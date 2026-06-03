Súlyos fenyegetés érte Magyarország legnagyobb fegyvergyárát – térképre helyezték a palesztinpárti aktivisták

A Neokohn a napokban arról számolt be, hogy újabb magyarországi helyszínek kerültek fel palesztinpárti aktivisták által készített célpontlistákra. A Global Intifada nevű szervezet által közzétett „Genocide Supply Chain” (Népirtási ellátási lánc) elnevezésű online térképen

a zalaegerszegi Rheinmetall-üzem és a 4iG budapesti irodája is szerepel azon létesítmények között,

amelyeket a készítők szerint valamilyen formában kapcsolatba lehet hozni az izraeli hadiiparral.