A 4iG is energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be

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A nemzeti tulajdonú telekommunikációs, űr- és hadiipari óriás fajsúlyos lépéseket jelentett be.
Fogyasztáscsökkentő intézkedésekkel segíti Magyarország villamosenergia-rendszerének stabilitását a 4iG – jelentette be a vállalat a LinkedInen.
A 4iG Csoport jelezte: az intézkedéseket már a hét első felében előkészítették.
Hozzátették azonban azt is, hogy mivel ők üzemeltetik a magyar digitális és hírközlési kritikus infrastruktúra jelentős részét, ezekhez az infrastruktúra-elemekhez tartalék áramellátást és kibővített stratégiai üzemanyagkészletet tartanak rendelkezésre.
A fogyasztás csökkentése érdekében ugyanakkor a kritikus fogyasztási időszakban, 17 és reggel 7 óra között legnagyobb irodaépületeiben a 4iG megszünteti a helyszíni munkavégzést, leállítja a központi hűtést, lekapcsolja a világítást, és áramtalanítja a működéshez nem szükséges berendezéseket. A One üzleteiben pedig az ügyfélkiszolgáláshoz nem nélkülözhetetlen, nagy fogyasztású marketingeszközöket, LED-falakat, kijelzőket.
A 4iG védelmi ipari leányvállalatai a nyári karbantartásokkal összehangolva ütemezetten csökkentik az energiafelhasználást a győri Rába- illetve a kiskunfélegyházi Arzenál-üzemben,
s augusztus 10-ével kéthetes karbantartási leállást is terveznek.
A vállalat jelezte: szükség esetén további fogyasztáscsökkentő intézkedések bevezetésére is készen áll.
Nyitókép: MTI/Róka László