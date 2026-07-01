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tisza Hont András influenszer

Szabotőrök! Feketeklímázók! Energiakulákok! A népgazdaság megkárosítói!

2026. július 01. 19:28

A tiszás influenszer nem fél rámutatni az ellenséges tevékenységre, a dolgozó nép kétharmados rendje elleni aknamunkára!

2026. július 01. 19:28
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Hont András
Hont András
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„Szabotőrök! Feketeklímázók! Energiakulákok! A népgazdaság megkárosítói! 

A tiszás influenszer nem fél rámutatni az ellenséges tevékenységre, a dolgozó nép kétharmados rendje elleni aknamunkára!

 

De mi ez az általánosságban való beszéd? Konkrétumok kellenek, hogy az orbánfasizmus rejtőzködő ügynökeire le tudjon csapni a hatóságok jogos haragjának ökle! A Tisza-szigeteknek listázniuk kéne mindazokat, akik szándékosan vagy bűnös nemtörődömségből megszegik államrendünk józan és igazságos szabályait!

Nem lehet a végtelenségig visszaélni a jóindulattal és türelemmel! Szerencse, hogy a letűnt rendszer kiszolgálóitól most vesszük vissza az Andrássy 60-at!”

(Nyitókép:YouTube-képernyőfotó )

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

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pafafa
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2026. július 01. 20:59 Szerkesztve
Tudjátok régen, mikor még nem volt fejlett demokrácia, volt az a szavazási forma, hogy be kellett kapcsolni a háztartásokban a hálózati fogyasztókat és az áramszolgáltató pedig lemérte, hogy hányan "szavaztak" igennel vagy nemmel. Így népszavaztak régen, mikor még nem volt mobiltelefon. Azt hiszem, itt is valami ilyesmi történhetett. Kapitány javaslatát a demokratikus többség elutasította.
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1
0
reepcze-2
2026. július 01. 20:58
Konkrétumok kellenek, András? Ne aggódj, prezentálni fogják azokat is. Majd mikor az okosmérők által továbbított percre pontosan követhető adatok alapján vezetik elő az energiakulákot, aki szabotálta a 18-21 közötti klímastopot.
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1
0
FeketeFehér
2026. július 01. 20:50
Hont Bandi agyának is megártott a meleg. :))))
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0
2
Gonella
2026. július 01. 20:37
ezek uazok mint 2006-ban, 20 évet ugrottunk vissza az időben! uazt fogják csinálni, kifosztanak minket, eladnak mindent, majd jön az imf a hitellel! miért, miért,miért vagytok ilyen ostobák, kiskegyed olvasó vidéki háziasszonyok, a volt jobbikosok, a még semmit meg nem tapasztalt mindenszar fiatalok - az szdsz maradékát azt tudom miért. a tisza támogatói a nemzeti harakiriben hisznek! így gondolom én, egy birka
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9
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