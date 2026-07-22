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központi nyomozó főügyészség Hont András Magyar Péter

Nehéz eldönteni, a következő pillanatban egy smasszer érkezik vagy egy napközis tanító néni

2026. július 22. 06:54

Peti azt feleli Lacinak, bee, ő ismeri jobban a törit.

2026. július 22. 06:54
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Hont András
Hont András
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Ahhoz nagyon-nagyon nyomós indokra van szükség, hogy egy parlamenti ellenzéki párt kommunikációs rendszerét és adatbázisát megpróbálják lefoglalni. Amennyiben mégis sor kerül ilyenre, úgy az eljárást kiemelt, magas presztizsű szervnek kell lefolytatni, ehhez képest a sajtóközlemény szerint az „eljárási cselekményeket nem a Központi Nyomozó Főügyészség és az alárendeltségébe tartozó regionális nyomozó ügyészségek végzik”.

Mindeközben a parlamentben Peti azt feleli Lacinak, bee, ő ismeri jobban a törit, az alábbi komoly érvekkel megtámogatva. Tényleg nehéz eldönteni, hogy a következő pillanatban egy smasszer érkezik vagy egy napközis tanító néni.

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nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 63 komment

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Sorrend:
NeMá
•••
2026. július 22. 09:59 Szerkesztve
Ha jól emlékszem arra apellált, azért ismeri fantasztikusan a történelmet, mert olyan körökben forgot! Petya te véletlenül nem Fideszessekkel bandáztál? Gyakorlatilag azt mondta, azért jobb mert legjobb a Fidesz :) A Tiszásoknak ez így nem üt szeget a buksiban? Hunyadira appelál, de elhallgat a déli harangszó, megye helyett vármegye, nincs ispán! Totál elmebeteg! Budicsek is volt! Ebből zubbony lesz!
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2
0
Hangillat
2026. július 22. 09:50
Masszőr- smasszer a smasszőr. Élők dögöknek vélelmezése ,dögönyözése folyik. Nem elvtárs, csupán a jog késél pengélyén jogtalanul egyensúlyát kereső éltárs hasonszőrú, netán hátonszőrű szőrmókokkal. Napközis tanító néni helyett kozmopolta libsterek közötti luvnya tanítónéni móresre tanít. A farpofázó veri a pszichopalávert.
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2
0
states-2
2026. július 22. 09:21
Nagy bukta lesz ennek a vége, komcsik, a pszichopata rákosista ámokfutásának vége csak idő kérdése.
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13
0
komloisracok
2026. július 22. 09:17
Egy fejsze mindent megoldana Poloskában
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3
0
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