Ahhoz nagyon-nagyon nyomós indokra van szükség, hogy egy parlamenti ellenzéki párt kommunikációs rendszerét és adatbázisát megpróbálják lefoglalni. Amennyiben mégis sor kerül ilyenre, úgy az eljárást kiemelt, magas presztizsű szervnek kell lefolytatni, ehhez képest a sajtóközlemény szerint az „eljárási cselekményeket nem a Központi Nyomozó Főügyészség és az alárendeltségébe tartozó regionális nyomozó ügyészségek végzik”.

Mindeközben a parlamentben Peti azt feleli Lacinak, bee, ő ismeri jobban a törit, az alábbi komoly érvekkel megtámogatva. Tényleg nehéz eldönteni, hogy a következő pillanatban egy smasszer érkezik vagy egy napközis tanító néni.