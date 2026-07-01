De mi ez az általánosságban való beszéd? Konkrétumok kellenek, hogy az orbánfasizmus rejtőzködő ügynökeire le tudjon csapni a hatóságok jogos haragjának ökle! A Tisza-szigeteknek listázniuk kéne mindazokat, akik szándékosan vagy bűnös nemtörődömségből megszegik államrendünk józan és igazságos szabályait!