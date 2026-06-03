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global intifada Rheinmetall Hungary Zrt hamász magyarország aktivista vállalat szervezet izrael 4ig

Súlyos fenyegetés érte Magyarország legnagyobb fegyvergyárát – térképre helyezték a palesztinpárti aktivisták

2026. június 03. 15:28

Mindkét magyarországi létesítmény relatíve magas besorolást kapott a Global Intifada nevű szervezettől.

2026. június 03. 15:28
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A Neokohn a napokban arról számolt be, hogy újabb magyarországi helyszínek kerültek fel palesztinpárti aktivisták által készített célpontlistákra. A Global Intifada nevű szervezet által közzétett „Genocide Supply Chain” (Népirtási ellátási lánc) elnevezésű online térképen

a zalaegerszegi Rheinmetall-üzem és a 4iG budapesti irodája is szerepel azon létesítmények között,

amelyeket a készítők szerint valamilyen formában kapcsolatba lehet hozni az izraeli hadiiparral.

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A kezdeményezés előzménye, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború kirobbanása után számos nyugati védelmi és logisztikai vállalat került palesztinbarát aktivista csoportok célkeresztjébe.

Korábban a Palestine Action nevű szervezet is közzétett egy hasonló térképet, amelyen magyarországi helyszínek, köztük a DSV logisztikai vállalat több hazai telephelye szerepelt – emlékeztetett a lap.

Már-már magas besorolást kaptak a magyar létesítmények

A Neokohn ismertette, hogy a Global Intifada által most publikált adatbázis célja a szervezet állítása szerint az Izraelbe irányuló katonai felszerelések gyártási és szállítási láncainak feltérképezése. 

A térképen szereplő pontok mellett a készítők részletes leírásokat és egy az információk megbízhatóságát jelző százalékos értékelést is feltüntettek.

A zalaegerszegi Rheinmetall-üzemet 65 százalékos bizonyossággal kapcsolták Izraelhez. Indoklásuk szerint a vállalat a magyar haderő számára gyárt Lynx KF41 gyalogsági harcjárműveket, emellett részt vesz az izraeli IAI által fejlesztett ELM–2084 radarrendszerek magyarországi programjában is.

A 4iG budapesti központja ennél magasabb, 75 százalékos besorolást kapott, mivel a szervezet szerint a vállalat szerepet játszik izraeli védelmi technológiák európai piacokon történő értékesítésében – idézték.

Az összeállításban arra is kitértek, hogy a Global Intifada nemcsak információs adatbázisként tekint a térképre: 

a szervezet aktivistákat és szimpatizánsokat is cselekvésre ösztönöz. 

Továbbá a csoport szerint a katonai ellátási láncok elleni nemzetközi fellépés a palesztin ügy támogatásának egyik eszköze – fűzte hozzá a Neokohn.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Tertius Pickard / AFP

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. június 03. 16:08
"amelyeket a készítők szerint valamilyen formában kapcsolatba lehet hozni az izraeli hadiiparral." Ebben bizonyára igazuk van..! Ez viszont azt jelenti, hogy Izrael, a zsidóság érdekelt e gyártókapacitás megőrzésében.., vagyis Izraelnek, a zsidóságnak lesz rá gondja védelmet biztosítani..! Egyébként is a magyar szolgálat gyakorlatilag a Moszad magyarországi szekciójának tekinthető..! -végül is hova nem épültek be a zsidó ügynökök?! Mindenhová..! A Mandiner is megírta: "Ahmadinezsád: az iráni legfőbb Moszad-vadász titokban Moszad-ügynök volt" -aki még mindig hitetlenkedik, annak elég Vona Gábor ügynökszerepére utalni! -hogy elintézte a magyarságot, a jámbor reményeivel egyetemben... Na, ja, Jámbor! A "Szikra" ugyan hol kapja meg a teljes-körű kiképzést..?! -és mi lett a "Tett és Vedelem" további sorsa?! -csak nem kerültek ki ők is a parlamentből?! -a fürdővízzel kiöntötték volna a csecsemőt is..?! -emelkedik a részvétem Magyar Péter felé..! Van itt gond rakásra..!
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csapláros
•••
2026. június 03. 15:55 Szerkesztve
Mindezeknek köze SEMMI ahhoz, hogy a Rheinmetall meg a 4iG milyen kapcsolatban is áll Izraellel. Magyarország eleve rajta van az Iszlám Állam térképén. A muszlimok ugyanis a nyugati és keresztény világ szerves részeként, valamint az ellenük harcoló globális koalíció tagjaként tekintenek ránk. Ennek történelmi okai vannak, amit EGY MAGYAR KORMÁNY sem tudatosított az Unióval és a NATO-val, vagyis, hogy csaknem FÉL ÉVEZREDIG vívtunk élet-halál harcot a muszlim világ ellen. Ebből eredően muszlimokat csakis olyan arányban fogadhatunk be, mint menekültet és mint migránst is (jelenleg 50 ezer fő), amennyit BIZTOSAN asszimilálni is tudunk. Az asszimiláció azonban sajna idővel elhúzódó, mivel ezek a befogadottak egyre kevésbé elszigeteltek a magyar környezetben (szemben a XVI-XVI. századi, ma már többnyire Török nevű elődeikkel). A "Keresztesek koaliciója" zászlói között ott a magyar is és bőszen hangoztatják, hogy ma Brüsszel, holnap Portugália vagy Magyarország.
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Pandaka pygmaea
2026. június 03. 15:45
Nabazmeg. De azért be kell szántani a TEK-et, mi?
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4
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akkkkorki
2026. június 03. 15:37
Még az hiányzik, hogy ledrónozzák a gyárat és dolga legyen Petikének meg Toka tizedesnek.
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