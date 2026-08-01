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energiaválság tesco energiaválság hülyéje Hont András

Erős verseny van kibontakozóban az „Energiaválság hülyéje” kitüntető címért

2026. augusztus 01. 20:31

Bizonyára az emberek negyven fokban nem mennek el máshova – vélhetően kevésbé gazdaságos hűtőkkel rendelkező helyekre – hideg italért.

2026. augusztus 01. 20:31
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Hont András
Hont András
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Erős verseny van kibontakozóban az „Energiaválság hülyéje” kitüntető címért. Egyelőre biztos döntősnek tűnik a Tesco, amelyik azzal akar jóemberkedve spórolni, hogy beszünteti az italhűtőket,

illetve az MLSZ, amely szervezet előrehozta délutánra a bajnoki meccseket.

Bizonyára az emberek negyven fokban nem mennek el máshova – vélhetően kevésbé gazdaságos hűtőkkel rendelkező helyekre – hideg italért, ellenben annak a vissza-visszatérő igénynek, hogy a magyar focit mindenestül föl kell számolni, frappáns megoldása, ha az összes játékost és szurkolót elteszik láb alól.

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Nyitókép: Daniel LEAL / AFP

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Összesen 20 komment

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Sorrend:
zsanett-kúnrum
2026. augusztus 01. 21:35
Legyen úgy, a versenyben én is indulok mint nagyreménységű passzív-aktív, kihúzóm az összes hütőt a konnektorból , elzárok minden főcsapot, főkábelt és elköltözöm egy ólínklúzív török szállodába hogy ott vészeljem át a megagiga energia csóringerséget míg a tisza árad.
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aknaib
2026. augusztus 01. 21:34
Amíg nem jelentik be a Sziget fesztivál törlését, én biza tolom a klímát ezerrel itthon, végül is én dolgoztam meg azért hogy a számlát befizessem hó végén.😅 Kellemes 22 fok éjjel nappal.🥴
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zoroaster61
2026. augusztus 01. 21:33
Aki hideg sört iszik, az a nép ellensége!
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2
0
minarik
2026. augusztus 01. 21:27
Én kérem tudatos energiafogyasztó vagyok, aki vagyok. Én kérem egyszer se fogyasztok mellé, csak úgy. Mindig céltudatosan fogyasztok, csak akkor, ha fogyasztanom kell. Fogyasztóként legjobban akkor fogyasztok, ha az tudatos a cél érdekében. A melléfogyasztást elítélem, főleg ha az cél nélküli.
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4
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