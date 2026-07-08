Financial Times: kivonulhat Magyarországról a Tesco

A Financial Times online kiadásán megjelent cikk szerint mára a közép-európai üzletág maradt a Tesco egyetlen komolyabb méretű érdekeltsége Nagy-Britannián és Írországon kívül, miután a cég a 2014-ben kirobbant könyvelési botrány óta eladta nemzetközi hálózatának zömét.

(MTI)

Fotó: Paul Ellis/AFP