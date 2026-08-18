Duchenne-szindrómás gyermekeiért küzd egy édesapa

Duchenne-féle izomsorvadásban (DMD) szenvedő gyermekeiért küzd az az édesapa, aki két és fél évet várt a megfelelő gyógyszerre, de hiába. A Blikk összeállítása szerint a család két és fél évig várt a jelenlegi, roncsoló szteroidot felváltó Agamree nevű gyógyszer beszerzéséhez szükséges méltányossági kérelem elbírálására, ám a napokban kiderült:

az adminisztrációs útvesztőben egyszerűen törölték a beadványukat.

A portál felidézte, hogy a lombikprogrammal, koraszülöttként világra jött Kornélnál a mozgásfejlődési gondjai miatt – esések, bizonytalan járás – indult az orvosi kivizsgálás. A bajai gyermekosztályon a vérvétel rossz eredményt mutatott, a genetikai vizsgálat pedig igazolta a DMD-t. Időközben kiderült, hogy