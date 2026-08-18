Duchenne-szindrómás gyermekeiért küzd egy édesapa

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A család hiába várt két és fél évig a megfelelő gyógyszer beszerzéséhez szükséges méltányossági kérelem elbírálására.
Duchenne-féle izomsorvadásban (DMD) szenvedő gyermekeiért küzd az az édesapa, aki két és fél évet várt a megfelelő gyógyszerre, de hiába. A Blikk összeállítása szerint a család két és fél évig várt a jelenlegi, roncsoló szteroidot felváltó Agamree nevű gyógyszer beszerzéséhez szükséges méltányossági kérelem elbírálására, ám a napokban kiderült:
az adminisztrációs útvesztőben egyszerűen törölték a beadványukat.
A portál felidézte, hogy a lombikprogrammal, koraszülöttként világra jött Kornélnál a mozgásfejlődési gondjai miatt – esések, bizonytalan járás – indult az orvosi kivizsgálás. A bajai gyermekosztályon a vérvétel rossz eredményt mutatott, a genetikai vizsgálat pedig igazolta a DMD-t. Időközben kiderült, hogy
az édesanya hordozó, és a közben spontán fogant második kisfiú, Zsombi is örökölte a gyógyíthatatlan betegséget.
Mint írták, az AGAMREE Németországban és Ausztriában automatikusan jár, itthon azonban havi 1,3 millió forintba kerül betegenként. A 2024 elején beadott méltányossági kérelem sorsáról sokáig érdemi tájékoztatást sem kaptak az illetékes alapítványtól. Az édesapa, Rácz János a Blikknek elmondta, hogy még 2025-ben és 2026 márciusában is csak rébuszokban, türelmet kérve beszéltek velük a folyamatról, végül a NEAK ügyintézője közölte velük a megdöbbentő tényt:
Kiderült, hogy ezt a kérelmünket már korábban törölték. Nem elutasították, hanem törölték. A kisebbik fiam, Zsombor érdekében beadott kérelemre legalább válaszoltak: technikai elutasítás az átállás miatt
– nyilatkozta az édesapa, hozzátéve: nem kaptak választ arra, ki és miért szüntette meg az eljárást. Kiderült az is, hogy több sorstárs család kérelmét is értesítés nélkül törölték. Hozzátették, az adminisztratív időhúzás súlyos egészségi kockázat a fiúk számára. Az édesapa a jelenlegi szteroid romboló hatásairól azt mondta, mára mindkét gyereknél hármas fázisú csontritkulás lépett elő, ami nagyon kritikus. Bármikor előfordulhat egy csigolya- vagy lábtörés, és attól kezdve a csonttörés miatt nem tudnak majd többet járni. A növekedésüket teljesen leállította, a nagyobbik fiúnál pedig szürkehályog is kialakult. – magyarázta, hozzátéve: mindezek mellett a szer szigorú diétát követel, ami nagyon megviseli a gyerekeket.
Nyitókép: Facebook/Rácz János