemberkedve spórolni, hogy beszünteti az italhűtőket,

illetve az MLSZ, amely szervezet előrehozta délutánra a bajnoki meccseket.

Bizonyára az emberek negyven fokban nem mennek el máshova – vélhetően kevésbé gazdaságos hűtőkkel rendelkező helyekre – hideg italért, ellenben annak a vissza-visszatérő igénynek, hogy a magyar focit mindenestül föl kell számolni, frappáns megoldása, ha az összes játékost és szurkolót elteszik láb alól.