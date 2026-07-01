Magyar Péter nem bírta ki, megint odaszólt a 444-nek
Egy cikk nagyon nem tetszett a kormányfőnek.
A tiszás influenszer nem fél rámutatni az ellenséges tevékenységre, a dolgozó nép kétharmados rendje elleni aknamunkára!
„Szabotőrök! Feketeklímázók! Energiakulákok! A népgazdaság megkárosítói!
A tiszás influenszer nem fél rámutatni az ellenséges tevékenységre, a dolgozó nép kétharmados rendje elleni aknamunkára!
De mi ez az általánosságban való beszéd? Konkrétumok kellenek, hogy az orbánfasizmus rejtőzködő ügynökeire le tudjon csapni a hatóságok jogos haragjának ökle! A Tisza-szigeteknek listázniuk kéne mindazokat, akik szándékosan vagy bűnös nemtörődömségből megszegik államrendünk józan és igazságos szabályait!
Nem lehet a végtelenségig visszaélni a jóindulattal és türelemmel! Szerencse, hogy a letűnt rendszer kiszolgálóitól most vesszük vissza az Andrássy 60-at!”
(Nyitókép:YouTube-képernyőfotó )