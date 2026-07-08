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gazdaság tesco kereskedelem

Financial Times: kivonulhat Magyarországról a Tesco

2026. július 08. 15:04

A legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat banki szakértőkkel együttműködve vizsgálja a lehetőséges opciókat.

2026. július 08. 15:04
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Közép- és kelet-európai üzletágának eladását fontolgatja a Tesco – írta szerdán a Financial Times.

A londoni üzleti napilap forrásai szerint a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat banki szakértőkkel együttműködve vizsgálja a magyarországi, csehországi és szlovákiai tevékenységével kapcsolatos „opciókat”.

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Az üzletlánc ezekben az országokban több mint 22 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

A Financial Times online kiadásán megjelent cikk szerint mára a közép-európai üzletág maradt a Tesco egyetlen komolyabb méretű érdekeltsége Nagy-Britannián és Írországon kívül, miután a cég a 2014-ben kirobbant könyvelési botrány óta eladta nemzetközi hálózatának zömét.

(MTI)

Fotó: Paul Ellis/AFP

 

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
westend
2026. július 08. 18:17
362 az euro-ft árfolyam. Két napja 353 volt.
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cint04
2026. július 08. 17:52
Mégsem aÓbán kergette el? rühes osztrák spar is mehetne utána.. Egyébként az utóbb időben nem volt annyira rossz a tacskó kínálata.
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Welszibard
•••
2026. július 08. 17:14 Szerkesztve
A TESCO ugyan angliai brit bejegyzésű, de valójában izraeli érdekeltségű, hasonlóan a Duna Plaza-hoz a Váci úton, mely viszont teljesen Izraeli cég.
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0
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sanya55-2
2026. július 08. 17:03
Tiszások, majd megsiratják
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1
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