Financial Times: kivonulhat Magyarországról a Tesco

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A legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat banki szakértőkkel együttműködve vizsgálja a lehetőséges opciókat.
Közép- és kelet-európai üzletágának eladását fontolgatja a Tesco – írta szerdán a Financial Times.
A londoni üzleti napilap forrásai szerint a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat banki szakértőkkel együttműködve vizsgálja a magyarországi, csehországi és szlovákiai tevékenységével kapcsolatos „opciókat”.
Az üzletlánc ezekben az országokban több mint 22 ezer alkalmazottat foglalkoztat.
A Financial Times online kiadásán megjelent cikk szerint mára a közép-európai üzletág maradt a Tesco egyetlen komolyabb méretű érdekeltsége Nagy-Britannián és Írországon kívül, miután a cég a 2014-ben kirobbant könyvelési botrány óta eladta nemzetközi hálózatának zömét.
(MTI)
Fotó: Paul Ellis/AFP