A 4iG is energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be

A fogyasztás csökkentése érdekében ugyanakkor a kritikus fogyasztási időszakban, 17 és reggel 7 óra között legnagyobb irodaépületeiben a 4iG megszünteti a helyszíni munkavégzést, leállítja a központi hűtést, lekapcsolja a világítást, és áramtalanítja a működéshez nem szükséges berendezéseket. A One üzleteiben pedig az ügyfélkiszolgáláshoz nem nélkülözhetetlen, nagy fogyasztású marketingeszközöket, LED-falakat, kijelzőket.

A 4iG védelmi ipari leányvállalatai a nyári karbantartásokkal összehangolva ütemezetten csökkentik az energiafelhasználást a győri Rába- illetve a kiskunfélegyházi Arzenál-üzemben,

s augusztus 10-ével kéthetes karbantartási leállást is terveznek.