Súlyos fenyegetés érte Magyarország legnagyobb fegyvergyárát – térképre helyezték a palesztinpárti aktivisták

Hatalmas dobásra készül a Rheinmetall: záporoznak az eurómilliárdok, brutális fegyverüzlet a láthatáron
Már toborozzák a dolgozókat.
Mindkét magyarországi létesítmény relatíve magas besorolást kapott a Global Intifada nevű szervezettől.
A Neokohn a napokban arról számolt be, hogy újabb magyarországi helyszínek kerültek fel palesztinpárti aktivisták által készített célpontlistákra. A Global Intifada nevű szervezet által közzétett „Genocide Supply Chain” (Népirtási ellátási lánc) elnevezésű online térképen
a zalaegerszegi Rheinmetall-üzem és a 4iG budapesti irodája is szerepel azon létesítmények között,
amelyeket a készítők szerint valamilyen formában kapcsolatba lehet hozni az izraeli hadiiparral.
A kezdeményezés előzménye, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború kirobbanása után számos nyugati védelmi és logisztikai vállalat került palesztinbarát aktivista csoportok célkeresztjébe.
Korábban a Palestine Action nevű szervezet is közzétett egy hasonló térképet, amelyen magyarországi helyszínek, köztük a DSV logisztikai vállalat több hazai telephelye szerepelt – emlékeztetett a lap.
A Neokohn ismertette, hogy a Global Intifada által most publikált adatbázis célja a szervezet állítása szerint az Izraelbe irányuló katonai felszerelések gyártási és szállítási láncainak feltérképezése.
A térképen szereplő pontok mellett a készítők részletes leírásokat és egy az információk megbízhatóságát jelző százalékos értékelést is feltüntettek.
A zalaegerszegi Rheinmetall-üzemet 65 százalékos bizonyossággal kapcsolták Izraelhez. Indoklásuk szerint a vállalat a magyar haderő számára gyárt Lynx KF41 gyalogsági harcjárműveket, emellett részt vesz az izraeli IAI által fejlesztett ELM–2084 radarrendszerek magyarországi programjában is.
A 4iG budapesti központja ennél magasabb, 75 százalékos besorolást kapott, mivel a szervezet szerint a vállalat szerepet játszik izraeli védelmi technológiák európai piacokon történő értékesítésében – idézték.
Az összeállításban arra is kitértek, hogy a Global Intifada nemcsak információs adatbázisként tekint a térképre:
a szervezet aktivistákat és szimpatizánsokat is cselekvésre ösztönöz.
Továbbá a csoport szerint a katonai ellátási láncok elleni nemzetközi fellépés a palesztin ügy támogatásának egyik eszköze – fűzte hozzá a Neokohn.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Tertius Pickard / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Már toborozzák a dolgozókat.