Ft
Ft
38°C
23°C
Ft
Ft
38°C
23°C
08. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
áram 4ig csoport villamos áram villamosenergia-rendszer rába one 4ig

A 4iG is energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be

2026. augusztus 01. 17:54

A nemzeti tulajdonú telekommunikációs, űr- és hadiipari óriás fajsúlyos lépéseket jelentett be.

2026. augusztus 01. 17:54
null

Fogyasztáscsökkentő intézkedésekkel segíti Magyarország villamosenergia-rendszerének stabilitását a 4iG – jelentette be a vállalat a LinkedInen.

A 4iG Csoport jelezte: az intézkedéseket már a hét első felében előkészítették.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátették azonban azt is, hogy mivel ők üzemeltetik a magyar digitális és hírközlési kritikus infrastruktúra jelentős részét, ezekhez az infrastruktúra-elemekhez tartalék áramellátást és kibővített stratégiai üzemanyagkészletet tartanak rendelkezésre.

A fogyasztás csökkentése érdekében ugyanakkor a kritikus fogyasztási időszakban, 17 és reggel 7 óra között legnagyobb irodaépületeiben a 4iG megszünteti a helyszíni munkavégzést, leállítja a központi hűtést, lekapcsolja a világítást, és áramtalanítja a működéshez nem szükséges berendezéseket. A One üzleteiben pedig az ügyfélkiszolgáláshoz nem nélkülözhetetlen, nagy fogyasztású marketingeszközöket, LED-falakat, kijelzőket.

A 4iG védelmi ipari leányvállalatai a nyári karbantartásokkal összehangolva ütemezetten csökkentik az energiafelhasználást a győri Rába- illetve a kiskunfélegyházi Arzenál-üzemben,

s augusztus 10-ével kéthetes karbantartási leállást is terveznek.

A vállalat jelezte: szükség esetén további fogyasztáscsökkentő intézkedések bevezetésére is készen áll.

Nyitókép: MTI/Róka László

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
negyedik-kokrowatz-3
2026. augusztus 01. 18:14
következő hír: mészáros lőrinc cégeinél is kikapcsolják a légkondit(a fizikai dolgozóknál), továbbá kikapcsolják a klímát a yachtokon, magánrepülőkön is, ha éppen üresjáratban vannak.
Válasz erre
0
0
fernandvix
2026. augusztus 01. 18:06
űr- és hadiipari óriás Margííííít! Nooormális?
Válasz erre
0
0
negyedik-kokrowatz-3
2026. augusztus 01. 18:01
nemzethy tulajdonú = orbán-família és sleppje.
Válasz erre
2
0
fernandvix
2026. augusztus 01. 17:56
nemzeti tulajdonú Mit jelent az hogy nemzeti tulajdonú?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!